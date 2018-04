Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Mohamed Salah si je z izjemnimi predstavami v letošnji sezoni od Liverpoolovih navijačev prislužil naziv "Egipčanski kralj". Novo priložnost za dokazovanje bo imel že v torek zvečer na prvi polfinalni tekmi Lige prvakov proti nekdanjemu klubu Romi. Foto: Reuters Dodaj v

"Egipčanski kralj" Salah okronan za najboljšega na Otoku

Sedmi igralec Liverpoola s tovrstno nagrado

23. april 2018 ob 11:01

London - MMC RTV SLO

Napadalec Liverpoola Mohamed Salah je bil po izboru združenja nogometnih igralcev imenovan za najboljšega nogometaša v angleški Premier ligi.

Izjemni Salah, ki v krstni sezoni pri rdečih z Anfielda mreže trese kot za stavo - na 46 uradnih tekmah se je kar 41-krat vpisal med strelce -, je v boju za nagrado premagal Kevina De Bruyneja, Leroyja Saneja, Davida Silvo (vsi Manchester City), Harryja Kana (Tottenham) in Davida De Geo (Manchester United).

Salah je tako postal sedmi igralec Liverpoola, ki je dobil omenjeno nagrado. Pred njim je to uspelo Terryju McDermottu (1979/80), Kennyju Dalglishu (1982/83), Ianu Rushu (1983/84), Johnu Barnesu (1987/88), Stevnu Gerrardu (2005/06) in Luisu Suarezu (2013/14).

V Anglijo se je vrnil z željo po dokazovanju

"To je zame čast. Še posebej, ker so me izbrali igralci. Zelo sem vesel in ponosen," je ob prejemu nagrade dejal 25-letni Egipčan, ki je z letošnjimi predstavami v rdečem dresu pritegnil pozornost vseh največjih evropskih klubov. Na Otoku se je pred letošnjim prihodom k Liverpoolu preizkusil že v dresu Chelseaja, kjer pa se po prihodu leta 2014 ni naigral. "Pri Chelseaju nisem dobil priložnosti. Jasno je bilo, da se bom po odhodu iz Londona vrnil v Anglijo in dokazal svoje znanje. Odšel sem in se vrnil kot drugačna oseba, mož in nogometaš," je še dodal.

