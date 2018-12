David Villa in Andres Iniesta sta tri leta skupaj igrala za Barcelono. Foto: Reuters Dodaj v

David Villa in Iniesta bosta znova soigralca

El Guaje iz ZDA na Japonsko

1. december 2018 ob 15:36

Kobe - MMC RTV SLO, STA

Rekorder po številu zadetkov za špansko reprezentanco, David Villa, bo kariero nadaljeval na Japonskem. 36-letni odlični napadalec bo okrepil Viseel Kobe.

V klubu bo znova moči združil z nekdanjim reprezentančnim soigralcem Andresom Iniesto, s katerim sta skupaj postala tako svetovna kot evropska prvaka, delila pa sta si tudi garderobo pri Barceloni, s katero sta osvojila Ligo prvakov.

El Guaje je na Twitterju objavil video, v katerem razlaga o svoji karieri, nato pa prejme klic, ki ga odpelje na Japonsko. "Živjo, Japonska. Živjo, Vissel Kobe. Skupaj bomo uživali v nogometu," je v videu dejal Asturijec. Klub v lasti japonskega milijarderja Hirošima Mikitanija je pred letošnjo sezono pripeljal Iniesto, leta 2017 pa je pogodbo podpisal z nekdanjim nemškim reprezentantom Lukasom Podolskim.

Villa je od leta 2014, ko je zapustil Španijo in Atletico Madrid, igral za New York City. Predtem je v domovini igral za Barcelono, s katero je dvakrat postal španski prvak, Valencio, Zaragozo in Sporting Gijon. V izbrani vrsti je zbral 98 nastopov, dosegel pa je rekordnih 59 zadetkov.

T. J.