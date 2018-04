Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Olivier Giroud se po mnenju številnih zasluži mesto v začetni enajsterici Chelseaja. Foto: Reuters Dodaj v

Giroud s klopi rešil Chelsea na jugu Anglije

Danes: Tottenham - Manchester City

14. april 2018 ob 16:39,

zadnji poseg: 14. april 2018 ob 18:07

Southampton - MMC RTV SLO

Nogometaši Chelseaja so se morali pošteno potruditi, da so v 34. krogu Premier lige premagali Southampton v gosteh, bilo je 2:3.

Varovanci Antonia Conteja, ki jim letos v domačem prvenstvu ne gre vse po načrtih, so po uri igre zaostajali že z 2:0, nato pa na krilih Olivierja Girouda rezultat spreobrnili sebi v prid in na jugu Anglije osvojili vse tri točke.

Mrežo gostov iz Londona je v 21. minuti načel Dušan Tadić, ki je po lepem prodoru in podaji Ryana Bertranda z leve strani zadel s petih metrov. Vodstvo gostiteljev je po uri igre podvojil Jan Bednarek. 22-letni Poljak se je ob predložku Jamesa Warda-Prowsa z desne strani prikradel k zadnji vratnici in ukanil nemočnega Chelseajevega vratarja Thibauta Courtoisa.

Preobrat končan v 78. minuti

Že minuti pozneje je na zelenico v modrem dresu stopil nogometaš, ki je spremenil vse. Namreč, neučinkovitega Alvara Morato je zamenjal Giroud. Francoski napadalec je zaostanek v 70. minuti najprej prepolovil. Marcos Alonso je z leve strani poslal predložek pred vrata, kjer je 31-letni napadalec žogo z glavo poslal v mrežo. Slabih pet minut pozneje je izid izenačil Eden Hazard, ki je po nizki Willianovi podaji z leve strani žogo najprej zaustavil, nato pa se je silovitim strelom vpisal med strelce. Londončani so bili v naletu, za preobrat je že hip zatem zadel - Giroud. Nekdanji napadalec Arsenala je izkoristil slabo izbijanje gostiteljev v kazenskem prostoru in 'iz prve' poskrbel za vodstvo Chelseaja. Prednost je ekipa s Stamford Bridgea do konca tekme zadržala.

Giroud namesto Morate?

Morata, ki je moral na zelenici po dobri uri igre svoje mesto prepustiti Giroudu, se nikakor ne uspe izvleči iz strelske krize. Resda je pred kratkim zatresel mrežo Tottenhama in Leicester Cityja (Pokal FA), a predtem kar 13 tekem zapored ni dosegel zadetka. Številni navijači modrih so prepričani, da bi moral Španca Conte posedeti na klop, priložnost pa ponuditi Giroudu.

Premier liga, 34. krog, sobotne tekme:

SOUTHAMPTON - CHELSEA 2:3 (1:0)

Tadić 21., Bednarek 60.; Giroud 70., 78., Hazard 75.

BURNLEY - LEICESTER 2:1 (2:0)

Wood 6., Long 9.; Vardy 72.

CRYSTAL PALACE - BRIGHTON 3:2 (3:2)

Zaha 5., 24., Tomkins 14.; Murray 18., Izquierdo 34.

HUDDERSFIELD - WATFORD 1:0 (0:0)

Ince 91.

SWANSEA - EVERTON 1:1 (0:1)

Ayew 71.; Naughton 43./ag

Danes ob 18.30:

LIVERPOOL - BOURNEMOUTH

Ob 20.45:

TOTTENHAM - MANCHESTER CITY

Nedelja ob 14.30:

NEWCASTLE - ARSENAL

Ob 17.00:

MANCHESTER UNITED - WEST BROMWICH

Ponedeljek ob 21.00:

WEST HAM - STOKE CITY

Lestvica: MANCHESTER CITY 32 27 3 2 90:24 84 MANCHESTER UTD. 32 22 5 5 63:25 71 LIVERPOOL 33 19 10 4 75:35 67 TOTTENHAM 32 20 7 5 64:27 67 CHELSEA 33 18 6 9 57:33 60 ARSENAL 32 16 6 10 61:43 54 BURNLEY 33 14 10 9 33:29 52 LEICESTER 33 11 10 12 49:47 43 EVERTON 34 11 9 14 39:54 42 NEWCASTLE 32 10 8 14 33:41 38 BOURNEMOUTH 33 9 11 13 41:53 38 WATFORD 34 10 7 17 42:60 37 BRIGHTON 33 8 11 14 31:46 35 HUDDERSFIELD 34 9 8 17 27:54 35 WEST HAM 32 8 10 14 40:58 34 CRYSTAL PALACE 34 8 10 16 36:54 34 SWANSEA 33 8 9 16 27:46 33 SOUTHAMPTON 33 5 13 15 33:53 28 STOKE CITY 33 6 9 18 30:63 27 WEST BROMWICH 33 3 12 18 26:52 21

M. L.