Buffon v soboto zadnjič za Juventus

Odločitev bo znana prihodnji teden

17. maj 2018 ob 12:56

Legendarni italijanski vratar Gianluigi Buffon je sporočil, da bo v soboto odigral zadnjo tekmo za Juventus, v katerem je preživel 17 let.

40-letni kapetan stare dame bo v soboto po tekmi z Verono devetič v karieri dvignil pokal za naslov italijanskega prvaka.

"Pred 15 dnevi sem bil že nekdanji nogometaš. Zdaj nisem več tako prepričan. Dobil sem številne ponudbe, ki prinašajo izzive na igrišču in zunaj njega. Najpomembnejša ponudba zunaj igrišča je Juventusova. Odločil sem bom naslednji teden po dveh ali treh dnevih razmisleka," je povedal Buffon, ki je leta 2001 prišel v Juventus iz Parme.

Buffon je že povedal, da se zagotovo ne bo pridružil nobenemu klubu iz Italije in da noče igrati v manjših ligah. "V soboto bo moja zadnja tekma za Juventus. Lepo je končati to lepo popotovanje z dvema pokaloma, s predsednikom in celotnim črno-belim svetom ob svoji strani," je povedal Buffon, ki je v Serie A debitiral leta 1995 pri 17 letih.

Buffon je prva naslova z Juventusom osvojil v prvih letih po prihodu iz Parme. Še dva si je priigral v letih 2005 in 2006, a so jih pozneje Torinčanom zaradi stavniškega škandala odvzeli in klub poslali v drugo ligo. Buffon je ostal zvest Juventusu tudi tam in si pri navijačih izboril kultni status.

Kapetan je postal leta 2012 po odhodu Alessandra Del Piera. Od takrat je Juventus osvojil sedem naslovov zapored.

Buffon je leta 2006 osvojil naslov svetovnega prvaka z Italijo, nikoli pa mu ni uspelo zmagati v Ligi prvakov. Z Juventusom je izgubil v finalu leta 2003 proti Milanu, 2014 proti Barceloni in lani proti Realu iz Madrida.

