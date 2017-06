Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na prste so stopili tudi Joseju Mourinhu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dacarji stopili na prste tudi Mourinhu

Grehi segajo v leti 2011 in 2012

20. junij 2017 ob 14:17

Madrid - MMC RTV SLO

Po Cristianu Ronaldu je utaje davkov obtožen tudi njegov rojak in uspešni trener Jose Mourinho. Trener Manchester Uniteda naj bi v letih, ko je deloval pri Realu iz Madrida, zatajil plačilo v višini 3,3 milijona evrov.

Novico so sporočili uradniki iz državnega preiskovalnega urada.

54-letni Mourinho je v Realu deloval od leta 2010 do 2013, nepravilnosti pri plačilu davkov pa so zaznali za leto 2011 (1,6 milijona) in 2012 (1,7 milijiona evrov).

Špansko sodišče je sporočilo, da bo Ronaldo, ki naj bi državo oškodoval za 14,7 milijona evrov, pred sodnika stopil 31. julija.

R. K.