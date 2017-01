Bolt kliče Manchester: Vztrajali ste, pritiskali in uspeli ste, velika tekma!

Klic presenečenja v klubski oddaji

1. januar 2017 ob 18:23

London - MMC RTV SLO/STA

Najhitrejšemu človeku na svetu Usainu Boltu je dodobra odleglo, ko je njegovemu priljubljenemu nogometnemu klubu Manchester Unitedu ob končnici tekme proti Middlesbroughu le uspelo doseči zmago.

Kazalo je slabo, saj je Manchester v v 85. minuti tekme z Middlesbroughem izgubljal z 0:1, po zadetkih Francozov Anthony Martiala (85.) in Paula Pogbaja (87.) pa so rdeči vragi le uspeli priti do zmage.

Te se je Bolt veselil neizmerno, odločil pa se je tudi, da bo igralcem čestital. Poklical je v oddajo na klubskem kanalu, kjer je voditeljica Mandy Henry z gostoma analizirala tekmo, svoje mnenje so podali tudi gledalci, med njimi tudi najuspešnejši atlet.

Voditeljica je Bolta napovedala: ""Naslednji na vrsti je Usain iz Jamajke." Takoj nato pa se je pošalila: "No, pa vendarle ni Usain Bolt, kajne? Bolt je odvrnil: "Da, je Usain Bolt."

Presenečena voditeljica še vedno ni verjela, četudi je Bolt, velik navijač Uniteda, zmago pospremil z besedami: "Tekmo so odigrali v slogu starega Manchester Uniteda. Vztrajali so, pritiskali in uspeli, prav na način Manchester Uniteda. To je bila velika tekma, sem zelo vesel takega razpleta."