Damir Vrabac nov trener; Tjaša Tibaut do prve pogodbe v karieri

20. junij 2017 ob 16:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nogometašice Olimpije, ki so prejšnji mesec postale državne prvakinje, bo v novi sezoni vodil nekdanji nogometaš Olimpije Damir Vrabac.

V dramatični minuli sezoni, ki se je razpletla v zadnjih sekundah zadnjega kroga (za naslov so se pomerili igralke Olimpije in Teleinga GMT Beltincev), sta Ljubljančanke vodila Samir Škrgić in v zadnjih krogih Tomaž Upelj. Vodstvo kluba se je pred dnevi za sodelovanje dogovorilo z Vrabcem, ki je dres Olimpije nosil še v prvi jugoslovanski ligi in zanjo v 189 tekmah dosegel 33 zadetkov. Vrabac ima kot trener že izkušnje z vodenjem ženske ekipe, saj je bil pred nekaj leti trener Jevnice.

"Obetajo se tudi spremembe v ekipi. Želimo pripeljati najboljše slovenske nogometašice. Za zdaj je pred vrati Tjaša Tibaut, o drugih imenih pa še ne bi rad govoril, saj smo tik pred podpisom pogodb."

Tjaša Tibaut, druga strelka zadnjega državnega prvenstva, bo tako podpisala prvo pogodbo. Nogomet igra od leta 1998, pri Teleingu pa je dolga leta igrala brezplačno.

V delo ekipe, ki bo priprave začela 3. julija, se bo vključil tudi kondicijski trener Primož Pori.

"Pred nami je naporna sezona, v kateri bomo v Ljubljani, na stadionu v Stožicah in na ŽAK-u gostili kvalifikacije za uvrstitev v Ligo prvakinj. To bo naš prvi cilj, želimo pa si tudi oba domača naslova, v vodstvu kluba pa se trudimo pridobiti nove pokrovitelje, ki bi nam lahko omogočili uspešno sezono," je o načrtih nogometašic Olimpije povedal predsednik kluba Boris Snedec.

Olimpija bo od 22. do 28. avgusta gostila eno od kvalifikacijskih skupin za uvrstitev v Ligo prvakinj, žreb bo v petek v Nyonu.

T. O.