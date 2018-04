Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Mestni derbiji v Liverpoolu so tradicionalni prežeti s čustvi in vročo krvjo. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Foto: Reuters Wayne Rooney se ni mogel sprijazniti z menjavo v 57. minuti. Foto: Reuters Dodaj v

Merseyside derbi: Mreži na Goodisonu obmirovali

Ob 18.30 mestni derbi v Manchestru

7. april 2018 ob 15:19

Liverpool,Manchester - MMC RTV SLO

Nogometaši Evertona in Liverpoola so se v mestnem Merseyside derbiju pomerili v sklopu 33. kroga angleške Premier lige. Gledalci na Goodison Parku niso videli zadetkov (0:0). Ob 18.30 derbi v Manchestru.

Ob 18.30 se bo na Old Traffordu začel mestni derbi med Manchester Unitedom in Manchester Cityjem. Varovanci Pepa Guardiole, ki so v sredo utrpeli visok poraz na prvi četrtfinalni tekmi Lige prvakov proti Liverpoolu (3:0), so zelo motivirani, saj lahko z zmago potrdijo naslov angleškega prvaka.

Liverpool nadzoroval potek tekme

V prvem polčasu sta imeli obe ekipi vsaj eno lepo priložnost za zadetek. Pri gostiteljih jo je 'zapravil' Yannick Bolasie, ki je v 23. minuti z razdalje sprožil natančno odmerjen plasiran strel, a mu je veselje z izjemno obrambo preprečil Liverpoolov vratar Loris Karius, na drugi strani sta po enkrat nevarno zapretila Dominic Solanke in James Milner, a je po zaslugi odličnega domačega vratarja Jordana Pickforda ostalo pri začetnih 0:0. V prvem polčasu so bili rdeči boljši nasprotnik, nadzirali so potek tekme, a v napadu jim je še kako manjkal Mohamed Salah, ki se je poškodoval na sredini tekmi proti Manchester Cityju (3:0). V drugem polčasu se je Liverpoolova prevlada na zelenici nadaljevala, varovanci Jürgena Kloppa so še naprej vršili pritisk na zadnjo Evertonovo vrsto, ki pa je vse (pol)napade uspela odbiti.

Rooney nezadovoljen z menjavo

V 57. minuti je Evertonov menedžer Sam Allardyce na klop poklical Wayna Rooneyja, ki je bil na derbiju povsem neučinkovit, kar je najboljši strelec v zgodovini angleške članske reprezentance slabo sprejel, zelenico je zapustil vidno razburjen. V 68. minuti je zelenico zapustil tudi Milner, ki je svoje mesto odstopil Alexu Oxladu-Chamberlainu. 24-letnik je že takoj po vstopu nevarno sprožil z razdalje in za slab meter zgrešil Pickfordova vrata.

Everton pritisnil za zmago, a neuspešno

V končnici srečanja so gostitelji močneje pritisnili na gostujoča vrata, vendar si izrazitejše priložnosti niso pripravili. Preveč je bilo netočnih podaj v zaključku akcij, streli so leteli krepko mimo gola. Še najbolj vroče je bilo v 87. minuti, ko je po desni strani mimo rezervista Roberta Firmina pobegnil Theo Walcott in pred vrata poslal uporaben predložek, ki ga nista izkoristila Cenk Tosun in Seamus Coleman.

Premier liga, 33. krog, sobotne tekme:

EVERTON - LIVERPOOL 0:0

Everton: Pickford, Coleman, Jagielka, Keane, Baines, Rooney (57./Gueye), Schneiderlin, Davies (80./Baningime), Walcott, Tosun, Bolasie (61./Calvert-Lewin).

Liverpool: Karius, Clyne, Lovrne, Van Dijk, Klavan, Wijnaldum, Henderson, Milner (68./Oxlade-Chamberlain), Ings (89./Alexander-Arnold), Solanke, Mane (75./Firmino).

Sodnik: Michael Oliver



Danes ob 16.00:

BOURNEMOUTH - CRYSTAL PALACE

BRIGHTON - HUDDERSFIELD

LEICESTER - NEWCASTLE

STOKE CITY - TOTTENHAM

WATFORD - BURNLEY

WEST BROMWICH - SWANSEA



Ob 18.30:

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED

Nedelja ob 15.15:

ARSENAL - SOUTHAMPTON

Ob 17.30:

CHELSEA - WEST HAM

Lestvica: MANCHESTER CITY 31 27 3 1 88:21 84 MANCHESTER UTD. 31 21 5 5 60:23 68 LIVERPOOL 33 19 10 4 75:35 67 TOTTENHAM 31 19 7 5 62:26 64 CHELSEA 31 17 5 9 53:30 56 ARSENAL 31 15 6 10 58:41 51 BURNLEY 31 12 10 9 29:27 46 LEICESTER 31 11 10 10 47:43 43 EVERTON 33 11 8 14 38:53 41 BOURNEMOUTH 32 9 10 13 39:51 37 WATFORD 32 10 7 15 41:57 37 NEWCASTLE 31 9 8 14 31:40 35 BRIGHTON 31 8 10 13 28:42 34 WEST HAM 31 8 9 14 39:57 33 SWANSEA 31 8 7 16 25:44 31 HUDDERSFIELD 32 8 7 17 25:53 31 CRYSTAL PALACE 32 7 9 16 31:50 30 SOUTHAMPTON 31 5 13 13 29:47 28 STOKE CITY 32 6 9 17 29:61 27 WEST BROMWICH 32 3 11 18 25:51 20

Mitja Lisjak