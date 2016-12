Liverpool na Anfieldu ostaja "strup" za Manchester City

Manchester United se je rešil proti Middlesbroughju

31. december 2016 ob 18:28,

zadnji poseg: 31. december 2016 ob 20:16

Liverpool - MMC RTV SLO

Nogometaši Liverpoola so leto 2016 zaključili odlično, saj so v derbiju 19. kroga angleškega prvenstva z 1:0 porazili Manchester City.

Liverpool je pred 53.000 gledalci na kultnem Anfield Roadu začel silovito, saj je povedel že iz prve priložnosti.

Wijnaldum matirala Brava

V 8. minuti je Adam Lallana z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Georginio Wijnaldum preskočil Aleksandra Kolarova, nato pa z glavo matiral Claudia Brava. Redsi so v nadaljevanju brez težav nadzirali položaj na igrišču, dokaj brezidejni gostje si niso priigrali večjih priložnosti.

Jalova pobuda sinjemodrih

V drugem polčasu so se varovanci Jürgena Kloppa potegnili nekoliko nazaj in pobudo prepustili gostom. A ti niso pokazali veliko oziroma je bila obrambna postavitev in igra Liverpoola čvrsta kot granit. Redsi so se tako veselili četrte zaporedne prvenstvene zmage nad sinjemodrimi, ki so na Anfieldu v prvenstvu nazadnje zmagali leta 2003. Še končna statistika: posest žoge 57:43, streli 9:5, streli v okvir vrat 2:1 - vse v korist gostov.

13. zaporedna zmaga Chelseaja

Vodilni Chelsea nadaljuje zmagoviti niz. Za 13. zaporedno zmago je s 4:2 strl Stoke City. Junak obračuna na Stamford Bridgeu je bil z dvema goloma Willian.

Willian hitro dogovoril Crouchu

Modri so povedli v 34. minuti, ko je Gary Cahill zadel z gavo po podaji iz kota. A na začetku drugega polčasa (47.) je Bruno Martins Indi kaznoval zmedo v domači obrambi. Willian je v 57. minuti s strelom po tleh zaključil akcijo po kratki podaji Edena Hazarda za 2:1. Veteran Peter Crouch je nato v 64. minuti izenačil. A veselje gostov je bilo kratkotrajno, saj je Willian minuto kasneje v protinapadu precej z desne strani poslal žogo pod prečko za 3:2. Podal mu je Cesc Fabregas. Zmago domačih je v 85. minuti potrdil najboljši strelec angleškega prvenstva Diego Costa.

Martial in Pogba rešila "rdeče vrage"

Manchester United je bil proti Middlesbroughju na robu poraza, saj so gostje po golu Granta Leadbitterja vodili vse od 67. minute. Nato pa sta varovance Joseja Mourinha z zadetkoma v 85. in 87. minuti rešila Anthony Martial in Paul Pogba za končnih 2:1.

ANGLEŠKO PRVENSTVO



19. KROG



LIVERPOOL - MANCHESTER CITY 1:0 (1:0)

53.120; Wijnaldum 8.

Liverpool: Mignolet, Clyne, Lovren, Klavan , Milner, Can , Henderson (64./Origi), Wijnaldum, Mane (90./Leiva), Lallana, Firmino.

Manchester City: Bravo, Zabaleta (86./Navas), Otamendi , Stones, Kolarov, Fernandinho, Toure, Sterling, Silva, De Bruyne, Agüero.

Sodnik: Craig Pawson



CHELSEA - STOKE CITY 4:2 (1:0)

Cahill 34., Willian 57., 65., Costa 85.; Martins Indi 47., Crouch 64.



BURNLEY - SUNDERLAND 4:1 (1:0)

Gray 31., 51., 53., Barnes 67.; Defoe 71.

LEICESTER - WEST HAM 1:0 (1:0)

Slimani 22.



MANCHESTER UNITED - MIDDLESBROUGH 2:1 (0:0)

Martial 85., Pogba 87.; Leadbitter 67.



SOUTHAMPTON - WEST BROMWICH 1:2 (1:1)

Long 41.; Phillips 43., Robson Kanu 50.

: van Dijk 89./Southampton

SWANSEA - BOURNEMOUTH 0:3 (0:2)

Afobe 25., Fraser 45., King 88.



HULL CITY - EVERTON 2:2 (1:1)

Dawson 6., Snodgrass 65.; Marshall 45./ag, Barkley 84.



Nedelja ob 14.30:

WATFORD - TOTTENHAM



Ob 17.00:

ARSENAL - CRYSTAL PALACE

Lestvica: CHELSEA 19 16 1 2 42:13 49 LIVERPOOL 19 13 4 2 46:21 43 MANCHESTER CITY 19 12 3 4 39:21 39 ARSENAL 18 11 4 3 39:19 37 TOTTENHAM 18 10 6 2 33:13 36 MANCHESTER UTD. 19 10 6 3 29:19 36 EVERTON 19 7 6 6 25:23 27 WEST BROMWICH 19 7 5 7 25:23 26 SOUTHAMPTON 19 6 6 7 19:22 24 BOURNEMOUTH 19 7 3 9 26:31 24 BURNLEY 19 7 2 10 21:29 23 WATFORD 18 6 4 8 22:30 22 WEST HAM 19 6 4 9 23:33 22 STOKE CITY 19 5 6 8 22:32 21 LEICESTER 19 5 5 9 24:31 20 MIDDLESBROUGH 19 4 6 9 17:22 18 CRYSTAL PALACE 18 4 4 10 29:33 16 SUNDERLAND 19 4 2 13 17:35 14 HULL CITY 19 3 4 12 16:41 13 SWANSEA 19 3 3 13 21:44 12

A. V.