Chelsea v Rimu lovi osmino finala, Atletico pod pritiskom

Manchester United, PSG in Barcelona blizu napredovanja

30. oktober 2017 ob 20:45

Rim - MMC RTV SLO

Na torkovih tekmah 4. kroga Lige prvakov bo najbolj napeto v skupini C, kjer bo derbi na olimpijskem stadionu v Rimu. Roma bo gostila vodilni Chelsea.

V velikih težavah je madridski Atletico, ki je v treh krogih zbral le dve točki. Jan Oblak in soigralci se bodo srečali s Qarabagom. Tri točke so nujne, nato pa bo sledila ključna tekma z Romo v Madridu čez tri tedne.

Rimljani so pred dvema tednoma navdušili na pravi poslastici na Stamford Bridgeu (3:3). Londončani so vodili že z 2:0, nato pa je Edin Džeko zrežiral preobrat in Eden Hazard je četrt ure pred koncem rešil točko za angleške prvake.

Chelsea ima sedem točk in z zmago v Rimu bi si že zagotovil preboj v osmino finala. "Tekma pred dvema tednoma je bila zelo čustvena, obe ekipi sta vložili veliko, remi pa je bil najbolj pravičen. Skupina je verjetno najtežja v Ligi prvakov, saj sta Roma in Atletico Madrid zelo močni ekipi. Mislim, da smo ujeli pravi ritem v prvenstvu, napredovali smo v ligaškem pokalu, enak cilj pa imamo tudi v Ligi prvakov. Kar nekaj nosilcev igre še manjka, a vseeno smo še vedno v zelo dobrem položaju," je pojasnil Antonio Conte.

V nedeljo bo na sporedu veliki derbi Premier lige, ko na Stamford Bridge prihaja Manchester United. Modri bodo pod pritiskom, saj za vodilnim Manchester Cityjem zaostajajo že devet točk.

Lewandowski ni odpotoval v Glasgow

Laže poškodovanega napadalca Roberta Lewandowskega ni bilo na letalu, ko je Bayern v zgodnjih jutranjih urah iz Münchna odpotoval v Glasgow, kjer se bo pomeril s Celticom. Na Škotsko je odšel Kingsley Coman, pred tekmo bodo v zdravniški službi odločili, ali bo po poškodbi kolena nared za nastop.

Lewandowski je dobil premor iz previdnosti po udarcu in lažji poškodbi stegenske mišice v soboto na tekmi z RB Leipzigom. Bavarci, ki so kar 77 minut igrali z igralcem več, so zmagali z 2:0 in prvič v letošnji sezoni zasedli vrh Bundselige.

Odkar je 9. oktobra Jupp Heynckes prevzel trenersko mesto, je Bayern zbral maksimalno število ligaških točk, dosegel je osem zadetkov, prejel pa ni nobenega. Pred prihodom "Don Juppa" je imela dortmundska Borussia pet točk naskoka pred Bayernom, zdaj pa črno-rumeni zaostajajo tri točke. V soboto bo veliki derbi Bundeslige na stadionu Westfalen.

Bayern bi si z zmago v Glasgowu že zagotovil osmino finala. Prvo mesto je zelo verjetno rezervirano za PSG, ki bo gostil Anderlecht.

Rdeči vragi blizu osmine finala

V skupini A ima Manchester United popoln izkupiček. Na Old Trafford prihaja odpisana Benfica in rdeči vragi bi si z zmago že zagotovili osmino finala. V dobrem položaju je tudi Basel, ki si lahko z zmago prav tako zagotovi napredovanje.

Težka naloga za Juventus v Lizboni

V skupini C bo ključna tekma v Lizboni. Juventus je pred dvema tednoma ugnal Sporting z 2:1, odločil je Mario Mandžukić. Z zmago v Grčiji bi italijanski prvaki že napredovali. Če bi Sporting zmagal z 1:0, pa bi se znašli v zelo neugodnem položaju.

4. KROG, torek ob 20.45,



Skupina A:

MANCHESTER UNITED - BENFICA



BASEL - CSKA MOSKVA

Lestvica: MANCHESTER UNITED 3 3 0 0 8:1 9 BASEL 3 2 0 1 7:3 6 CSKA MOSKVA 3 1 0 2 3:7 3 BENFICA 3 0 0 3 1:8 0

Skupina B:

PARIS SG - ANDERLECHT



CELTIC - BAYERN

Lestvica: PARIS SG 3 3 0 0 12:0 9 BAYERN 3 2 0 1 6:3 6 CELTIC 3 1 0 2 3:8 3 ANDERLECHT 3 0 0 3 0:10 0



Skupina C:

ROMA - CHELSEA

Verjetni postavi:

Roma: Alisson, Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov, Strootman, Nainggolan, Pellegrini, Perotti, Džeko, El Shaarawy.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Rüdiger, Zappacosta, Fabregas, Bakayoko, Alonso,Pedro, Hazard, Morata.

Sodnik: Jonas Eriksson (Švedska)

ATLETICO MADRID - QARABAG

Lestvica: CHELSEA 3 2 1 0 11:4 7 ROMA 3 1 2 0 5:4 5 ATLETICO MADRID 3 0 2 1 1:2 2 QARABAG 3 0 1 2 1:8 1



Skupina D:

OLYMPIACOS - BARCELONA

SPORTING - JUVENTUS

Lestvica: BARCELONA 3 3 0 0 7:1 9 JUVENTUS 3 2 0 1 4:4 6 SPORTING 3 1 0 2 4:5 3 OLYMPIACOS 3 0 0 3 3:8 0

A. G.