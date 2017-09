Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Philippe Coutinho, ki zaenkrat še ostaja član Liverpoola, je potrdil zmago Brazilije nad Ekvadorjem. Foto: Reuters Paragvajci so zmagovito zapustili prestolnico Čila. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Brazilci meljejo dalje; Čile poražen doma

Remi med Urugvajem in Argentino

1. september 2017 ob 11:09

Santiago de Chile - MMC RTV SLO

Nogometaši Brazilije, ki so že uvrščeni na svetovno prvenstvo 2018, so v noči s četrtka na petek dobili domačo kvalifikacijsko tekmo proti Ekvadorju. Slavili so z 2:0.

Brazilci so sicer dolgo trli odpor gostov, ki so se večji del tekme le branili, šele v 69. minuti je po podaji Williana uvodni zadetek na tekmi dosegel Paulinho. Ta se je po predložku iz kota z žogo znašel neposredno pred vrati, s petih metrov jo je bliskovito poslal pod prečko v gol.

Vodstvo je podvojil Philippe Coutinho, ki je po podaji Gabriela Jesusa iz bližine matiral nemočnega ekvadorskega vratarja Maxima Banguero.

Šov Paragvajcev v Čilu

Na derbiju med Urugvajem in Argentino gledalci niso videli zadetkov, precej bolj pestro pa je bilo v Santiagu de Chile, kjer so nogometaši Čila, aktualni južnoameriški prvaki, presenetljivo visoko klonili pred Paragvajci (0:3). Gostitelji nikakor niso uspeli razviti želene igre, veliko je bilo napak v obrambi, v vezni liniji igra ni stekla, v napad je bilo poslanih preveč netočnih podaj. To je bila le voda na mlin Paragvajcem, z 21 točkami sedmi ekipi južnoameriških kvalifikacij. V 24. minuti je Arturo Vidal z glavo žogo poslal za hrbet svojega vratarja, na 0:2 je v deseti minuti nadaljevanja povišal Victor Caceres, ki je po podaji Jorgeja Moreire z levico zatresel mrežo. Končni izid je v 92. minuti postavil rezervist Richard Ortiz, ki je z diagonalnim strelom z levico zatresel malo mrežico. Šok v prestolnici Čila.

Kvalifikacije za SP 2018, Južna Amerika

VENEZUELA - KOLUMBIJA 0:0



ČILE - PARAGVAJ 0:3 (0:1)

Vidal 24./ag, Caceres 55., Ortiz 90.



URUGVAJ - ARGENTINA 0:0



BRAZILIJA - EKVADOR 2:0 (0:0)

Paulinho 69., Coutinho 76.



PERU - BOLIVIJA 2:1 (0:0)

Flores 55., Cueva 59.; Alvarez 72.

Lestvica: BRAZILIJA * 15 11 3 1 37:10 36 KOLUMBIJA 15 7 4 4 18:15 25 URUGVAJ 15 7 3 5 26:17 24 ČILE 15 7 2 6 24:22 23 ------------------------------------ ARGENTINA 15 6 5 4 15:14 23 ------------------------------------ PERU 15 6 3 6 24:24 21 PARAGVAJ 15 6 3 6 16:21 21 EKVADOR 15 6 2 7 26:22 20 BOLIVIJA 15 3 1 11 13:34 10 VENEZUELA 15 1 4 10 17:34 7 * - uvrščeni na svetovno prvenstvo

M. L.