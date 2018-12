Manchester City je sicer zmagal s 3:1, a za zmago je trepetal do konca. Foto: Reuters Pep Guardiola je dosegel 400. zmago v trenerski karieri. Foto: Reuters Dodaj v

Manchester City se je moral namučiti za zmago

Liverpool jutri gosti Everton

1. december 2018 ob 19:00

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Cityja so v 14. krogu angleškega prvenstva s 3:1 premagali Bournemouth. V nedeljo se obetata dve zanimivi tekmi – Arsenal gosti Tottenham, Liverpool pa Everton.

City je stoodstoten, ko gre za tekme na domači zelenici, na stadionu Etihad. A današnja zmaga ni bila tako lahka, kot kaže končni rezultat. Pep Guardiola je spremenil ekipo v primerjavi z zadnjo tekmo proti Lyonu, zaradi bolečin v mišicah je počival tudi prvi strelec ekipe, Sergio Aguero.

Domača ekipa je povedla že v 16. minuti, v vodstvo jih je povedel Bernardo Silva. Portugalec je bil na pravem mestu v pravem času, prišel je do odbitka v kazenskem prostoru in zatresel mrežo. A ob izteku polčasa so se nogometaši Cityja že sprostili in sledila je akcija, ki jo je gostom uspelo spremeniti v gol za izenačenje (1:1) – po odličnem predložku Simona Francisa je Callum Wilson zadel z glavo iz težkega položaja.

Bournemouth je pretil tudi po vrnitvi na teren, City pa si je oddahnil v 57. minuti, ko je Raheem Sterling poskrbel za novo vodstvo – prišel je do odbitka in žogo močno poslal v zgornji levi kot.

Vztrajni gostje, ki so se želeli izogniti četrtemu zaporednemu porazu, so iskali novo priložnost za izenačenje, bili so nevarni, a domača ekipa in navijači so si dokončno oddahnili šele v 80. minuti, ko je po natančni podaji Leroya Saneja zadel Ilkay Gündogan.

Z zmago ima Manchester City pet točk naskoka pred drugouvrščenim Liverpoolom, ta jutri igra proti Evertonu.

400. zmaga trenerja Pepa

Ta zmaga je jubilejna za španskega trenerja: "Moja 400. zmaga v karieri kot menedžer? Nisem vedel tega! Čestitke, Pep! Zelo sem vesel, da smo zmagali na tak način. V prvem polčasu nismo ujeli ritma, v drugem polčasu nam je to uspelo, potek igre je spremenil Raheem Sterling, pa tudi Fabian Delph. Bili smo mnogo boljši."

14. KROG



CARDIFF - WOLVERHAMPTON 2:1 (0:1)

Gunnarsson 65., Hoilett 77.; Doherty 18.

CRYSTAL PALACE - BURNLEY 2:0 (1:0)

McArthur 16., Townsend 77.

HUDDERSFIELD - BRIGHTON 1:2 (1:1)

Jorgensen 1.; Duffy 45., Andone 69.

RK: Mounie 32./Huddersfield

Gorenc Stanković ni bil v postavi Huddersfielda.

LEICESTER - WATFORD 2:0 (2:0)

Vardy 12./11-m, Maddison 23.

RK: Capoue 90./Watford



MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH 3:1 (1:1)

B. Silva 16., Sterling 57., Gündogan 80.; Wilson 44.

NEWCASTLE - WEST HAM 0:3 (0:1)

Chicharito 11., 63., Anderson 93.



Ob 18.30:

SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED



Nedelja ob 13.00:

CHELSEA - FULHAM

Ob 15.05:

ARSENAL - TOTTENHAM

Ob 17.15:

LIVERPOOL - EVERTON

Lestvica: MANCHESTER CITY 14 12 2 0 43:6 38 LIVERPOOL 13 10 3 0 26:5 33 TOTTENHAM 13 10 0 3 23:11 30 CHELSEA 13 8 4 1 28:11 28 ARSENAL 13 8 3 2 28:16 27 EVERTON 13 6 4 3 20:15 22 LEICESTER 14 6 3 5 20:17 21 MANCHESTER UTD. 13 6 3 4 20:21 21 BOURNEMOUTH 14 6 2 6 23:21 20 WATFORD 14 6 2 6 17:19 20 BRIGHTON 14 5 3 6 16:20 18 WOLVERHAMPTON 14 4 4 6 13:17 16 WEST HAM 14 4 3 7 17:22 15 CRYSTAL PALACE 14 3 3 8 10:17 12 NEWCASTLE 14 3 3 8 11:19 12 CARDIFF CITY 14 3 2 9 13:27 11 HUDDERSFIELD 14 2 4 8 9:24 10 BURNLEY 14 2 3 9 13:29 9 SOUTHAMPTON 13 1 5 7 10:24 8 FULHAM 13 2 2 9 14:33 8

D. S.