Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Antoine Griezmann je zagotovil Atleticu lepo prednost pred povratno tekmo. Foto: Reuters Koke je ekspresno poskrbel za vodstvo Atletica. Foto: Reuters Jan Oblak in soigralci bodo vse misli usmerili v Evropsko ligo, saj v španskem prvenstvu zaostajajo za Barcelono devet točk. Foto: Reuters Aaron Ramsey je blestel na Emiratesu. Foto: Reuters Timo Werner je bil edini strelec na Red Bull Areni. Foto: Reuters Marco Parolo je dosegel najlepši zadetek na Olimpicu, kjer je Lazio naredil velik koral proti polfinalu. Foto: Reuters Dodaj v

Arsenal in Atletico blizu polfinala Evropske lige

Werner odločil v Leipzigu

5. april 2018 ob 21:05,

zadnji poseg: 5. april 2018 ob 22:53

Madrid,Leipzig,Rim,London - MMC RTV SLO

V Evropski ligi so prve tekme četrtfinala pripadle gostiteljem. Madridski Atletico je premagal Sporting iz Lizbone z 2:0. Arsenal je že v prvem polčasu napolnil mrežo moskovskega CSKA-ja (4:1). Leipzig je ugnal Marseille z 1:0.

Na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu je Jan Oblak mrežo ohranil nedotaknjeno in Portugalce čaka naslednji teden zares težka naloga.

Koke zadel že v 23. sekundi

Izbranci Diega Simeoneja so do vodstva prišli že v prvem napadu. Po hudi napaki branilca Sebastiana Coatesa je Diego Costa podal do Kokeja, ki je sam prišel pred vratarja Ruia Patricia in ga ukanil že po 23 sekundah. Po golu je pobudo prevzel Atletico, a resnejših priložnosti ni imel, Oblak je moral le enkrat resneje posredovati. Pet minut pred odmorom so gostitelji izkoristili tudi svojo drugo priložnost. Napako je tokrat storil Jermey Mathieu, ki je slabo posredoval pri podaji Saula Nigueza do Antoina Griezmanna. Francoz je z levo nogo povišal na 2:0.

Oblak odlično posredoval v sodnikovem dodatku

Portugalci so napake delali tudi v drugem delu, Madridčani so imeli še nekaj priložnosti, najlepšo je zapravil Diego Costa. Oblak je v 92. minuti preprečil znižanje. Izkazal se je pri nevarnem strelu Bryana Ruiza z roba kazenskega prostora, odbito žogo pa je rezervist Fredy Montero z bližine zelo nespretno poslal prek vrat.



V nedeljo mestni derbi v Madridu

Atletico in Sporting sta se v Evropski ligi srečala leta 2009/10, takrat v osmini finala. Prva tekma v Madridu se je končala brez golov, povratna v Lizboni pa z 2:2. Tisto sezono je Atletico osvojil Evropsko ligo. Aprila ga čaka peklenski teden, saj bodo med obema obračunoma odigrali še mestni derbi z Realom. Srečanje na stadionu Santiago Bernabeu bo v nedeljo ob 16.15.

Kampl na zelenici v zadnjih 20 minutah

Trener Leipziga Ralph Hasenhüttl je Kevina Kampla pustil na klopi vse do 69. minute. Rdeči biki so edini zadetek na tekmi dosegli v sodnikovem dodatku prvega polčasa po protinapadu. Emil Forsberg je odlično zaposlil Tima Wernerja, ki je z desne strani matiral vratarja Peleja.

Šov Ramseyja in Lacazetta v Londonu

Izjemen prvi polčas so videli tudi gledalci na stadionu Emirates v Londonu. Arsenal je povedel v 9. minuti, ko je Hector Bellerin z desne strani podal v kazenski prostor, kjer je Aaron Ramsey z desno nogo poslal žogo v mrežo. Rusi so se hitro pobrali. Po četrt ure igre je Aleksandr Golovin mojstrsko izvedel prosti strel, žogo je z 20 metrov zavrtinčil prek živega zidu v mrežo.

CSKA je igral zelo odprto in imel kar nekaj priložnosti, v obrambi pa je puščal preveč prostora. V 23. minuti je Georgij Ščenikov v kazenskem prostoru podrl Mesuta Özila. Z bele točke je bil natančen Alexandre Lacazette, ki je poslal Igorja Akinfejeva v napačno smer. Pet minut zatem je Özil z leve strani podal pred vrata, kjer je Ramsey velemojstrsko s peto poslal žogo prek Akinfejeva v mrežo. Pravi evrogol Valižana. Razigrani Özil je v 35. minuti vpisal še tretjo podajo, Lacazette pa je zadel z levo nogo z desetih metrov.

V drugem delu je ritem nekoliko padel, obrambi sta bili še vedno slabši del obeh ekip, a do spremembe izida ni več prišlo.

Lazio v zadnje četrt ure strl Salzburžane

Lazio je premagal Salzburg s 4:2. Senad Lulić je zadel že v 8. minuti po podaji Dušana Baste. Najbolj sporen trenutek na Olimpicu se je zgodil po pol ure igre, ko je napadalec gostov Munas Dabbur zelo hitro padel v kazenskem prostoru po kontaktu z Basto. Iz zelo sporne enajstmetrovke je izenačil Valon Berisha.

Rimljani so odločno začeli tudi drugi polčas in hitro dosegli sijajen gol. Marco Parolo je s peto preusmeril žogo v mrežo po podaji Luisa Alberta. Trener Salzburga Marco Rose je v 70. minuti v igro poslal Takumija Minamina. Japonec je izenačil na 2:2 že minuto po vstopu v igro. Toda veselje Avstrijcev je bilo kratko, že tri minute pozneje je rezervist Felipe Anderson v slalomu premešal obrambo Avstrijcev in zadel za 3:3. Končni izid je postavil Ciro Immobile, po protinapadu je poslal žogo med nogama vratarja Alexandra Walkeja v mrežo.

Četrtfinale, prve tekme:

RB LEIPZIG - MARSEILLE 1:0 (1:0)

Werner 45.

RB Leipzig: Gulacsi, Laimer (74./Bernardo), Konate, Upamecano, Klostermann, Demme, Keita, Forsberg (83./Sabitzer), Bruma, Augustin (69./Kampl), Werner.

Marseille: Pele, Sakai, Kamara, Luiz Gustavo, Amavi, Sanson, Zambo, Sarr, Payet (86./Lopez), Ocampos, Mitroglou (80./Germain).

Sodnik: Alberto Undiano Mallenco (Španija)



ARSENAL - CSKA MOSKVA 4:1 (4:1)

Ramsey 9., 28., Lacazette 23./11-m, 35.; Golovin 15.

Arsenal: Čech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Ramsey, Xhaka, Mhitarjan (61./Iwobi), Wilshere (74./Elneny), Özil, Lacazette (74./Welbeck).

CSKA Moskva: Akinfejev, Ignaševič, V. Berezucki, A. Berezucki, Kučajev, Ščenikov, Natcho (74./Milanov), Dzagojev (64./Vitinho), Golovin, Musa (83./Hosonov), Wernbloom.

Sodnik: Pavel Kralovec (Češka)



ATLETICO MADRID - SPORTING LIZBONA 2:0 (2:0)

Koke 1., Griezmann 40.

Atletico: Oblak, Juanfran, Savić, Godin, Lucas, Saul Niguez, Gabi, Correa (53./Gameiro), Koke, Diego Costa (88./Thomas Teye), Griezmann (90./Vitolo).

Sporting Lizbona: Rui Patricio, Piccini, Coates, Mathieu, Fabio Coentrao (80./Ribeiro), William Carvalho (45./Acuna), Battaglia, Gelson Martins, Bruno Fernandes (87./Montero), Ruiz, Dost.

Sodnik: Sergej Karašev (Rusija)



LAZIO - SALZBURG 4:2 (1:1)

Lulić 8., Parolo 49., Felipe Anderson 74., Immobile 77.; Berisha 30./11-m, Minamino 71.

Lazio: Strakosha, Radu, de Vrij, Luiz Felipe, Parolo, Lucas Leiva, Basta (65./Patric), Milinković-Savić, Lulić, Immobile (85./Caicedo), Luis Alberto (65./Felipe Anderson).

Salzburg: Walke, Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer, Samassekou, Haidara (82./Wolf), Berisha, Schlager, Gulbrandsen (70./Minamino), Dabbur.

Sodnik: Ovidiu Alin Hategan (Romunija)



Povratne tekme bodo 12. aprila ob 21.05.

A. G.