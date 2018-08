Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Thomas Müller, ki je bil v zelo slabi formi na svetovnem prvenstvu v Rusiji, je blestel na uvodni tekmi Bundeslige. Foto: Reuters Adam Szalai se je sijajno znašel v kazenskem prostoru. Foto: Reuters Robert Lewandowski je v drugem poskusu zadel z bele točke. Foto: Reuters Niko Kovač se zaveda, da ga čaka zahtevna naloga na klopi Bayerna. Že uvodna tekma Bundeslige je bila zelo napeta. Foto: Reuters 31-letni Julian Nagelsmann je eden izmed najobetavnejših trenerjev na svetu. Po odhodu Zinedina Zidana je prejel celo klic iz Madrida, a je vodstvu Reala dejal, da še ni pripravljen za tako zahtevno nalogo. Hoffenheim je popeljal v Ligo prvakov, od naslednjega poletja pa bo na klopi Leipziga. Foto: Reuters Sodnik Bastian Dankert je bil v zadnjih minutah več časa ob igrišču. Večkrat si je ogledoval posnetke. Tekma je skupaj trajala kar 101 minuto. Foto: Reuters Sorodne novice Pred štartom Bundeslige vprašanje le, koliko točk naskoka bo imel Bayern Dodaj v

Bayern do uvodne zmage po sporni enajstmetrovki

Nagelsmann: Videosodnik očitno ni gledal tekme!

24. avgust 2018 ob 22:56

München - MMC RTV SLO

Nogometaši Bayerna so se morali pošteno potruditi za zmago na uvodni tekmi 56. sezone Bundeslige. Hoffenheim je na Allianz Areni zdržal vse do 82. minute (3:1).

Trener gostov Julian Nagelsmann se ni odločil za "bunker", ampak je z agersivno igro in s številnimi prekrški (pravi čudež, da so gostje končali srečanje z vsemi enajstimi nogometaši) omrtvil igro gostiteljev. Bavarci so bili v drugem polčasu brez pravih idej, prebudili so se šele v zadnjih desetih minutah, ko so tudi s pomočjo zelo sporne najstrožje kazni prišli do treh točk.

Že pogled na klop Bayerna pred tekmo je bila zares zanimiva. Arjen Robben in Mats Hummels nista bila v prvi postavi, Corentin Tolisso, ki je s Francozi prejšnji mesec v Moskvi postal svetovni prvak, je sedel na tribuni.

Müller prvi strelec v novi sezoni

Bavarci so bili boljši v prvem polčasu. V 23. minuti je Joshua Kimmich podal iz kota z leve strani, Thomas Müller pa se je otresel branilca Kevina Vogta in z glavo zatresel mrežo. V 34. minuti je imel po protinapadu gostov Brazilec Joelington izjemno priložnbost, vendar je s sedmih metrov streljal mimo vrat. Prejšnji teden je napadalec s hat-trickom potopil Kaiserslautern v pokalu (6:1).

Coman obnovil poškodbo gležnja

Dve minuti zatem se je Kingsley Coman znašel sam pred vratarjem Oliverjem Baumannom, ki je odlično posredoval. Tik pred odmorom je hitri Coman ušel Nicu Schulzu, ki ga je pokosil in Francoz je obnovil poškodbo gležnja. Odšepal je v garderobo in zelo verjetno ga čaka dolg odmor, zamenjal ga je Robben.

Szalai osmešil Boatenga

Hoffenheim je drugi polčas začel precej bolj odločno. Gostje so dobili ključne dvoboje na sredini igrišča in v 58. minuti tudi izenačili. Ermin Bičakčić je v kazenskem prostoru zaposlil Adama Szalaija. Madžarski napadalec je osmešil Jeroma Boatenga, ki je zletel v prazno, nato pa je z diagonalnim strelom z desno nogo matiral Manuela Neuerja. Boateng je daleč od vrhunske forme in zanimivo bo videti, če bo zapustil München naslednji teden. Trener PSG-ja Thomas Tuchel ga želi imeti v zvezdniški zasedbi.

Ribery prelisičil sodnika in tudi videosodnika

Bayern je izgubil nadzor nad srečanjem. Kovač je v igro poslal Leona Goretzko, ki je prišel iz Gelsenkirchna. Ključni trenutek tekme se je zgodil deset minut pred koncem, ko je Franck Ribery izsilil najstožjo kazen. Havard Nordtveit je z drsečim štartom skušal zaustaviti Francoza, ki je padel čez Norvežana. Sodnik Bastian Dankert je pokazal na belo točko, tudi videosodnik Sascha Stegemann njegove odločitve presenetljivo ni preklical. Robert Lewnadowski je zelo slabo izvedel najstrožjo kazen, vratar Oliver Baumann je njegov strel odbil, Robben pa je zatresel mrežo. Nizozemec je prehitro štartal v kazenski prostor, še pred strelom Poljaka je bil vsaj dva metra znotraj. Zadetek po posredovanju videosodnika ni veljal. Lewandowski je moral ponoviti enajstmetrovko, v drugo pa je z desno nogo poslal Baumanna v napačno smer za 2:1.

Robben postavil piko na i

Bavarci so se sprostili. V 86. minuti je Goretka z desne strani podal pred vrata, kjer je Müller s komolcem preusmeril žogo v mrežo. Zadetrek je najprej veljal, a ga je videosodnik pravilno razveljavil. Gostje so mislili le še na napad in priložnosti Bayerna so si sledile vsako minuto. V 91. minuti je Kimmich hitro izvedel avt, Müller pa je lepo podaljšal do Robbna, ki je z levico zabil žogo pod prečko za končnih 3:1.

Robben: Po sedmih tednih treninga začnem na klopi

"Prva tekma nikoli ni lahka, še posebej proti tako kakovostnemu tekmecu. Hoffenheim nam je že večkrat povzročal težave. Res sem bil jezen, ker sem tekmo začel na klopi. Sedem tednov sem trdo treniral in res sem mislil, da bom začel tekmo. Na srečo sem vstopil in tudi zadel," je poudaril Robben.

Tudi Kovač priznal, da 11-m ne bi smelo biti

"Zmaga je popolnoma zaslužena, saj smo imeli precej več priložnosti. Hoffenheim je na začetku drugega polčasa igral res dobro in takrat smo izgubili nadzor nad tekmo. Mislim, da ni bila enajstmetrovka, a res je bilo težko odločiti. Zelo sem zadovoljen z igro v zadnjih 15 minutah, ko smo bili precej boljši," je pojasnil Kovač.

"Res mi ni bilo lahko, nekatere igralce sem moral pustiti celo na tribuni. Svetovni prvak Tolisso sploh ni bil v kadru. Robben je začel na klopi, a je vstopil ob koncu prvega dela. Nisem še dolgo trener, vendar tak kader ima redkokatera ekipa na svetu. Razumljivo, da vsi pričakujejo same zmage," je še dodal hrvaški strateg.

Nagelsmann: Videosodnik očitno ni gledal tekme!

"V prvem polčasu nismo igrali dobro in ob odmoru sem bil jezen. Izenačili smo na 1:1, z agresivno igro smo jih zadržali. Ne vem, kaj je delal videosodnik v Kölnu. Očitno ni gledal tekme, saj je bila enajstmetrovka res smešna. Ribery se je zaletel v Nordtveita, to bi videosodnik moral videti! Ko je Lewandowski zgrešil z bele točke, je bil Robben pet metrov v kazenskem prostoru. Sploh ne vem, zakaj se je najstrožja kazen ponavljala. Sodnik mi je rekel, da je bil tudi naš igralec pol metra prehiter," je bil besen Nagelsmann, ki bo le še v tej sezoni vodil Hoffenheim. Poleti 2019 se seli v Leipzig.

1. krog:

BAYERN - HOFFENHEIM 3:1 (1:0)

Müller 23., Lewandowski 82./11-m, Robben 91.; Szalai 58.

Bayern: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Javi Martinez (67./Goretzka), Müller, Thiago, Coman (45./Robben), Ribery (84./James Rodriguez), Lewandowski.

Hoffenheim: Baumann, Bičakčić, Vogt (74./Nordtveit), Adams (66./Akpoguma), Kaderabek, Grillitsch, Schulz, Bittencourt, Grifo (46./Zuber), Joelinton, Szalai.

Sodnik: Bastian Dankert

Sobota ob 15.30:

HERTHA - NÜRNBERG

WERDER - HANNOVER

FREIBURG - EINTRACHT

WOLFSBURG - SCHALKE

FORTUNA DÜSSELDORF - AUGSBURG

Ob 18.30:

BORUSSIA (M) - BAYER LEVERKUSEN

Nedelja ob 15.30:

MAINZ - STUTTGART

Ob 18.00:

BORUSSIA (D) - RB LEIPZIG (Kampl)

A. G.