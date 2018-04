Besni Buffon svetoval Oliverju, naj si raje na tribuni privošči čips

12. april 2018 ob 07:26

Madrid - MMC RTV SLO

Gianluigi Buffon je bil na 117. tekmi v Ligi prvakov prvič izključen. Po zelo spornem izpadu iz Lige prvakov v Madridu je sodniku Michaelu Oliverju natresel nekaj ostrih besed.

Legendarni vratar Juventusa je verjetno odigral zadnjo tekmo v elitnem klubskem tekmovanju. Zelo si je želel osvojiti prestižni pokal, ki mu manjka v bogati zbirki.

Juventus je bil prejšnji teden nemočen proti madridskemu Realu (0:3), na povratni tekmi na stadionu Santiago Bernabeu pa je s sijajno predstavo popolnoma zasenčil kraljevi klub in izničil velik zaostanek. Vse je že kazalo na podaljšek, ko je Cristiano Ronaldo z glavo podal do Lucasa Vazqueza pred vrati, Mehdi Benatia pa je posredoval od zadaj.

Ko je angleški sodnik pokazal na belo točko, se je Buffonu stemnilo pred očmi. Kričal je v obraz Oliverju in ga tudi odrinil. Prislužil si je rdeči karton. Med vratnicama ga je zamenjal Wojciech Szczesny, ki pa mu Ronaldovega strela v 97. minuti z bele točke ni uspelo ubraniti. Real je polfinalno vstopnico dvignil s skupnim izidom 4:3.

Namesto srca ima koš za smeti

"Ne razumem, kako lahko nekdo razblini naše sanje tik pred koncem rednega dela, potem ko nam je uspela tako veličastna vrnitev. Popolnoma jasno, da ne more imeti srca, ampak ima tam koš za smeti. Če nimaš pravega značaja, ne moreš soditi tako pomembne tekme na takem stadionu. Raje naj sedi na tribuni z ženo in otroki, tam lahko pije sprite in si privošči čips," je bil besen legendarni čuvaj mreže, ki je v zadnjih treh letih dvakrat izgubil v finalu Lige prvakov.

"Res bi mu v tistem trenutku lahko povedal kar koli. Mislim, da sploh ne razume, kako veliko katastrofo je naredil. Če ni sposoben prenašati pritiska take tekme, potem naj na tribuni gleda tekmo s čipsom v rokah," se tudi po tekmi Buffonu nikakor ni uspelo pomiriti.



Lani Kassai pomagal Realu do polfinala

18. aprila lani je Viktor Kassai močno oškodoval Bayern na povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov. Arturo Vidal je za štart na žogo v 84. minuti prejel drugi rumeni karton, v podaljšku pa je Ronaldo dvakrat zadel iz očitnega prepovedanega položaja. Madridčani so po podaljšku zmagali s 4:2 in nato v Cardiffu drugič zapored osvojili Ligo prvakov, ko so ugnali Juventus s 4:1. Madžar ni na listi sodnikov za letošnje svetovno prvenstvo.

Na tem seznamu po 80 letih ni nobenega Angleža. Oliver je eden najbolj priznanih delivcev pravice v Premier ligi, kjer se najbolj dopušča moška igra in se ne piska vsak dotik.

Chiellini: Največja tatvina v karieri

"To je bila največja tatvina, ki sem jo doživel v karieri. V Ligi prvakov sodniki vedno brez sramu piskajo v korist Reala in nikoli ni drugače. Igralci Bayerna se še predobro spomnijo, kaj se je lani zgodilo tukaj," je bil jezen branilec Giorgio Chiellini.



Zidane podprl Buffona

Ko je Buffon doživel največji trenutek v karieri, je najbolj črn večer imel Zinedine Zidane. Francoz je končal sijajno kariero 9. julija 2006 v Berlinu, ko je v podaljšku prejel rdeči karton, ker je z glavo udaril Marca Materazzija. Buffon se je veselil naslova svetovnega prvaka, ko je Italija premagala Francijo po streljanju enajstmetrovk.

"Mislim, da si ni zaslužil izključitve. Ta večer nikakor ne sme vplivati na Buffonovo izjemno kariero. Pustil je neizbrisen pečat v nogometu," je poudaril Zidane.



Ronaldo, ki je prejšnji teden navdušil s škarjicami v Torinu, tokrat ni imel svojega večera. V 98. minuti je bil natančen z bele točke, kar je bil že njegov 120. gol v Ligi prvakov.

"Juventus je igral odlično, Buffon pa je branil sijajno. Na koncu je naše napredovanje zasluženo. Sploh ne razumem, zakaj se sploh pritožujejo zaradi najstrožje kazni. To je bila čista enajstmetrovka! Vazqueza so podrli od zadaj. Če ga ne bi podrli, bi poslal žogo v mrežo. Zares so igrali grobo. Vso tekmo so me tepli po nogah," je bil odločen Ronaldo.

Velika lekcija za naprej

Strel z enajstih metrov je izvedel vrhunsko. "Srce mi je vse bolj razbijalo pred strelom z enajstih metrov. Uspelo se mi je umiriti, saj mi je bilo jasno, da je to odločilni trenutek. Res nismo imeli dobrega večera, mučili smo se. To je velika lekcija za naprej, saj v nogometu ni nobenih garancij. Na vsaki tekmi se je treba boriti do konca," je še dodal portugalski zvezdnik.

Tudi Zidane je bil navdušen nad največjim zvezdnikom med galaktiki: "Ronaldo me nikoli ne razočara. Navajen je že na te trenutke. Vzel je žogo, jo poslal v mrežo in odšel domov. Vseskozi sem bil prepričan, da se bomo uvrstili v polfinale, ker vedno razmišljam pozitivno."

Vazquez: Vse debate so odveč

Seveda se je tudi Vazquez strinjal z odločitvijo sodnika: "Razumem, da so igralci Juventusa zelo jezni, saj je bila enajstmetrovka v sodnikovem dodatku. Vsekakor je bila to najstrožja kazen. Cristiano mi je lepo podal. Ko sem se pripravil na strel, me je branilec Benatia podrl od zadaj. V tem primeru so vse debate odveč."



Agnelli zahteva videosodnika tudi v Ligi prvakov

Predsednik stare dame Andrea Agnelli ni pogost gost pred televizijskimi kamerami, a tokrat je seveda bila priložnost, da pove svoje mnenje.

"V Italiji, Nemčiji in še marsikje drugje se je prijel videosodnik. Tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu bodo uvedli videotehnologijo. Uefa bi jih morala uporabiti, saj sodnik za vrati ni dovolj v takih primerih. Take stvari se ne smejo več dogajati. Liga prvakov je tekmovanje, kjer je prestiž največji, v igri je ogromno denarja. Igralci delajo napake, tudi sodniki jih, tokrat je glavni sodnik popolnoma izgubil nadzor," je poudaril Agnelli.

Spomnil se je tudi torkovega zadetka Leroyja Saneja, ki je bil neupravičeno razveljavljen. Manchester City bi še pred odmorom povišal na 2:0 proti Liverpoolu ...

Žreb v petek ob 13.00

Prvič so v polfinalu Lige prvakov klubi iz štirih najboljših lig v Evropi. Zadnjič so imele Španija, Nemčija, Anglija in Italija po enega polfinalista v Pokalu državnih prvakov v sezoni 1980/81, ko je evropski prvak postal Liverpool. Vsekakor bo zelo zanimiv že žreb v petek ob 13.00.

