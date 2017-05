Poudarki Preobrat po dveh 11-metrovkah v zadnjih 20 minutah Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pierre Emerick Aubameyang je dobil nagrado za najboljšega strelca lige. Foto: EPA Bayern je proslavil 27. naslov nemškega prvaka. Foto: Reuters V Hamburgu so slavili obstanek v ligi. HSV je edini klub, ki je igral v Bundesligi prav v vsaki sezoni vse od njene ustanovitve leta 1963. Foto: Reuters Nogometaši Kölna so si priigrali vozovnico za Evropsko ligo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Aubameyangu naziv najboljšega strelca, Bayern proslavil naslov z obilo piva

Köln prvič po 25 letih v enega izmed glavnih evropskih pokalov

20. maj 2017 ob 20:50,

zadnji poseg: 20. maj 2017 ob 21:50

Dortmund/Hamburg/München - MMC RTV SLO

Nogometaši Borussie Dortmund so si z zadetkom Pierra Emericka Aubameyanga v 89. minuti z 11-metrovke zagotovili neposredno uvrstitev v Ligo prvakov. V zadnjem krogu Bundeslige so s 4:3 premagali Werder.

Aubameyang je v 42. minuti zadel tudi za vodstvo z 2:1 in se z dvema goloma prebia na vrh lestvice strelcev. V tej sezoni je mrežo zatresel 31-krat, dosegel je zadetek več kot Robert Lewandowski, ki se ob zmagi Bayerna nad Freiburgom s 4:1 in proslavi 27. naslova prvaka (petega zaporednega) ni vpisal med strelce.

Dortmundčani so zaostajali z 0:1 in v 68. minuti tudi z 2:3, nato pa slavili po zaslugi dveh 11-metrovk zaradi dveh prekrškov gostov v kazenskem prostoru. V 75. minuti je z bele točke zadel tudi Marco Reus. Borussia je prvenstvo končala dve točki pred Hoffenheimom, ki se je z Augsburgom razšel brez golov. Hoffenheim bo uvrstitev v Ligo prvakov naskakoval prek kvalifikacij.

Bayer brez Kampla s 6:2 zmagal v Berlinu

V Evropsko ligo se je z zmago nad Mainzem z 2:0 uvrstil Köln, ki bo v evropskih pokalih igral prvič po 25 letih, če izvzamemo njegova nastopa v Pokalu Intertoto, kjer se je leta 1995 v Velenju srečal tudi z Rudarjem (0:1). V kvalifikacije za Evropsko ligo pa bo morala Hertha (tako kot Köln je zbrala 49 točk), ki je za konec kar z 2:6 izgubila proti Bayerju iz Leverkusna. Kevina Kampla zaradi težav z gležnjem ni bilo v ekipi gostov.

Joker Waldschmidt junak dan po rojstnem dnevu

Že pred zadnjim krogom je bilo jasno, da se od elite poslavljata Ingolstadt in Darmstadt, v dodatnih kvalifikacijah za obstanek proti tretjeuvrščeni ekipi druge lige (najverjetneje bo to Eintracht Braunschweig Nika Omladiča) pa bo igral Wolfsburg, prvak iz leta 2009, ki je v neposrednem obračunu za izogib "play-outu" izgubil v Hamburgu z 2:1.

Do 88. minute mu je dobro kazalo, nato pa je zmagoviti in zlata vreden zadetek za gostitelje po sijajni podaji Filipa Kostića z leve strani iz bližine z glavo dosegel rezervist Gian-Luca Waldschmidt, ki je na zelenico vstopil le 110 sekund prej. To je bil sploh njegov prvi gol v Bundesligi! V petek je praznoval 21. rojstni dan.

Hamburg se je leta 2014 in 2015 rešil v dodatnih kvalifikacijah. Lani je bila zelo mirna sezona z 10. mestom, letos pa je vse znova kazalo na dodatni tekmi, ki bosta na sporedu v četrtek in nato še naslednji ponedeljek.

Gisdol: Po taku slabem štartu ni obstal še nihče

Trener Markus Gisdol, ki je po zelo slabem uvodu v sezono konec septembra nasledil Bruna Labbadio, je v 86. minuti potegnil pravega asa iz rokava, ko je Waldschmidta poslal v igro namesto Lewisa Holtbyja. Waldschmidt je lani poleti prišel iz Frankfurta, v vsej sezoni je odigral le 14 tekem, večinoma v vlogi rezervista, skupaj je bil na zelenici samo 357 minut.

Gisdol je zaupal mlademu napadalcu, ki je dosegel enega izmed najbolj pomembnih golov v zgodovini kluba in legendarna ura na Volksparkstadionu teče naprej. Tudi po 54 letih bo HSV še vedno med nemško elito.

"Pol leta sem poslušal vprašanja o obstanku. Po desetih krogih smo bili mrtvi, imeli smo le dve točki. Po tako slabem štartu se ni še nihče obdržal v ligi. Želeli smo na novo spisati zgodovino in uspelo nam je na neverjeten način," je bil ponosen Gisdol, ki so ga popolnoma zajela čustva. Navijači so preplavili zelenico, policija jih je komaj zadržala in naredila poseben koridor za igralce.

Ribery glavni moderator na slavju v Münchnu

Na balkonu mestne hiše v Münchnu je vsako leto bolj živahno slavje. Tudi tokrat je bil v glavni vlogi Franck Ribery, ki je od konca tekme na Allianz Areni do prihoda na glavni trg Marienplatz spil kakšno pivo preveč in se močno opogumil. Francoz je kar sam vodil zabavo v polomljeni nemščini, še posebej je seveda najavil Philippa Lahma in Xabija Alonsa, ki sta končala bogati karieri.

Ancelotti se je pripravil na polivanje s pivom

Carlo Ancelotti je tekmo prvič v bogati trenerski karieri spremljal kar v trenirki. Elegantna oblačila je pustil v svoji pisarni, saj se je zavedal, da ga čaka tradicionalno polivanje s pivom. Najprej ga je ulovil Arjen Robben, ki je tudi načel mrežo Freiburga že v 4. minuti.

Ancelotti je v 87. minuti zamenjal Lahma z Rafinho in kapetan je prejel stoječe ovacije. Ni uspel skriti solz po koncu bogate kariere. Vrhunec je bila zmaga v Ligi prvakov 25. maja 2013 na Wembleyju proti dortmundski Borussii z 2:1, potem ko so Bavarci doživeli pravi šok na finalni tekmi leto pred tem v Müncnhnu proti Chelseaju po streljanju enajstmetrovk. Vrhunec reprezentančne kariere je bil naslov svetovnega prvaka julija 2014 na Maracani v Rio de Janeiru.

Lahm si bo vzel leto odmora, z ženo Claudio pričakujeta hčerko, ki se bo pridružila petletnemu sinu. Vodstvo Bayerna si ga je zelo želelo videti v vlogi športnega direktorja, a je ponudbo (za zdaj) zavrnil. Enega izmed najboljših branilcev na svetu bo zelo težko nadomestiti, Ancelotti je pojasnil, da bo več priložnosti dobil obetavni Joshua Kimmich.

Hoeness: Okrepitve ne rastejo na drevesu

V enourni prireditvi pred tekmo so na Allianz Areno prišli tudi številni legendarni nogometaši iz bogate preteklosti Bayerna. Po koncu srečanja so tudi sodelovali na podelitvi pokala.

Predsednik Uli Hoeness je že pogledal naprej: "Imamo izjemen kader. Če želimo še dvigniti kakovost, bi morali kupiti prave "granate". Taki nogometaši imajo seveda svojo ceno, ki je astronomska. Okrepitve ne rastejo na drevesu. Nogometni trg je popolnoma ponorel. Pogovarjamo se o številkah, ki jih pred leti nismo niti sanjali."

Iz Hoffenheima bosta prišla Sebastian Rudy in Niklas Süle. Nemški mediji veliko poročajo o Alexisu Sanchezu, ki si želi zapustiti Arsenal, in Leonu Goretzki. 22-letni dragulj Schalkeja je eden najbolj obetavnih mladih igralcev v Nemčiji.

34., zadnji krog:

BAYERN - FREIBURG 4:1 (1:0)

Robben 4., Vidal 73., Ribery 91., Kimmich 95.; Petersen 76.

BORUSSIA (D) - WERDER 4:3 (2:1)

Reus 32., 75./11-m, Aubameyang 42., 89./11-m; Junuzović 7., Bartels 46., Kruse 68.



BORUSSIA (M) - DARMSTADT 2:2 (0:0)

Hazard 50., Raffael 65.; Schipplock 63., Heller 90.



HERTHA - BAYER LEVERKUSEN 2:6 (0:3)

Weiser 71., Allagui 86./11-m; Hernandez 5., Havertz 31., 45., Kiessling 64./11-m, Aranguiz 81./11-m, Pohjanpalo 91.

Kampla (Bayer) zaradi težav z gležnjem ni bilo v ekipi.

KÖLN - MAINZ 2:0 (1:0)

Hector 43., Osako 87.

Maroh (Köln) je bil na klopi.

HAMBURGER SV - WOLFSBURG 2:1 (1:1)

Kostić 32., Waldschmidt 88.; Knoche 23.



INGOLSTADT - SCHALKE 1:1 (1:1)

Gross 41./11-m; Avdijaj 2.

RK: Stambouli 63./Schalke

Fährmann (Schalke) je v 64. minuti ubranil 11-m Lezcanu.



HOFFENHEIM - AUGSBURG 0:0



EINTRACHT - RB LEIPZIG 2:2 (0:1)

Vallejo 83., Blum 90.; Sabitzer 25., Poulsen 56.

Končna lestvica:

BAYERN 34 25 7 2 89:22 82 RB LEIPZIG 34 20 7 7 66:39 67 BORUSSIA (D) 34 18 10 6 72:40 64 HOFFENHEIM 34 16 14 4 64:37 62 KÖLN 34 12 13 9 51:42 49 HERTHA 34 15 4 15 43:47 49 FREIBURG 34 14 6 14 42:60 48 WERDER 34 13 6 15 61:64 45 BORUSSIA (M) 34 12 9 13 45:49 45 SCHALKE 34 11 10 13 45:40 43 EINTRACHT 34 11 9 14 36:43 42 BAYER (L) 34 11 8 15 53:55 41 AUGSBURG 34 9 11 14 35:51 38 HAMBURGER SV 34 10 8 16 33:61 38 MAINZ 34 10 7 17 44:55 37 WOLFSBURG 34 10 7 17 34:52 37 INGOLSTADT 34 8 8 18 36:57 32 DARMSTADT 34 7 4 23 28:63 25

M. R., A. G.; foto: Reuters in EPA