N'Golo Kante dobra plat razkritih zgodb Football Leaksa

Ob številnih obremenjujočih dokumentih za spremembo pozitivno razkritje

15. november 2018 ob 14:47

London - MMC RTV SLO, STA

Žalostno, a tako je po vseh razkritih aferah in obsodbah zaradi utaje davkov. Med resnično najboljšimi nogometaši na svetu je malo osebnosti, ki zavrnejo davčno optimizacijo, s katero prikrijejo zaslužke in se izognejo višjim davkom. A obstaja izjema - N'Golo Kante.

Konzorcij evropskih preiskovalnih novinarjev (EIC), ki raziskuje dokumentacijo, pridobljeno od Football Leaks, ki razkriva nečednosti v nogometu, je objavil prvo pozitivno zgodbo, razbrano iz več kot 70 milijonov dokumentov, ki so v elektronski obliki težki kar 3,4 TB.

Na Jerseyju že ustanovljeno podjetje

Svetovni prvak N'Golo Kante, bržkone najboljši obrambno usmerjeni vezist, je zavrnil ponudbo Chelseaja, s katero bi se z izplačili v davčni oazi na otoku Jersey izognil deležu plačila davkov. Po poročanju Mediaparta, francoskega medija v konzorciju EIC, naj bi se na račun podjetja v Jerseyju, to je bilo ustanovljeno ob prestopu Francoza iz Leicester Cityja v Chelsea, zlivalo 10 odstotkov nogometaševega dohodka in sredstva z naslova avtorskih pravic, država pa bi bila ob davke. V davčni oazi je bilo za to ustanovljeno posebno podjetje NK Promotions, novinarji pa niso bili prepričani, ali je podjetje ustanovil nogometaš ali klub.

"N'Golo ni fleksibilen. Želi si le normalen dohodek"

Kot poroča Mediapart, je odvetnik Kanteju celo svetoval, naj posluje s podjetjem, a je ta v dogovoru s svojim davčnim svetovalcem vztrajal, da ne bo prejemal nakazil v davčni oazi. "N'Golo ni fleksibilen. Želi si le normalen dohodek," je maja 2017 v elektronskem sporočilu upravi Chelseaja med drugim zapisal davčni svetovalec Francoza.

Svetovalec je odkrito priznal, da si nogometaš ne želi tovrstnega postopka, saj ga skrbijo preiskave proti nogometašem in klubom, o katerih je bral v časniku. Že takrat je bil nogometaš namreč prepričan, da bi preiskovalci lahko tovrstno poslovanje smatrali kot nezakonito, sam pa se je želel izogniti vsakršnim nečednim poslom.

Prvak z Leicestrom, Chelseajem in Francijo

Kante sodi med ljubljence občinstva v Angliji. Zaslovel je že leta 2016 kot ključni kamenček v mozaiku Leicester Cityja, ki je senzacionalno v sezoni 2015/16 postal prvak Anglije, kar je na Otoku obveljalo za največji športni podvig v modernem športu. Že leto dni kasneje je Parižan naslov v Premier League osvojil še s Chelseajem in prejel tudi nagrado za nogometaša leta v Angliji.

Skromni kralj sredine, ki goljufa le pri kartah

Na svetovnem prvenstvu letos v Rusiji, kjer so Francozi v finalu premagali Hrvate, je bil v začetni postavi na vseh sedmih tekmah in spet prispeval ogromen delež k moštvenemu uspehu. Hkrati je 27-letni in samo 168 cm visok nogometaš osvojil navijaška srca širom sveta s svojo skromnostjo, kar so razkrivali številni posnetki na družabnih omrežjih, ki so jih med in po slavju v Rusiji objavljali medijsko bolj izpostavljeni reprezentančni soigralci. V Franciji je že ponarodela priredba slovite pesmi Aux Champs Elysees, kjer ima glavno vlogo ravno Kante, kjer mu soigralci očitajo le, da goljufa pri kartah.

"To me ne preseneča. Je pač N'Golo. Vse je pošteno, ne goljufa, razen včasih malo pri kartah," pa je novico o poštenosti Kanteja pokomentiral soigralec iz reprezentance Blaise Matuidi.

To. G.