Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Eduardo Berizzo uspešno vodi Sevillo. V španskem prvenstvu je na petem mestu. Foto: Reuters Dodaj v

Berizzo na operacijo - v Mariboru na klopi pomočnik Marcucci

Prejšnji teden sporočil, da ima raka prostate

27. november 2017 ob 21:06

Sevilla - MMC RTV SLO

Trener nogometašev Seville Eduardo Berizzo, ki je prejšnji teden sporočil, da ima raka na prostati, odhaja v torek na operacijo. Andaluzijce bo zdaj vodil njegov pomočnik Ernesto Marcucci.

Z novico je 48-letni Berizzo ob polčasu tekme Lige prvakov proti Liverpoolu motiviral svoje izbrance, da so nadoknadili zaostanek z 0:3 ob polčasu. V Mariboru, kjer bo Sevilla gostovala v zadnjem krogu Lige prvakov naslednjo sredo, bo ekipo vodil Marcucci.

"Njegova vrnitev na klop bo odvisna od okrevanja, upamo, da bo to hitro. V pomočnika Ernesta Marcuccija, ki bo v naslednjih dneh vodil treninge in tekme, imamo zaupanje, verjamemo, da se odsotnost glavnega trenerja ne bo poznala na izidih," so sporočili iz Seville.

Sevilla v skupini E Lige prvakov zaseda drugo mesto. Za vodilnim Liverpoolom zaostaja točko, pred moskovskim Spartakom pa ima dve točki prednosti. Za zanesljivo uvrstitev v osmino finala v Ljudskem vrtu potrebuje tri točke.

A. G.