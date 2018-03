Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Po vstopu Lionela Messija je Barcelona zaigrala veliko bolje. Argentinec je dosegel tudi drugi gol izenačenje. Foto: Reuters Messi je tekmo začel na klopi. Foto: Reuters Gareth Bale je zabil dva gola. Foto: Reuters Dodaj v

Barcelona v pol minute do neverjetnega preobrata

Real brez Ronalda do nove gladke zmage

31. marec 2018 ob 20:13,

zadnji poseg: 31. marec 2018 ob 23:01

Ko se je že zdelo, da bo Sevilla tista, ki bo prva v letošnji La Ligi na kolena spravila Barcelono, se je v končnici tekme zgodil neverjeten preobrat. Barcelona je v končnici srečanja dosegla dva gola in si tako priborila remi (2:2).

Sevilla je vodila že z 2:0, imela je veliko priložnosti za povišanje vodstva, ki pa jih ni izkoristila, kar lahko še kako obžaluje. Barcelona je namreč v zadnjem delu tekme dosegla kar dva gola in tako nadaljuje neverjeten niz neporaženosti ter koraka novemu naslovu nasproti.

Barcelona, ki v letošnjem prvenstvu še ni izgubila, je srečanje začela z argentinskim virtuozom Lionelom Messijem na klopi. Trener Valverde je v drugem polčasu moral nogometaša poslati na ogrevanje, še posebej po tem, ko je Sevilla povedla v prvem polčasu. Po dolgi podaji na levo stran sta lepo kombinirala igralca Seville, žogo je poznejšemu strelcu Francu Vazquezu v kazenski prostor kot na pladnju serviral Joaquin Correa.

Sevilla je vodstvo povečala v 50. minuti. Der Stegen je, potem ko je slabo izbil žogo, moral dvakrat posredovati v enem napadu. Prvi je strel z leve strani sprožil Escudero, ter Stegen je strel ubranil, a žogo je odbil do Luisa Muriela. Ta je streljal, žoga se je od okvirja vrat odbila v mrežo Barcelone (2:0). Pet minut pozneje je bila Sevilla blizu novemu golu. Jesus Navas je imel veliko prostora in časa, a ni najbolje reagiral, do strela je sicer prišel, žogo je odbil Pique do Vazqueza, njegov poskus pa je švignil mimo vrat.

Messi je vstopil v igro v 57. minuti in igra Barcelone je takoj zaživela. Messi je v enem izmed napadov lepo zaposlil Philippeja Coutinha, njegov strel pa je ubranil vratar Seville Sergio Rico.

Ko je bilo videti, da bo Sevilla tekmo dobila, je Barcelona vse spremenila v pol minute. Po podaji iz kota je žogo na drugi vratnici sprejel Luis Suarez, ki je matiral Rica. Barcelona je nadaljevala pritisk, obrestovalo se je v ekspresno hitrem času, ko je Messi z roba kazenskega prostora meril natančno v levi spodnji kot.

Real brez milosti

Čeprav nogometaši Reala nimajo več možnosti za osvojitev prvenstva, niso milostni do svojih tekmecev. Tokrat so s 3:0 ugnali Las Palmas. Madridčani so v prvem polčasu nizali priložnosti, do polčasa pa so unovčili dve.

Vodilni zadetek je dosegel Gareth Bale v 26. minuti. S podajo v globino se je izkazal Luka Modrić, Bale je žogo sprejel, bil je hitrejši od obrambe Las Palmasa, akcijo pa je končal z močnim strelom. Bale se je gola razveselil že na samem začetku tekme, a je sodnik dosodil prepovedani položaj.

Drugi gol je zabil Karim Benzema, natančno je izvedel 11-metrovko. To je Madridčanom priboril Lucas, ki ga je v kazenskem prostoru zrušil Jonathan Calleri. Benzema je streljal v levi spodnji kot in zadel za 2:0. Tudi tretji gol so Madričani dali iz 11-m, med strelce se je še enkrat vpisal Gareth Bale.

Tako Benzema kot Bale sta bila tudi v drugem polčasu podjetna, nanizala sta dve nevarni priložnosti, ki pa nista končali v nasprotnikovi mreži. Tudi gostitelji so zapretili nekajkrat, Calleri je v 76. minuti zadel prečko.

Prvega zvezdnika Reala Cristiana Ronalda ni bilo v postavi.

ŠPANSKO PRVENSTVO

30. KROG

SEVILLA - BARCELONA 2:2 (1:0)

Vazquez 36., Muriel 50.; Suarez 88., Messi 89.

LAS PALMAS - REAL MADRID 0:3 (0:2)

Bale 26., Bale 51./11-m., Benzema 39./11-m.

GIRONA - LEVANTE 1:1 (0:0)

Granell 54.; Morales 68.



ATHLETIC BILBAO - CELTA VIGO 1:1 (0:0)

Nunez 55.; Mendez 91.

Nedelja ob 12.00:

ESPANYOL - ALAVES

Ob 16.15:

LEGANES - VALENCIA

Ob 18.30:

EIBAR - REAL SOCIEDAD

MALAGA - VILLARREAL



Ob 20.45:

ATLETICO MADRID - DEPORTIVO

(Oblak)



Ponedeljek ob 21.00:

GETAFE - BETIS

Lestvica: BARCELONA 29 23 6 0 74:13 75 ATLETICO MADRID 29 19 7 3 49:14 64 REAL MADRID 30 19 6 5 76:33 63 VALENCIA 29 18 5 6 57:31 59 VILLARREAL 29 14 5 10 40:33 47 SEVILLA 29 14 3 12 37:44 45 GIRONA 30 12 8 10 44:43 44 REAL BETIS 29 13 4 12 49:53 43 CELTA VIGO 30 11 7 12 46:43 40 GETAFE 29 10 9 10 35:27 39 EIBAR 29 11 6 12 36:43 39 ATHLETIC BILBAO 30 8 12 10 30:34 36 LEGANES 29 10 6 13 25:35 36 ESPANYOL 29 8 11 10 26:37 35 REAL SOCIEDAD 29 9 6 14 51:52 33 ALAVES 29 10 1 18 26:45 31 LEVANTE 30 5 13 12 26:44 28 LAS PALMAS 30 5 6 19 21:61 21 DEPORTIVO 29 4 8 17 26:60 20 MALAGA 29 3 5 21 16:45 14

