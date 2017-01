Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Luis Suarez je bil neustavljiv za obrambo Las Palmasa. Foto: Reuters Lionel Messi ni imel veliko dela v 52. minuti, ko je z bližine potisnil žogo v mrežo. Argentinec je dosegel 14 golov v letošnjem prvenstvu, toliko jih je prispeval tudi njegov soigralec Suarez. Foto: Reuters Arda Turan je bil na pravem mestu po uri igre. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Barcelona v drugem polčasu napolnila mrežo Las Palmasa

Vodilni Real v nedeljo gostuje v Sevilli

14. januar 2017 ob 18:48

Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometaši Barcelone so v 18. krogu španskega prvenstva s 5:0 odpravili Las Palmas. Odločitev je padla na začetku drugega polčasa, ko so Katalonci zadeli trikrat.

V sredo je Barca v napeti tekmi osmine finala španskega kraljevega pokala izločila Athletic iz Bilbaa z zmago s 3:1 na Camp Nouu. Izbranci Luisa Enriqueja so lažje zadihali in tokrat so predvsem v drugem polčasu prikazali učinkovito predstavo pred 81.480 gledalci.

Gostje so zdržali do 14. minuti, ko se je Andre Gomes na desni strani izognil prepovedanemu položaju (sporna odločitev stranskega sodnika) in lepo podal pred vrata, kjer je Luis Suarez z močnim strelom z desnico poslal žogo v mrežo ob bližnji vratnici. V prvem pollasu so gostitelji zapravili še številne priložnosti in ostalo je pri minimalnem vodstvu.

Katalonci zadeli trikrat v sedmih minutah

V 52. minuti je Rafinha z leve strani poslal predložek pred vrata, Javi Varas je žogo nespretno odbil z rokama, padla je naravnost do Lionela Messija, ki jo je z bližine zlahka poslal v mrežo za 2:0.

Katalonci so se nato sprostili in začeli sijajno kombinirati. Rafinha je v 57. minuti v kazenskem prostoru našel Luisa Suareza, ki si je namestil žogo na desnico in jo z 12 metrov zavrtinčil v malo mrežico. Mojstrska poteza Urugvajca na majhnem prostoru. Odpor Las Palmasa je bil strt, dve minuti zatem je Suarez po protinapadu prišel sam pred Javija Varasa, ki je odlično posredoval, a je do odbite žoge prišel Arda Turan in brez težav povišal na 4:0.

Vidal zadel prvič v letošnji sezoni

Deset minut pred koncem je rezervist Paco Alcacer z desne strani podal pred vrata, kjer je Aleix Vidal postavil končni izid in se veselil prvega zadetka v letošnji sezoni v Primeri division.

18. krog:

LEGANES - ATHLETIC BILBAO 0:0



BARCELONA - LAS PALMAS 5:0 (1:0)

Suarez 14., 57., Messi 52., Arda Turan 59., Vidal 80.

Barcelona: ter Stegen, Vidal, Mascherano, Umtiti, Jordi Alba, Andre Gomes (62./Rakitić), Busquets (73./Mathieu), Rafinha, Messi, Suarez (68./Paco Alcacer), Arda Turan.

Las Palmas: Javi Varas, Michel, Lemos, David Garcia (34./Aytami), Helder Lopes, Vicente Gomez (62./E. Garcia), Roque, El Zhar (74./Livaja), Jonathan Viera, Tana, K.-P. Boateng.

Sodnik: Alberto Undiano Mallenco





Ob 18.30:

ATLETICO MADRID - REAL BETIS



Ob 20.45:

DEPORTIVO - VILLARREAL

Nedelja ob 12.00:

VALENCIA - ESPANYOL



Ob 16.15:

CELTA VIGO - ALAVES



Ob 18.30:

SPORTING GIJON - EIBAR



GRANADA - OSASUNA



Ob 20.45:

SEVILLA - REAL MADRID



Ponedeljek ob 20.45:

MALAGA - REAL SOCIEDAD

Lestvica: REAL MADRID 16 12 4 0 45:14 40 BARCELONA 18 11 5 2 47:17 38 SEVILLA 17 11 3 3 36:21 36 ATLETICO MADRID 17 9 4 4 31:14 31 VILLARREAL 17 8 6 3 26:12 30 REAL SOCIEDAD 17 9 2 6 28:25 29 ATHLETIC BILBAO 18 8 4 6 22:19 28 LAS PALMAS 18 6 6 6 27:29 24 CELTA VIGO 17 7 3 7 28:32 24 EIBAR 17 6 5 6 22:22 23 ESPANYOL 17 5 8 4 21:23 23 ALAVES 17 5 7 5 15:17 22 MALAGA 17 5 6 6 26:29 21 REAL BETIS 17 6 3 8 20:29 21 DEPORTIVO 17 4 5 8 23:28 17 LEGANES 18 4 5 9 13:29 17 VALENCIA 16 3 4 9 24:32 13 SPORTING GIJON 17 3 3 11 17:34 12 GRANADA 17 1 6 10 14:38 9 OSASUNA 17 1 5 11 16:37 8

A. G.