Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Massimo Oddo bo skušal rešiti Udinese iz krize. Foto: EPA Dodaj v

Del Nerija bo na klopi Udineseja zamenjal Oddo

Videmčani v spodnjem delu lestvice Serie A

21. november 2017 ob 17:45

Videm - MMC RTV SLO

Udinese je odpustil trenerja Luigija del Nerija. Klub iz Vidma je trenutno na 14. mestu Serie A in je le tri točke pred mesti, ki vodijo v drugo italijansko ligo.

67-letnega del Nerija, ki je vodil tudi Juventus in Romo, je zamenjal 41-letni Massimo Oddo, član reprezentance, ki je leta 2006 osvojila naslov svetovnega prvaka. Oddo je bil nazadnje trener Pescare, pri kateri so ga odslovili februarja letos.

Del Neri se je Udineseju pridružil oktobra 2016 in ga takrat popeljal do 13. mesta. V tej sezoni je zbral štiri zmage in osem porazov.

V nedeljo je Udinese doma izgubil proti Cagliariju z 0:1 in vodstvo kluba se je odločilo za menjavo trenerja. Oddo je bil dolgoletni branilec Lazia in Milana, v tujini pa se je v sezoni 2008/09 preizkusil tudi pri Bayernu.

A. G.