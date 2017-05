Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Gerard Deulofeu je v Bergamu z golom v 88. minuti Milanu zagotovil točko. Foto: EPA Atalanto je v vodstvo popeljal Andrea Conti, ki je kaznoval neodločnost branilcev Milana. Foto: EPA Po zmagi nad Laziem Fiorentina le še točko zaostaja za šestim Milanom. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Deulofeu v zaključku priboril Milanu točko, Fiorentina odpravila Lazio

Spal po 49 letih znova med elito

13. maj 2017 ob 23:05

Bergamo, Firence - MMC RTV SLO

V 36. krogu italijanskega nogometnega prvenstva sta se v Bergamu Atalanta in Milan razšla brez zmagovalca (1:1). Fiorentina je bila doma s 3:2 boljša od Lazia.

Atalanta je povedal tik pred koncem prvega polčasa. Po levi strani je po podaji Rema Freulerja Juraju Kucki pobegnil Leonardo Spinazzola, ki je žogo popeljal v kazenski prostor. S strani je potem streljal, Gianluigi Donnarumma je odbil, a le pred vrata, kjer sta bila neodločna Cristian Zapata in Alessio Romagnoli. Pritekel je Andrea Conti in med Milanovima osrednjima branilcema prišel do žoge ter jo pospravil v mrežo.

V 88. minuti so gostje prišli do izenačenja. V kazenski prostor je Gerardu Deulofeuju podal Gianluca Lapadula. Katalonski napadalec je nakazal, da bo streljal in počakal, v blok je pritekel Rafael Toloi, a še 'v prazno'. Nato je Deulofeu sprožil, žoga se je odbila od Andrea Masiella in Etrit Berisha je bil brez moči. Jasmin Kurtić je začel na klopi Atalante, v igro pa je vstopil v 71. minuti.

Lazio s porazom iz Firenc

Fiorentina je na domači zelenici ugnala Lazio. Rimljani so sicer povedli, ko je po desetih minutah drugega dela po lepi podaji Luisa Alberta v prostor v protinapadu zadel Keita. V 67. minuti je z glavo izenačil Khouma Babacar. Šest minut kasneje so bili gostitelji v prednosti. Najprej je streljal Cristian Tello. Thomas Strakosha je branil, žoga se je nato odbila od Stefana Raduja, pred vrati pa jo je v mrežo pospravil Nikola Kalinić.

Tri minute kasneje se je gostujoča mreža znova zatresla. Kalinić je zadel vratnico, nato pa je pritekel Cristiano Lombardi, ki se je nespretno odzval, žoga pa se je od njega odbila v gol. V 81. minuti je upanje Laziu povrnil Alessandro Murgia, ki je po podaji Luisa Alberta zadel z glavo.

Spal po 49 letih znova med elito

V Seria A bo v naslednji sezoni znova zaigral Spal, ki si je napredovanje zagotovil kljub porazu v predzadnjem krogu druge lige. Klub iz Ferrare je klonil pri Ternani (1:2), vendar je izgubil tudi Frosinone pri Beneventu (1:2). Spal ima pred Verono dve točki naskoka, pred Frosinonejem pa štiri. Spal (Societa Polisportiva Ars et Labor), ki je v dveh letih iz tretje lige napredoval med elito, je v Serie A nazadnje igral pred 49 letih.

36. krog:

FIORENTINA - LAZIO 3:2 (0:0)

Babacar 67., Kalinić 73., Lombardi 76./ag; Keita 55., Murgia 81.

Mlakar in Iličić (oba Fiorentina) sta bila na klopi.

ATALANTA - MILAN 1:1 (1:0)

Conti 44.; Deulofeu 88.

Kurtić (Atalanta) je igral od 71. minute.



Nedelja ob 12.30:

INTER - SASSUOLO

Ob 15.00:

SAMPDORIA - CHIEVO

CAGLIARI - EMPOLI

PALERMO - GENOA



TORINO - NAPOLI



BOLOGNA - PESCARA



CROTONE - UDINESE



Ob 20.45:

ROMA - JUVENTUS

Lestvica JUVENTUS 35 27 4 4 71:23 85 ROMA 35 25 3 7 79:32 78 NAPOLI 35 23 8 4 81:36 77 LAZIO 36 21 7 8 72:45 70 ATALANTA 36 19 9 8 60:41 66 MILAN 36 17 9 10 53:43 60 FIORENTINA 36 16 11 9 60:51 59 INTER 35 17 5 13 63:44 56 TORINO 35 12 14 9 65:56 50 SAMPDORIA 35 12 10 13 45:49 46 UDINESE 35 12 8 15 44:49 44 CHIEVO 35 12 6 17 39:54 42 CAGLIARI 35 12 5 18 48:67 41 SASSUOLO 35 11 7 17 47:55 40 BOLOGNA 35 10 8 17 36:52 38 GENOA 35 8 9 18 34:59 33 EMPOLI 35 8 8 19 26:55 32 CROTONE 35 7 7 21 30:54 28 PALERMO 35 4 8 23 30:74 20 PESCARA 35 2 8 25 32:76 14

T. J.