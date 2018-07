Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Richarlison, ki je profesionalno pot začel pri America Mineiru, je leta 2017 okrepil vrste Watforda, zdaj pa je član Evertona. Foto: EPA Dodaj v

Richarlison za 45 milijonov evrov v Everton

Schürrle v Fulham?

25. julij 2018 ob 08:41

Liverpool,London - MMC RTV SLO, STA

Angleški nogometni klub Everton je v svoje vrste pripeljal 21-letnega Brazilca Richarlisona, poročajo mediji na Otoku.

Za napadalca je njegovemu prejšnjemu klubu Watfordu plačal 40 milijonov funtov oziroma 45 milijonov evrov odškodnine. Richarlison je z Evertonom podpisal petletno pogodbo.

Brazilec je tako spet varovanec portugalskega trenerja Marca Silve, ki je bil pred letom dni trener Watforda in ga je iz Brazilije pripeljal v Anglijo. Trenerja so nato januarja v Watfordu odpustili, maja pa je začel delo na Goodison Parku.

Povratnik v elitno Premier ligo Fulham se je v torek okrepil s 30-letnim španskim vratarjem Fabriciom Agostom Ramirezom "Fabrijem", ki je zadnji dve sezoni branil za Bešiktaš, zdaj pa Londončanom obljubil triletno zvestobo. Obeta pa se še en prestop. Iz Borrusie Dortmund naj bi se k Fulhanu preselil tudi Andre Schürrle, ta je od 2013 do 2015 igral za Chelsea. 27-letnega Nemca so želeli v svojih vrstah tudi pri Crystal Palaceu in Milanu.

M. L.