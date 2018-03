Joker s klopi Ben Yedder z dvema goloma šokiral Old Trafford

Džeko zadel za napredovanje Rome

13. marec 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 13. marec 2018 ob 23:50

Manchester,Rim - MMC RTV SLO

Nogometaši Seville so na Old Traffordu presenetili Manchester United in se uvrstili v četrtfinale Lige prvakov. Za zmago z 1:2 je dvakrat zadel rezervist Wissam Ben Yedder.

Francoski napadalec je na zelenico prišel v 72. minuti ter že 87 sekund pozneje z natančnim strelom po tleh s 14 metrov ob vratnici načel mrežo gostiteljev.

Rdeči vragi si še niso opomogli od šoka, ko je štiri minute zatem še drugič spravil žogo za hrbet Davida De Gee. Ben Yedder je po podaji iz kota iz bližine streljal z glavo, De Gea je slabo posredoval in žoga mu je po odboju od vratnice ušla čez črto. To je bil že njegov osmi zadetek v letošnji Ligi prvakov, v končnici je imel tudi priložnost za hat-trick.

V 84. minuti je Romelu Lukaku z volejem iz bližine znižal na 1:2, vendar je bilo časa za preobrat Uniteda premalo. Moral bi namreč doseči še dva zadetka, potem ko se je prvo srečanje v Sevilli pred tremi tedni končalo brez golov.

Prva zmaga Seville v Angliji

Sevilla je prvič v četrtfinalu Lige prvakov, leta 1958 je igrala v četrtfinalu njenega predhodnika, Pokala državnih prvakov. V Angliji je v Ligi prvakov zmagala sploh prvič!

Varovanci Joseja Mourinha so bili bleda senca ekipe, ki je v soboto v Premier ligi premagala Liverpool. Portugalski strokovnjak se je odločil za kar nekaj sprememb v začetni postavi, v vezni vrsti sta namesto Scotta McTominaya in Juana Mate igrala Jesse Lingard in Marouane Fellaini. V napadu se je Marcus Rashford premaknil na desno stran in Alexis Sanchez na levo.

Tekma v uvodnih 70 minutah nikakor ni navdušila, nato pa je gostujočemu trenerju Vincenzu Montelli uspela zmagovita poteza.

Mojstrski gol Džeka

Roma je bila doma z 1:0 boljša od Šahtarja in napredovala po zaslugi doseženega zadetka v gosteh na prvi tekmi (2:1).

Na Olimpicu je navijače razveselil Edin Džeko v 52. minuti, ko je po lepi globinski podaji Kevina Strootmana vratarja ukrajinskih prvakov Andrija Pjatova matiral s strelom med nogama z zunanjim delom stopala. Pjatov je stekel iz vrat in želel zapreti prostor napadalcu iz BiH-a, vendar se je ta imenitno znašel. Do tedaj varovanci Eusebia Di Francesca niso imeli pravih idej, v prvem polčasu bi Alessandro Florenzi z glavo skoraj dosegel avtogol.

V 62. minuti je imel Džeko še eno priložnost, z roba kazenskega prostora je streljal malenkost mimo vrat. V 79. minuti ga je med prodorom proti vratom nepravilno ustavil branilec Ivan Ordec in moral predčasno pod prho. Šahtar je v zadnjih minutah napadal, toda obramba italijanskih podprvakov je zdržala. Rimljani so se med najboljših osem ekip v Evropi prebili prvič po letu 2008.

Osmina finala, povratni tekmi:

Manchester United - SEVILLA 1:2 (0:0) 0:0

Lukaku 84.; Ben Yedder 74., 78.

Manchester United: De Gea, Valencia ( 77./Mata), Smalling, Bailly, Young, Matić, Fellaini ( 60./Pogba), Lingard ( 77./Martial), Sanchez, Rashford , Lukaku.

Sevilla: Rico, Mercado, Kjär, Lenglet, Escudero, Banega , N'Zonzi, Sarabia , Vazquez ( 88./Pizarro), Correa ( 89./Geis), Muriel ( 72./Ben Yedder ).

Sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska)



ROMA - Šahtar 1:0 (0:0) 1:2

Džeko 52.

RK : Ordec 79./Šahtar

Roma: Alisson, Florenzi , Manolas , Fazio, Kolarov, Nainggolan, De Rossi, Strootman, Cengiz Ünder ( 65./Gerson), Perotti, Džeko ( 89./El Shaarawy).

Šahtar: Pjatov, Butko, Ordec , Rakicki, Ismaily, Fred , Stepanenko ( 74./Patrick), Marlos ( 82./Dentinho), Taison, Bernard, Ferreyra .

Sodnik: Alberto Undiano Mallenco (Španija)

V odebeljenem tisku sta izida prvih tekem.

M. R.