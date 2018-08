Premier league: Manchester United - Leicester 1:0

V nedeljo derbi Arsenal proti Manchester Cityju

10. avgust 2018 ob 18:36,

zadnji poseg: 10. avgust 2018 ob 22:11

S tekmo med Manchester Unitedom in Leicestrom se začenja (bržkone) najbolj spektakularno državno nogometno prvenstvo - angleška Premierleague.

Naslov prvaka brani Manchester City, ki je tudi v novi sezoni prvi favorit. Iz "druge vrste" bodo napadali Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham in seveda tudi Manchester United, lani drugi.

Pogba zadel z bele točke po roki Amarteyja

"Rdeči vragi" so sijajno odprli tekmo. Alexis Sanchez je v 2. minuti v kazenskem prostoru nastreljal Daniela Amarteyja, sodnik Andre Marriner je ocenil, da je šlo za igranje z roko in pokazal na belo točko. Protesti gostov so bili zaman. Enajstmetrovko je zanesljivo izvedel Paul Pogba, ki je žogo poslal v levi zgornji kot vrat Kasperja Schmeichla. Slednji se je vrgel v pravo smer, a je bil strel previsok.

De Gea preprečil izenačenje Leicestra

V nadaljevanju je bil Leicester povsem enakovreden nasprotnik, na trenutke je imel celo pobudo, a si ni priigral večje priložnosti. Tako je bilo vse do 29. minute, ko je James Maddison prišel do strela s približno desetih metrov, a se je z izjemno obrambo izkazal Davud De Gea.

Leicester je imel ob koncu prvega polčasa žogo celo nekoliko več v nogah (53:47), medtem ko je Manchester sprožil en strel več v okvir vrat (3:2).

Derbi kroga bo sicer v nedeljo, ko se bosta pomerila Arsenal in Manchester City.

NOGOMET



ANGLEŠKO PRVENSTVO

1. KROG



Danes ob 21.00:

MANCHESTER UNITED - LEICESTER 1:0 (1:0)

Pogba 3./11-m

Manchester United: De Gea, Lindelöf, Bailly, Shaw, Darmian, Pogba, Pereira, Sanchez, Mata, Rashford, Fred.

Leicester: Schmeichel, Amartey , Morgan, Pereira, Chilwell, Maguire, Gray, Iheanacho, Maddison, Ndidi, Adrien Silva.

Sodnik: Andre Marriner

Sobota ob 13.30:

NEWCASTLE - TOTTENHAM

Ob 16.00:

BOURNEMOUTH - CARDIFF

FULHAM - CRYSTAL PALACE

HUDDERSFIELD - CHELSEA

WATFORD - BRIGHTON

Ob 18.30:

WOLVERHAMPTON - EVERTON



Nedelja ob 14.30:

LIVERPOOL - WEST HAM

SOUTHAMPTON - BURNLEY

Ob 17.00:

ARSENAL - MANCHESTER CITY

