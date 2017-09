Cesar s košarkarji zapel "Slovenija, od kod lepote tvoje"

Matavž še naprej v odlični strelski formi

19. september 2017 ob 12:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometni reprezentanti so bili pretekli teden globoko v senci košarkarjev, a bolj povezani z njimi, kot se zdi na prvi pogled. Kapetan Boštjan Cesar je po finalu v Carigradu hitro vzpostavil stik s košarkarsko slačilnico.

Kot je za Val 202 povedal predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec, je Cesar po tekmi poklical v garderobo in zlatim junakom zapel ponarodelo Avsenikovo vižo Slovenija, od kod lepote tvoje. "Oni pa so zapeli z njim," je dodal vzhičeni Erjavec, ki je omenjeni dogodek izpostavil ob vprašanju, od kod vse so prihajale čestitke evropskim prvakom.

Le upamo lahko, da bo izjemni uspeh podžgal tudi nogometaše, pred katerimi sta zadnji tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Angliji in Škotski. Nov zbor na Brdu čez dva tedna se nezadržno bliža. Kot je znano, bodo fantje Srečka Katanca z Wembleyja morali odnesti tri točke, kar bi bil ob ne ravno idealnem stanju v izbrani vrsti podobno velik podvig, kot je osvojeno zlato pred odločilnimi dvoboji precej samozavestnejših varovancev Igorja Kokoškova.

Cesar in Birsa vs. Iličić in Kurtić

"Cesi" je finale košarkarjev spremljal takoj po odigrani tekmi 4. kroga Serie A v Veroni, kjer je pri Chievu ob 18. uri gostovala Atalanta. Cesar je prvič v tej sezoni začel tekmo v prvi postavi, ob njem je bil Valter Birsa, na drugi strani pa sta pri gostih prvič skupaj zaigrala Josip Iličić in Jasmin Kurtić. Na zelenico stadiona Bentegodi so tako pritekli kar štirje člani udarne enajsterice slovenske reprezentance. Iličić je igral kot polšpica na desni strani, Kurtić pa mu je kril hrbet.

Na koncu je bilo 1:1, gostje so po pritisku v zaključku zasluženo izenačili v 85. minuti z 11-metrovke, ki so jo sodniki dosodili po ogledu videoposnetka. S pomočjo nove tehnologije so v 29. minuti Iličiću razveljavili zadetek zaradi nedovoljenega položaja, prav tako se že na začetku tekme niso odločili za prekršek za 11-metrovko nad Kranjčanom. Kurtić je v 10. minuti iz ugodnega položaja streljal čez vrata, po uri igre pa je po akciji obeh Slovencev Iličiću veselje preprečil vratar Stefano Sorrentino. Pri gostiteljih Birsa ni imel najboljšega dne, statistično je bil drugi najslabše ocenjeni v prvi postavi Chieva.

Vrnitev Jokića

Podobno srečanje reprezentantov kot v Veroni bi se lahko zgodilo tudi v ponedeljek v Sankt Peterburgu med Bojanom Jokićem in Miho Mevljo, vendar od tega ni bilo nič. Jokić se je po poškodbi 1. septembra na tekmi proti Slovaški v Trnavi vrnil v začetno enajsterico Ufe, medtem ko je Mevlja pri Zenitu obsedel na klopi. Vodilno moštvo ruskega prvenstva je slavilo s 3:0. Mevlja je za novi klub debitiral v četrtek v Evropski ligi ob zmagi z 0:5 v Skopju nad Vardarjem.

Mimogrede: nov velik spodrsljaj si je v Premier ligi privoščil tekmec Maribora v Ligi prvakov Spartak Moskva. Po dveh prejetih zadetkih v zadnjih petih minutah z igralcem več (!) je osvojil le točko pri skromnem klubu Tosno (2:2).



Skubic iz Carigrada poražen

Nejc Skubic, ki je 6. avgusta postal junak turškega superpokalnega obračuna proti Bešiktašu z zmagovitim zadetkom z 11-metrovke v 90. minuti (2:1), je bil s Konyasporjem na drugi tekmi proti aktualnim prvakom v tej sezoni neuspešen. 24 ur po košarkarskem finalu se je s soigralci iz Carigrada vrnil s porazom z 2:0.

Poleg Matavža dvakrat v polno tudi Velikonja

Na Nizozemskem gre še naprej odlično Timu Matavžu. Po golu iz bližine v Evropski ligi proti Laziu je v nedeljo zadel še na peti tekmi v domačem prvenstvu in bil ob remiju proti Venlu (1:1, gostje so izenačili z 11-metrovke v 90. minuti) statistično najboljši igralec srečanja. Več golov ima letos v Eredivisie le Wout Weghorst iz AZ Alkmaarja - šest. Matavž je do zdaj največ zadetkov zbral v sezoni 2010/11, ko je v dresu Groningena 16-krat spravil žogo v mrežo. Ta konec tedna se Vitesse odpravlja na gostovanje k Ajaxu, ki ima prav tako 10 točk.

Pri zadnjem golu je bilo spet lepo videti, da Matavž resnično znova uživa v nogometu, saj si je po napačni podaji tekmecev nazaj imenitno priboril prostor, preigral dva branilca in s 14 metrov natančno streljal po tleh.

Kot kaže, je pravo sredino na Nizozemskem našel tudi njegov bratranec Etien Velikonja, ki se je prešnji mesec iz turškega Genclerbirligija preselil v Willem II. V soboto je na drugi tekmi za nov klub dosegel prva dva zadetka, ko so gostje z 1:3 dobili dvoboj zadnjeuvrščenih moštev proti Rodi v Kerkradeju. Lani član Olimpije je mrežo domačih z lepim močnim volejem načel že v 5. minuti, v 31. minuti pa je iz bližine povišal na 0:3. Matavž in Velikonja si bosta iz oči v oči stala v 16. krogu 13. decembra.

Zadetek Matavža na tekmi Vitesse - Venlo (1:1)

Prvi zadetek Velikonje na tekmi Roda - Willem II (1:3)

Povzetek tekme Chievo - Atalanta (1:1)



Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 17 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

Matej Rijavec