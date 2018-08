Crvena zvezda mogoči nasprotnik Olimpije, ruska Ufa Maribora

Tekme bodo 23. in 30. avgusta

6. avgust 2018 ob 13:30

Nyon - MMC RTV SLO

V Nyonu so opravili žreb zadnjega predkroga za Ligo prvakov in Evropsko ligo. Če bosta Olimpija in Maribor uspešna proti Helsinkom oziroma Rangersom, ju od skupinskega dela loči le še ena ovira.

Ljubljančani bi se v 4. predkrogu pomerili s poražencem obračuna 3. predkroga za Ligo prvakov med beograjsko Crveno zvezdo in slovaškim Spartakom iz Trnave.

Mariborčani bi igrali z boljšim iz dvoboja med rusko Ufo in luksemburškim Progresom. Rusi so v drugem predkrogu izločili Domžale.

Tekme so na sporedu 23. in 30. avgusta, oba slovenska predstavnika pa bi prvi tekmi gostila.

Olimpija v 3. predkrogu na prvi tekmi v četrtek ob 20.00 v Stožicah gosti finskega prvaka Helsinki. Maribor isti dan ob 20.45 gostuje v Glasgowu pri Rangersih. Povratni tekmi bosta 16. avgusta.

LIGA PRVAKOV

4. PREDKROG, žreb



Prvaki:

CRVENA ZVEZDA/SPARTAK TRNAVA - SALZBURG/SHKENDIJA

QARABAG/BATE BORISOV - PSV

YOUNG BOYS - ASTANA/DINAMO ZAGREB

MALMÖ/VIDI FC (MAD) - CELTIC/AEK ATENE



Neprvaki:

BENFICA/FENERBAHČE - PAOK/SPARTAK MOSKVA

AJAX/STANDARD LIEGE - SLAVIJA PRAGA/DINAMO KIJEV



Tekme bodo 21./22. in 28./29. avgusta.



EVROPSKA LIGA

4. PREDKROG, žreb



OLIMPIJA/ HJK HELSINKI - CRVENA ZVEZDA/SPARTAK TRNAVA (SLK)



MARIBOR/ GLASGOW RANGERS - UFA (RUS)/PROGRES (LUKS)

Hapoel Beer Sheva/APOEL - Astana/Dinamo Zagreb

Cork/Rosenborg - Salzburg/Škendija

Legia/Dudelange - Alaškert/Cluj

Spartaks Jurmala/Suduva - Celtic/AEK Atene

Šerif Tiraspol/Valur - Qarabag/Bate Borisov

Malmö/Videoton - TNS/Midtjylland

Torpedo Kutaisi/Kukes - Ludogorec/Zrinjski

Sigma/Kairat - Sevilla/Žalgiris

Slovan Bratislava/Rapid Dunaj - Hajduk Split/FCSB

Sarpsborg/Rijeka - Pjunik/Maccabi Telv Aviv

Apollon/Dinamo Brest - Vitesse/Basel

Jagiellonia/Gent - Mariupol/Bordeaux

Nordsjaelland/Partizan - Besiktas/LASK Linz

Hapoel Haifa/Atalanta - CSKA Sofija/Koebenhavn

Dinamo Minsk/Zenit St. Peterburg - Hibernian/Molde

Trenčin/Feyenoord - Sturm Gradec/AEK Larnaca

Genk/Lech - Spartak Subotica/Broendby

Olympiacos/Luzern - Istanbul Basaksehir/Burnley

Zorja Lugansk/Braga - Leipzig/Craiova

Tekme bodo 23. in 30. avgusta.

