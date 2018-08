Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 13 glasov Ocenite to novico! Aleksander Čeferin, zdajšnji predsednik Uefe. Foto: Reuters Dodaj v

Čeferin lahko že računa na podporo osmih zvez

21. avgust 2018 ob 12:17

Ljubljana

Aleksandra Čeferina je za drugi mandat na mestu predsednika Uefe danes predlagala slovenska nogometna zveza skupaj s še sedmimi evropskimi nogometnimi zvezami.

Osem nogometnih zvez je v torek dopoldne na evropsko nogometno federacijo poslalo uraden predlog v skladu s statutom, da Uefo tudi v naslednjem mandatu vodi Čeferin.

Pred dvema letoma, ko je Čeferin prvič kandidiral za predsednika Uefe, so ga uvodoma predlagale nogometne zveze Švedske, Norveške, Finske, Danske in Italije, letos pa tudi Islandije in Ferskih otokov. Uradno kandidaturo je tudi takrat vložila Slovenija.

Aktualni mandat Čeferinu poteče februarja 2019, so zapisali pri NZS-ju.

Nasledil je Platinija

Čeferin je bil izvoljen 14. septembra 2016 na izrednem volilnem kongresu v Atenah. Zdaj 50-letni Čeferin je na volilnem kongresu z 42:13 v glasovih premagal edinega protikandidata Nizozemca Michaela van Praaga. Takrat je bil izvoljen za skrajšan, dveinpolletni mandat. Kot prvi Slovenec na čelu vplivne evropske nogometne federacije je nasledil Francoza Michela Platinija, ki je kot predsednik združenja evropskih nogometnih zvez moral oditi decembra 2015 zaradi korupcijskega škandala.

Vodil odvetniško družbo Čeferin

Izhaja iz ugledne odvetniške družine Čeferin, kjer so bili pravniki tako njegov oče Peter Čeferin kot tudi dedek Emil Čeferin. Diplomiral je na ljubljanski pravni fakulteti iz kazenskega prava. V svoji pravni karieri je kot mlad odvetnik že zelo zgodaj opozoril nase, ko je kot zagovornik nastopal v odmevnih primerih. Med drugim je bil zagovornik Zorana Jankovića ter družine Strojan. Vodil je tudi družinsko odvetniško družbo Čeferin.

Leta 2006 prvič v nogometnih vodah

V nogometne vode je prvič vstopil leta 2006, in sicer kot član odbora NK Olimpije Ljubljana do leta 2011, ko je bil 17. februarja istega leta izvoljen za predsednika Nogometne Zveze Slovenije. "Hvala za izjemno podporo. To je velika čast, a hkrati velika odgovornost. To mi veliko pomeni, družina je ponosna na to, majhna in lepa Slovenija je ponosna. Upam, da boste nekoč tudi vi ponosni name," je po izvolitvi dejal Čeferin.

Sedmi predsednik Uefe

Grosupeljski odvetnik je postal sedmi predsednik Uefe, pred njim so zvezo vodili Danec Ebbe Schwartz, Švicar Gustav Wiederkehr, Italijan Artemio Franchi, Francoz Jacques Georges, Šved Lennart Johansson in Platini, ki se je moral zaradi suspenza po korupcijski aferi z nekdanjim predsednikom Mednarodne nogometne zveze Seppom Blatterjem predčasno posloviti.

