Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Cristiano Ronaldo je že v 2. minuti zatresel mrežo Malage. Foto: Reuters Sorodne novice Kraljevi klub po dveh golih Ronalda zelo blizu naslova Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Brez presenečenja v Malagi - Real po petih letih španski prvak

Barceloni zmaga nad Eibarjem ni pomagala

21. maj 2017 ob 20:00,

zadnji poseg: 21. maj 2017 ob 21:48

Malaga, Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometaši madridskega Reala so v zadnjem krogu španskega prvenstva na stadionu La Rosaleda ugnali Malago (0:2) in si zagotovili 33. naslov prvaka in prvega po letu 2012.

Živci navijačev kraljevega kluba niso bili napeti, saj so si pošteno oddahnili že v 2. minuti. Isco je odlično podal v prazen prostor do Cristiana Ronalda. Portugalec je krenil sam preoti vratom, preigral vratarja Carlosa Kamenija in zatresel mrežo.

Končni izid je postavil Karim Benzema z bližine v 55. minuti, potem ko je Kameni še uspel odbiti strel Raphaela Varana. V 71. minuti je Benzema še tretjič zatresel mrežo gostiteljev, a je bil v prepovedanem položaju.

Najlepšo priložnost za Malago je imel rezervist Chory Castro, a je njegov poskus Keylor Navas odbil v prečko.

Barceloni zmaga ni pomagala

V zadnjem krogu je bila v igri za naslov tudi še Barcelona, a bi potrebovala spodrsljaj Madridčanov. Zmaga nad Eibarjem s 4:2 na Camp Nouu ni zadostovala. Katalonci so ostali na drugem mestu s tremi točkami zaostanka.

Dva gola Torresa za slovo od stadiona Vcente Calderon

Tako Real kot Barcelona sta si zagotovila igranje v Ligi prvakov, prav tako pa tudi tretjeuvrščeni madridski Atletico. Jan Oblak in soigralci so na zadnji tekmi na legendarnem stadionu Vicente Calderon premagali Athletic iz Bilbaa s 3:1. Dvakrat je zadel Fernando Torres. Sevilla je zasedla četrto mesto in jo čakajo kvalifikacije za skupinski del elitnega evropskega klubskega tekmovanja.

V Evropski ligi bodo igrali Villarreal, Real Sociedad in Alaves, če bo zmagal v finalu španskega pokala proti Barceloni naslednjo soboto. Athletic iz Bilbaa bo dobil priložnost, če bo Alaves izgubil pokalni finale. Sporting Gijon, Osasuna in Granada (z Renejem Krhinom) so izpadli v drugo ligo.

38., zadnji krog:

MALAGA - REAL MADRID 0:2 (0:1)

Ronaldo 2., Benzema 55.

Malaga: Kameni, M. Torres, Villanueva, Luis Hernandez, Ricca, Recio, Camacho, Keko (60./Chory Castro), Pablo Fornals, Jony (72./Duda), Sandro Ramirez (69./Charles).

Real Madrid: Navas, Danilo, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro (66./Kovačić), Isco, Kroos, Modrić, Benzema (73./Morata), Ronaldo.

Sodnik: Ricardo de Burgos Bengoetxea





BARCELONA - EIBAR 4:2 (0:1)

Junca 63./ag, Suarez 73., Messi 75./11-m, 92.; Inui 8., 61.

RK: Ander Capa 75./Eibar

Messi je v 69. minuti zapravil 11-m.

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto (46./Andre Gomes), Santos, Umtiti, Jordi Alba, Rakitić (71./Paco Alcacer), Busquets, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar.

Eibar: Yoel, Capa, Arbilla, Lejeune, Junca, Ruben Pena (68./Pedro Leon), Escalante (83./Rivera), Dani Garcia, Inui, Sergi Enrich (76./Galvez), Kike.

Sodnik: Alejandro Jose Hernandez Hernandez





ATLETICO MADRID - ATHLETIC BILBAO 3:1 (2:0)

Torres 8., 11., Correa 89.; Inaki Williams 71.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.



CELTA VIGO - REAL SOCIEDAD 2:2 (0:0)

Iago Aspas 54./11-m, Hjulsager 90.; Oyarzabal 82., Juanmi 94.



VALENCIA - VILLARREAL 1:3 (0:1)

Nani 54.; Soldado 1., Trigueros 58., Sansone 68.

GRANADA - ESPANYOL 1:2 (1:2)

Pereira 22.; Baptistao 3., Vezo 8./ag

Krhin je za Granado igral vso tekmo.



SPORTING GIJON - REAL BETIS 2:2 (1:1)

Pereira 7., Carmona 79.; Castro 22., 59.



DEPORTIVO - LAS PALMAS 3:0 (3:0)

Andone 4., 28., Gil 39.



LEGANES - ALAVES 1:1 (0:0)

Timor 89.; Krstičić 64.



SEVILLA - OSASUNA 5:0 (3:0)

Vitolo 10., 80., Vazquez 20., 60., Jovetić 35.

Lestvica: REAL MADRID 38 29 6 3 106:41 93 BARCELONA 38 28 6 4 116:37 90 ATLETICO MADRID 38 23 9 6 70:27 78 SEVILLA 38 21 9 8 69:49 72 VILLARREAL 38 19 10 9 56:33 67 REAL SOCIEDAD 38 19 7 12 59:53 64 ATHLETIC BILBAO 38 19 6 13 53:43 63 ESPANYOL 38 15 11 12 49:50 56 ALAVES 38 14 13 11 41:43 55 EIBAR 38 15 9 14 56:51 54 MALAGA 38 12 10 16 49:55 46 VALENCIA 38 13 7 18 56:65 46 CELTA VIGO 38 13 6 19 53:69 45 LAS PALMAS 38 10 9 19 53:74 39 REAL BETIS 38 10 9 19 41:64 39 DEPORTIVO 38 8 12 18 43:61 36 LEGANES 38 8 11 19 36:55 35 SPORTING GIJON 38 7 10 21 42:72 31 OSASUNA 38 4 10 24 40:94 22 GRANADA 38 4 8 26 30:82 20

A. G.