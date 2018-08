Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 8 glasov Ocenite to novico! Kepa Arrizabalaga je 189 cm visoki vratar, ki bo 3. oktobra dopolnil 24 let. Evropsko pozornost je pritegnil pred petimi leti kot dominantni vratar ob zmagi Španije na evropskem prvenstvu do 19 let. Foto: EPA Thibaut Courtois velja za zelo neposrednega človeka, ki ne skopari s kritikami in pritožbami, tako na račun nasprotnikov kot tudi soigralcev in kluba. Ob tem je že pred 7 leti s stavko izsilil prestop iz matičnega Genka v Chelsea. Foto: EPA Po pisanju Baskov naj bi Jan Oblak zavrnil poizvedbo iz Chelseaja, če je pripravljen na selitev na Otok. Atletico Madrid po obnovitvi pogodbe z Antoinom Griezmannom in odmevnih poletnih okrepitvah velja za resnega kandidata za naslov tako v španskem prvenstvu kot v Ligi prvakov, kjer se bo letošnje finale igralo ravno na Atleticovem stadionu. Foto: Reuters Sorodne novice Courtois stavka, ker želi v Real, Chelsea pa gre s 100 milijoni po Oblaka? Najdražja nogometna enajsterica vredna dobro milijardo! Dodaj v

Chelsea s Kepo Arrizabalago podira rekord za vratarje

Baskovski El Correo: Oblak zavrnil možnost odhoda v London

8. avgust 2018 ob 08:55

London,Bilbao - MMC RTV SLO

Po drugem dnevu stavke Thibauta Courtoisa pri Chelseaju so si v Angliji in Španiji enotni: danes bo Chelsea izplačal odkupno klavzulo 80 milijonov evrov Athletic Bilbau za Kepo Arrizabalaga, kar bo nov najdražji vratarski prestop.

Pred tedni je Liverpool za kar 75 milijonov evrov od Rome odkupil Brazilca Alissona Beckerja, s čimer je bila po 17 letih presežena rekordna odškodnina za vratarja. Leta 2001 je Juventus za 52 milijonov evrov iz Parme pripeljal legendarnega Gianluigija Buffona. Če so v zadnjem desetletju redno padali rekordi na vseh preostalih položajih, so bili čuvaji mreže izjeme. Še najbolj se je rekordnemu znesku lani približal Manchester City, ki je Benfici za Brazilca Edersona odštel 40 milijonov evrov odškodnine.

Belgijec zahteva prestop v Madrid

Chelsea se je znašel v zagati, saj se Thibaut Courtois po podaljšanem dopustu zaradi daljšega igranja na SP-ju v Rusiji v ponedeljek ni javil na treningu. Belgijca ni bilo na spregled niti v torek, edina komunikacija je potekala prek menedžerja, ki je dal jasno vedeti, da si Courtois na vsak način želi zapustiti London in se vrniti v Madrid, kjer je med letoma 2011 in 2014 kot posojeni igralec branil za Atletico Madrid. Glavni razlog za zahtevani odhod je Courtois navedel življenje z otrokoma, ki skupaj z nekdanjo partnerko živita v španski prestolnici. Predvideni kupec 26-letnega Courtoisa je Real Madrid, ob še enoletni veljavni pogodbi naj bi modri zanj iztržili okoli 40 milijonov evrov.

Skrajšani prestopni rok pritisk za Chelsea

Ker se v angleški Premier ligi prestopni rok izteče dan pred začetkom nove sezone 2018/19 – to je v četrtek ob 18. uri – so morali v zahodnem Londonu hitro ukrepati. Med tarčami za nakup so bili Angleža Jordan Pickford (Everton) in Jack Butland (Stoke City) ter tudi Jan Oblak (Atletico Madrid). V torek je čez dan postalo jasno, da je izbira padla na 23-letnega vratarja Athletic Bilbaa, ki velja za naslednjega velikega čuvaja mreže iz Španije, četudi je nazadnje ostal brez mesta v reprezentanci za Rusijo 2018 in ima po dolgoletnem stažu v mlajših reprezentancah samo en članski nastop za Furio Rojo.

Pozimi je Real Kepo skoraj kupil za 20 milijonov

Bask Kepa Arrizabalega je otrok Athleticove šole, po posojah in branjenju v drugi ligi za Ponferradino in Real Valladolid je pred dvema letoma postal prvi vratar Athletica v La Ligi. V preteklih dveh sezonah je 53-krat branil mrežo Athletica, 15-krat pa je ostal nepremagan, ob lanskem skromnem 16. mestu Athletica pa je bil najboljši posameznik baskovskega moštva. V sredo zjutraj je Arrizabalega odletel v London, kjer bo opravil zdravniški pregled in se dogovoril za pogodbo s Chelseajem. Athletic je opravil izjemen posel: pozimi je bil s takratno odkupno klavzulo 20 milijonov evrov Real Madrid tik pred nakupom, a je v zadnjem hipu januarja rdečo luč prižgal takratni trener belega baleta Zinedine Zidane. Athletic je hitro sklenil novo pogodbo in dvignil odkupno klavzulo na 80 milijonov evrov, ki jo morajo zdaj Londončani plačati, saj se v Bilbau ne pogajajo za najboljše igralce.

Oblak zavrnil Chelseajevo poizvedovanje?

Ob intezivni prestopni sagi, ki se mora razplesti do četrtka popoldne, se še enkrat vračamo k Janu Oblaku. Največji baskovski dnevni časopis El Correo namreč piše, da so iz kroga lastnika Chelseaja Romana Abramoviča stopili v stik s slovenskim vratarjem. A 25-letni Škofjeločan po pisanju Baskov ni bil pripravljen zapustiti Atletica, četudi je Oblak v očeh Chelseaja veljal za najboljšo možno menjavo za Courtoisa, so zapisali pri El Correu.

To. G.