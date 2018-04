Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 8 glasov Ocenite to novico! Paul Pogba je v drugem polčasu v razmiku 97 sekund izenačil izid na 2:2. Foto: Reuters Chris Smalling je v 69. minuti poskrbel za preobrat in vodstvo Uniteda po zaostanku z 2:0. Foto: Reuters Kapetan Vincent Kompany je Manchester City povedel v vodstvo. Foto: Reuters Raheem Sterling in Ilkay Gündogan proslavljata podvojitev vodstva sinjemodrih na Etihadu. Foto: Reuters Za Pepom Guardiolo je najslabši teden v trenerski karieri. V sredo je izgubil tekmo Lige prvakov na Anfieldu proti Liverpoolu (3:0), v soboto je grenkobo poraza okusil še na domačem mestnem derbiju z Manchester Unitedom. Foto: Reuters Varovanci Joseja Mourinha so bili v prvem polčasu povsem brez idej. Foto: Reuters Mestni derbiji v Liverpoolu so tradicionalni prežeti s čustvi in vročo krvjo. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Foto: Reuters Wayne Rooney se ni mogel sprijazniti z menjavo v 57. minuti. Foto: Reuters Petelinjenje Seamusa Colemana (Everton) in Dannyja Ingsa (Liverpool). Foto: Reuters Nogometaši Tottenhama so slavili v gosteh pri Stoke Cityju (1:2). Foto: Reuters Dodaj v

Pogba in Smalling prestavila slavje mestnega tekmeca

Merseyside derbi: Mreži na Goodisonu obmirovali

7. april 2018 ob 15:19,

zadnji poseg: 7. april 2018 ob 20:30

Liverpool,Manchester - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Cityja bi lahko z zmago na Etihadu v 33. krogu Premier lige osvojili naslov angleškega prvaka, a je imel Manchester United drugačne načrte. Rdeči vragi so po preobratu slavili s 3:2.

Cityjev trener Pep Guardiola je s svojimi varovanci tako še drugič ta teden prejel močno zaušnico. V sredo je ekipo z Etihada na prvi četrtfinalni tekmi Lige prvakov na Anfieldu s 3:0 'povozil' Liverpool, tokrat so sinjemodri iz rok izpustili dvojno vodstvo in izgubili proti mestnemu tekmecu.

Za nameček so zapravili še priložnost, da bi naslov angleškega prvaka za letošnjo sezono proslavili prav po tekmi z največjim tekmecem.

Kapetan Kompany načel mrežo rdečih vragov

Sinjemodri so mestni derbi začeli precej bolje, že v 5. minuti so zahtevali najstrožjo kazen, ko je v kazenskem prostoru z roko igral Ashley Young, a je piščalka glavnega sodnika Martina Atkinsona ostala nema. Gostitelji so povedli v 25. minuti, ko je kapetan Vincent Kompany po Sanejevem predložku iz kota dobil dvoboj z branilcem Chrisom Smallingom in z glavo žogo poslal za hrbet nemočnega Davida De Gee. Etihad je eksplodiral od navdušenja. Navijači se še niso povsem pomirili, ko jih je po dobre pol ure igre razveselil še Ilkay Gündogan. Ta je lepo sodeloval z Raheemom Sterlingom,

krasno sprejel njegovo podajo in iz obrata z diagonalnim strelom zadel malo mrežico. 2:0. Zatem sta se dve lepi priložnosti ponudili Sterlingu, a je angleški napadalec dvakrat žogo poslal prek vrat.

Rdeči vragi v prvem polčasu le statisti

City je v prvem polčasu prevladoval v vseh vidikih nogometne igre, rdeči vragi so bili povsem nemočni, nikakor niso uspeli razviti želene igre, težko jim je bilo sestaviti že nekaj zaporednih podaj v obrambi in na sredini igrišča. Kaj kmalu bi se v 43. minuti znašli v še večjem zaostanku, ko je Fernandinho s predložkom v kazenski prostor našel vtekajočega Gündogana, a je njegov nevaren strel z glavo oprezni De Gea zadržal. City je v prvih 45 minutah na vrata nasprotnika sprožil devet strelov, od teh pet v okvir vrat. Na drugi strani se je med vratnicama Ederson Moraes dolgočasil, ekipa Joseja Mourinha na njegova vrata ni sprožila niti enega strela.

Pogba in Smalling utišala Etihad

Gostje so nato v uvodnih minutah zaigrali precej bolje, v 53. minuti so zaostanek prepolovili. Alexis Sanchez je z desne strani poslal predložek v kazenski prostor, Ander Herrera je s prsmi žogo podal Paulu Pogbaju, ki je iz bližine zadel za 2:1. United je bil v naletu, Sanchez je že v naslednjem napadu s predložkom v kazenski prostor našel Pogbaja, ki je z glavo izid izenačil na 2:2. Med prvim in drugim zadetkom rdečih vragov je minilo zgolj 97 sekund! Domača ekipa se je znašla v zagati, branilci so se nenadoma s težavo kosali z gostujočo ekipo, v 69. minuti se je zgodil preobrat. Sanchez je z leve strani predložek poslal pred vrata, kjer je Chris Smalling povsem neovirano zadel iz bližine za 2:3.

Youngov štart ostal nekaznovan

Ob izteku 77. minute je Etihad 'eksplodiral', a ne zaradi zadetka, temveč zaradi Youngovega grobega štarta nad rezervistom Sergiom Agüerom v gostujočem kazenskem prostoru. Atkinson ni dosodil 11-metrovke, gostje so zdrveli v protinapad, strasti so se razplamtele po Fernandinhovem prekršku nad Jessejem Lingardom. Glavni delivec pravice je dolgo časa miril nogometaše, ki so po nekaj minutah le nadaljevali tekmo. City si je v zaključku tekme prizadeval rešiti kožo in izenačiti izid, a brez uspeha. Izenačenje je 'viselo' v zraku, toda United se je ubranil. V 89. minuti je De Gea mojstrsko ubranil Agüerov poskus z glavo, po izteku rednega dela srečanja pa je vratnico iz bližine zadel še Sterling.

Liverpool nadzoroval potek tekme

Že zgodaj popoldne sta se na Goodison Parku v Merseyside derbiju udarila Everton in Liverpool (0:0). V prvem polčasu sta imeli obe ekipi vsaj eno lepo priložnost za zadetek. Pri gostiteljih jo je 'zapravil' Yannick Bolasie, ki je v 23. minuti z razdalje sprožil natančno odmerjen plasiran strel, a mu je veselje z izjemno obrambo preprečil Liverpoolov vratar Loris Karius, na drugi strani sta po enkrat nevarno zapretila Dominic Solanke in James Milner, a je po zaslugi odličnega domačega vratarja Jordana Pickforda ostalo pri začetnih 0:0. V prvem polčasu so bili rdeči boljši nasprotnik, nadzirali so potek tekme, a v napadu jim je še kako manjkal Mohamed Salah, ki se je poškodoval na sredini tekmi proti Manchester Cityju (3:0). V drugem polčasu se je Liverpoolova prevlada na zelenici nadaljevala, varovanci Jürgena Kloppa so še naprej vršili pritisk na zadnjo Evertonovo vrsto, ki pa je vse (pol)napade uspela odbiti.

Rooney nezadovoljen z menjavo

V 57. minuti je Evertonov menedžer Sam Allardyce na klop poklical Wayna Rooneyja, ki je bil na derbiju povsem neučinkovit, kar je najboljši strelec v zgodovini angleške članske reprezentance slabo sprejel, zelenico je zapustil vidno razburjen. V 68. minuti je zelenico zapustil tudi Milner, ki je svoje mesto odstopil Alexu Oxladu-Chamberlainu. 24-letnik je že takoj po vstopu nevarno sprožil z razdalje in za slab meter zgrešil Pickfordova vrata.

Everton pritisnil za zmago, a neuspešno

V končnici srečanja so gostitelji močneje pritisnili na gostujoča vrata, vendar si izrazitejše priložnosti niso pripravili. Preveč je bilo netočnih podaj v zaključku akcij, streli so leteli krepko mimo gola. Še najbolj vroče je bilo v 87. minuti, ko je po desni strani mimo rezervista Roberta Firmina pobegnil Theo Walcott in pred vrata poslal uporaben predložek, ki ga nista izkoristila Cenk Tosun in Seamus Coleman.

Premier liga, 33. krog, sobotne tekme:

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UTD 2:3 (2:0)

Kompany 25., Gündogan 31.; Pogba 53., 55., Smalling 69.

Man City: Ederson, Danilo, Kompany, Otamendi, Delph, Gündogan (76./Agüero), Fernandinho, D. Silva (72./De Bruyne), B. Silva (72./G. Jesus), Sterling, Sane.

Man Utd: De Gea, Valencia, Smalling, Bailly, Young, Herrera, Matić, Pogba, Lingard (85./McTominay), Lukaku, Sanchez (82./Rashford).

Sodnik: Martin Atkinson

EVERTON - LIVERPOOL 0:0

Everton: Pickford, Coleman, Jagielka, Keane, Baines, Rooney (57./Gueye), Schneiderlin, Davies (80./Baningime), Walcott, Tosun, Bolasie (61./Calvert-Lewin).

Liverpool: Karius, Clyne, Lovrne, Van Dijk, Klavan, Wijnaldum, Henderson, Milner (68./Oxlade-Chamberlain), Ings (89./Alexander-Arnold), Solanke, Mane (75./Firmino).

Sodnik: Michael Oliver

BOURNEMOUTH - CRYSTAL PALACE 2:2 (0:0)

Mousset 65., King 89.; Milivojević 47., Zaha 75.



BRIGHTON - HUDDERSFIELD 1:1 (1:1)

Lössl 29./ag; Mounie 32.

RK: Proepper 74./Brighton



LEICESTER - NEWCASTLE 1:2 (0:1)

Vardy 84.; Shelvey 18., Perez 75.



STOKE CITY - TOTTENHAM 1:2 (0:0)

Diouf 57.; Eriksen 52., Kane 63.



WATFORD - BURNLEY 1:2 (0:0)

Pereyra 61.; Vokes 71., Cork 73.

Nedelja ob 15.15:

ARSENAL - SOUTHAMPTON

Ob 17.30:

CHELSEA - WEST HAM

Lestvica: MANCHESTER CITY 32 27 3 2 90:24 84 MANCHESTER UTD. 32 22 5 5 63:25 71 LIVERPOOL 33 19 10 4 75:35 67 TOTTENHAM 32 20 7 5 64:27 67 CHELSEA 31 17 5 9 53:30 56 ARSENAL 31 15 6 10 58:41 51 BURNLEY 32 13 10 9 31:28 49 LEICESTER 32 11 10 11 48:45 43 EVERTON 33 11 8 14 38:53 41 NEWCASTLE 32 10 8 14 33:41 38 BOURNEMOUTH 33 9 11 13 41:53 38 WATFORD 33 10 7 16 42:59 37 BRIGHTON 32 8 11 13 29:43 35 WEST HAM 31 8 9 14 39:57 33 SWANSEA 32 8 8 16 26:45 32 HUDDERSFIELD 33 8 8 17 26:54 32 CRYSTAL PALACE 33 7 10 16 33:52 31 SOUTHAMPTON 31 5 13 13 29:47 28 STOKE CITY 33 6 9 18 30:63 27 WEST BROMWICH 33 3 12 18 26:52 21

Mitja Lisjak