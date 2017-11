Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pep Guardiola v letošnji sezoni ne pozna poraza. Foto: Reuters Romelu Lukaku je prepričan, da lahko še precej napreduje. Foto: Reuters Jose Mourinho in Antonio Conte se bosta znova srečala na Stamford Bridgeu. Foto: Reuters Antonio Conte si ne sme privoščiti novega spodrsljaja v nedeljo. Foto: Reuters Dodaj v

Conte pred "super nedeljo": Vse ekipe imamo eno težavo - Manchester City

Guardiola opozarja, da je na voljo še 84 točk

3. november 2017 ob 21:30

London - MMC RTV SLO

V nedeljo se bodo najboljše ekipe v Premier ligi pomerile med seboj. Na sporedu sta dva derbija. Vodilni Manchester City bo gostil Arsenal, na Stamford Bridge pa prihaja Manchester United.

Pep Guardiola je v drugi sezoni na klopi Cityja uveljavil prepoznavni sistem igre. Sinjemodri meljejo vse pred seboj. V uvodnih desetih krogih so oddali le dve točki, v Ligi prvakov pa so zbrali maksimalnih 12 točk.

Pep opozarja, da je na voljo še 84 točk

"Nedotakljivi" je bil vzdevek nogometašev Arsenala iz sezone 2003/04, ko Thierry Henry in soigralci v celotni sezoni niso izgubili niti enkrat. Mnogi strokovnjaki so že primerjali letošnjo ekipo Cityja s topničarji izpred 13 let, a Guardiola opozarja, da se je sezona šele začela.

"Imamo le pet točk naskoka pred Manchester Unitedom. Do konca sezone je na voljo še 84 točk. Prednost lahko izgubimo zelo hitro. Kdo mi lahko zagotovi, da bomo do maja igrali tako kot v zadnjih dveh mesecih. Zelo težko je zadržati tako visok nivo. Lahko pride tudi do poškodb igralcev," opozarja Guardiola, ki je neizbrisen pečat pustil v Barceloni med letoma 2009 in 2012, nato pa je tri sezone uspešno vodil tudi Bayern.

Topničarji neugodni tekmec

Arsenal je izgubil le eno izmed zadnjih devetih tekem proti Cityju. Zmagali so štirikrat, štiri srečanja pa so se končala z remijem. Topničarji so na petem mestu z 19 točkami.



"Vedno imamo veliko težav proti Arsenalu. Res so neugodni tekmeci za nas. Pred reprezentančnim premorom bi nam tri točke prišle zelo prav. Upam, da so se igralci dobro regenerirali po težkem gostovanju v Neaplju," je še dodal Guardiola.

Wenger napoveduje napadalno igro

Arsenal je dobil deset izmed zadnjih 12 tekem v vseh tekmovanjih. Lani so v uvodnih desetih krogih zbrali 23 točk, letos pa ima štiri manj. "Prepričan sem, da se lahko enakovredno merimo z najboljšimi ekipami Premier lige. Ne bomo se skrivali. Najboljša obramba je lahko tudi napad," je odločen Arsene Wenger.

Lukaku želi končati strelski post

Chelsea ima devet točk zaostanka za vodilnim Cityjem in štiri za drugouvrščenim Unitedom, zato bo v nedeljo ob 17.30 pod pritiskom.

Rdeči vragi blestijo tudi v Ligi prvakov, najbolj zaslužen za odlične na začetku sezone je bil napadalec Romelu Lukaku, ki je poleti prišel iz Evertona. Na uvodnih desetih tekmah v vseh tekmovanjih je zadel enajstkrat. Na zadnjih šestih srečanjih ni bil uspešen.



"Veliko ljudi me je ocenilo za izdelanega igralca, a imam šele 24 let. Upam, da bom še zelo napredoval. Ni mi všeč, da bi le na hitro zablestel in potem le še nazadovoval. Mislim, da imam velik talent. Zadetke lahko dosegam z levo in desno nogo in tudi z glavo. Želim tudi kreirati igro, predvsem želim imeti še več podaj. Želim biti zmagovalec in upam, da bom uspel kariero dvigniti še na višji nivo," je pojasnil Lukaku, ki je prejšnji teden podal Anthonyju Martialu za odločilni zadetek na Old Traffordu proti Tottenhamu.



Mourinho se vrača na Stamford Bridge

Jose Mourinho je najuspešnejši trener v zgodovini Chelseaja, osvojil je tri naslove angleškega prvaka (2005, 2006 in 2015), izmaknil se mu je le evropski naslov, ki pa ga je leta 2012 osvojil Roberto Di Matteo. Vsak prihod Portugalca na Stamford Bridge je prav poseben dogodek.



"Seveda so to prav posebne tekme. Želim zmagati, z Interjem sem že uspel. Seveda si tudi Chelsea želi zmage, lani jim je uspelo. Čez nekaj let bo moja vrnitev na Stamford Bridge manj v središču pozornosti, verjetno se nihče več ne bo spomnil, da sem bil trener Chelseaja. Popolnoma normalno je, da trenerji menjamo klube," je poudaril Mourinho.

Conte se zaveda moči Cityja

Antonio Conte je slišal nekaj kritik po porazu z Romo v Ligi prvakov z 0:3. Vseeno modrim še vedno zelo dobro kaže, osmina finala se jim ne bo izmaknila. Precej bolj pod pritiskom so v angleškem prvenstvu.

"Vse ekipe, ki se borijo za zmago v Premier ligi imamo eno težavo. Največja težava je Manchester City. Če bodo nadaljevali v takem ritmu, se bo zares težko vključiti v boj za naslov," je poudaril Conte, ki je maja Chelsea popeljal do prvenstvene lovorike.

11. krog, sobota ob 13.30:

STOKE CITY - LEICESTER

Ob 16.00:

HUDDERSFIELD - WEST BROMWICH

NEWCASTLE - BOURNEMOUTH

SOUTHAMPTON - BURNLEY

SWANSEA - BRIGHTON

Ob 18.30:

WEST HAM - LIVERPOOL



Nedelja ob 13.00:

TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE

Ob 15.15:

MANCHESTER CITY - ARSENAL

Ob 17.30:

CHELSEA - MANCHESTER UNITED

EVERTON - WATFORD

Lestvica: MANCHESTER CITY 10 9 1 0 35:6 28 MANCHESTER UTD. 10 7 2 1 23:4 23 TOTTENHAM 10 6 2 2 19:7 20 CHELSEA 10 6 1 3 18:10 19 ARSENAL 10 6 1 3 19:13 19 LIVERPOOL 10 4 4 2 17:16 16 BURNLEY 10 4 4 2 9:9 16 WATFORD 10 4 3 3 15:18 15 NEWCASTLE 10 4 2 4 10:9 14 SOUTHAMPTON 10 3 4 3 9:10 13 LEICESTER 10 3 3 4 14:14 12 BRIGHTON 10 3 3 4 10:11 12 HUDDERSFIELD 10 3 3 4 7:13 12 STOKE CITY 10 3 2 5 11:20 11 WEST BROMWICH 10 2 4 4 9:13 10 WEST HAM 10 2 3 5 10:19 9 SWANSEA 10 2 2 6 7:12 8 EVERTON 10 2 2 6 7:20 8 BOURNEMOUTH 10 2 1 7 6:14 7 CRYSTAL PALACE 10 1 1 8 4:21 4

A. G.