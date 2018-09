Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Aleksander Čeferin je bil gost tako imenovanega motivacijskega večera na Strateškem formu Bled. Foto: MMC RTV SLO Z denarjem lahko narediš veliko dobrega, lahko pa z njim delaš tudi stvari, kot so jih počeli kdaj v preteklosti. Čeferin je bil predsednik NZS-ja med letoma 2011 in 2016, 15. septembra pred dvema letoma pa je postal predsednik Evropske nogometne zveze, na čelu katere se ga pričakuje tudi po februarskem volilnem kongresu v Rimu. Foto: Reuters Razlike med velikimi in malimi klubi so vse večje. Moramo najti način, kako zajeziti večanje tega prepada med velikimi in malimi. Ne delam si utvar, da bi to lahko odpravili, vendar pa je treba ustaviti njegovo večanje. Uefa je v preteklem tednu zagnala novo reprezentančno tekmovanje Liga narodov, v katerem pa je ravno Slovenija med redkimi, ki je začela z dvema porazoma. Foto: EPA Dodaj v

Čeferina vodi želja, da dokonča delo pri Uefi, ki ga je začel

"Nogomet je največje družbeno gibanje, zato ima veliko moč"

11. september 2018 ob 08:25

Bled - MMC RTV SLO, STA

Odločitev za vnovično kandidaturo za predsednika Uefe je bila veliko lažja, je na Strateškem forumu Bled v ponedeljek zvečer razpredal Aleksander Čeferin, ki je govoril o nogometu v Evropi, ne pa o krizi, ki pretresa NZS in slovensko reprezentanco.

"Nogomet ima tri milijarde podpornikov na svetu. To je več kot katera koli od religij. Gre dejansko za največje svetovno družbeno gibanje, zato ima veliko moč. To pa je treba uporabiti za doseganje dobrega," je poudaril Čeferin na tako imenovanem motivacijskem pogovoru Strateškega foruma Bled, ki ga je moderirala direktorica ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji Ajša Vodnik.

Poleg velikega števila navijačev se v nogometu vrtijo tudi velike vsote denarja, s tem pa se da premakniti marsikatero stvar na bolje, je prepričan 50-letni Grosupeljčan, ki je na čelo Uefe prišel pred dvema letoma. "Z denarjem lahko narediš veliko dobrega, lahko pa z njim delaš tudi stvari, kot so jih počeli kdaj v preteklosti," je pristavil, pri čemer je imel v mislih korupcijske škandale, ki so pred njegovim časom omadeževali delo mednarodnih nogometnih organizacij, kar je sicer tudi odprlo vrata veliki priložnosti Čeferinu za meteorski vzpon med nogometnimi funkcionarji.

Ključna je delitev denarja

"Najpomembneje pri doseganju ciljev je, kako deliš denar, za kaj ga namenjaš," je še dodal in ocenil, da je pomemben del pogače iz skoraj pet milijard evrov Uefinih letnih prihodkov namenjen razvoju nogometa na t. i. grassroots ravni, ki se osredotoča na večanje splošne vključenosti v nogomet.

Ob tem bi si Čeferin želel, da bi tudi politika razumela moč, ki jo ima šport kot pomembna sila družbenega razvoja, in ga ustrezno podprla na vseh ravneh. "Velikokrat, ko govorimo o športu, mislimo na državne reprezentance in nastopanje na svetovnem odru. Ampak dejansko je ta moč v zagotavljanju dostopnosti športa za vse ljudi." Po njegovem mnenju je ena glavnih prednosti nogometa, da se ne obremenjuje s politiko. "Nogomet se ne ukvarja s političnimi prepričanji, niti z verovanjem, narodnostjo ali spolno usmerjenostjo, kar mu omogoča, da deluje kot most med ljudmi."

Uefa naredila korak z omejitvijo mandatov

Pri oceni svojega dveletnega mandata na čelu Uefe je ponovil, da je bil velik korak storjen s povečanjem etičnega delovanja, pri čemer je doseganje popolne etičnosti označil za nekoliko abstraktno. "Etika je kot jeti, ljudje radi veliko govorijo o njej, ampak zelo malo jo je dejansko videlo."

Kot je prepričan, je pri etičnem delovanju glavno postavljanje jasnih pravil za preprečevanje zlorab. Kot tak primer je navedel vzpostavitev omejitev na število mandatov v Uefi za predsednika in člane izvršnega odbora na največ trikrat po 4 leta. "Ko sem predlagal omejitev mandatov, so me nekateri presenečeno gledali in spraševali, zakaj to počnem, saj sem mlad in bi lahko bil na tem položaju trideset let."

Nad povečevanje razlik med malimi in velikimi klubi

Čeferin se je dotaknil tudi kandidature za vnovičen mandat na čelu Uefe na volilnem kongresu zveze februarja drugo leto v Rimu. Dejal je, da je bila odločitev za vnovično kandidaturo veliko lažja kot takrat, ko se je prvič potegoval za položaj, saj ga zdaj v evropskem nogometu dobro poznajo. Vodi ga želja, da dokonča delo, ki ga je začel.

Tako je znova ocenil, da je največji izziv za evropski nogomet zagotavljanje enakomernejše finančne moči klubov. "Razlike med velikimi in malimi klubi so vse večje. Moramo najti način, kako zajeziti večanje tega prepada med velikimi in malimi. Ne delam si utvar, da bi to lahko odpravili, vendar pa je treba ustaviti njegovo večanje."

To. G.