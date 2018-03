Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 12 glasov Ocenite to novico! Tomaž Kavčič bo na klopi slovenske reprezentance debitiral 23. marca. Foto: BoBo Sorodne novice "Igralni sistem pomeni le toliko kot karoserija pri avtomobilih" Dodaj v

Cesarja ni več v reprezentanci, na seznamu štirje novinci

Vrača se Kevin Kampl

14. marec 2018 ob 09:58,

zadnji poseg: 14. marec 2018 ob 12:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor slovenske nogometne reprezentance Tomaž Kavčič je predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na prijateljskih tekmah z Avstrijo 23. marca v Celovcu in z Belorusijo 27. marca v Stožicah.

Boštjana Cesarja ni več v reprezentanci, proti Belorusiji bo njegova poslovilna tekma. Glede dozdajšnjega kapetana je Kavčič pojasnil, da se je z njim pogovoril prejšnji teden v Veroni in mu dejal, da vidi v izbrani vrsti mlajše igralce, tako da ga tudi v prihodnje ne bo klical.

"Pogovor je bil korekten in mojo odločitev je sprejel. Zasluži si veliko spoštovanje, tudi jaz ga zelo spoštujem. Dal je veliko tej reprezentanci in je v redu fant," je povedal Kavčič, ki se je s Cesarjem dogovoril, da se bo reprezentanci pridružil po tekmi z Avstrijo in čez dva tedna še zadnjič zaigral v reprezentančnem dresu na tekmi v Stožicah.

V reprezentanco se je vrnil Kevin Kampl, ki je imel določena nesoglasja s prejšnjim selektorjem Srečkom Katancem. Vezist Leipziga se je v zadnjem času sicer ukvarjal s poškodbo mišice, a bo v prihodnje najbrž eden glavnih adutov Kavčičeve zasedbe. "Vidim ga kot igralca v sredini, ki igra 'box to box' (od enega do drugega kazenskega prostora)," je o njegovem položaju na igrišču dejal Kavčič.

Novinci v A-reprezentanci na Kavčičevem seznamu so Jure Balkovec (Bari), Kenan Bajrić (Slovan Bratislava), Domen Črnigoj (Lugano) in Leo Štulac (Venezia). Iz slovenske lige je edini vpoklicani Martin Milec (Maribor).

"Bilo je kar veliko dela, bil sem veliko naokrog. Z nekaterimi igralci sem se dobil v Ljubljani med prazniki. Z večino sem se srečal v živo, z drugimi pa sem govoril po telefonu. Pogovarjali smo se o reprezentanci, ciljih, zanimalo me je, kako gledajo na vse to. Osredotočil sem se tudi na tiste, ki manj igrajo, bil sem denimo na obisku pri Reneju Krhinu in se pogovarjal z njegovim trenerjem," je pojasnil Kavčič, ki novega kapetana še ni določil. Za to so dva ali trije kandidati.

V videu pod novico si lahko ogledate posnetek celotne novinarske konference!

SEZNAM REPREZENTANTOV ZA TEKMI PROTI AVSTRIJI IN BELORUSIJI

Vratarji:

Belec Vid, Sampdoria (ITA)

Koprivec Jan, Pafos (CIP)

Oblak Jan, Atletico Madrid (ŠPA)

Branilci:

Balkovec Jure, Bari (ITA II)

Bajrić Kenan, Slovan Bratislava (SLK)

Jokić Bojan, Ufa (RUS)

Krajnc Luka, Frosinone (ITA II)

Mevlja Miha, Zenit (RUS)

Milec Martin, Maribor (SLO)

Mitrović Nemanja, Jagiellonia Bialystok (POL)

Skubic Nejc, Konyaspor (TUR)

Struna Aljaž, Palermo (ITA II)

Vezisti:

Birsa Valter, Chievo (ITA)

Črnigoj Domen, Lugano (ŠVI)

Iličić Josip, Atalanta (ITA)

Kampl Kevin, RB Leipzig (NEM)

Krhin Rene, Nantes (FRA)

Kurtić Jasmin, SPAL (ITA)

Rotman Rajko, Göztepe (TUR)

Štulac Leo, Venezia (ITA II)

Verbič Benjamin, Dinamo Kijev (UKR)

Zajc Miha, Empoli (ITA II)

Napadalci:

Berić Robert, St. Etienne (FRA)

Bezjak Roman, Jagiellonia Bialystok (POL)

Matavž Tim, Vitesse (NIZ)

Šporar Andraž, Slovan Bratislava (SLK)

R. K., M. R.