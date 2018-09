Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Alessandro Del Piero (v sredini) je požel največ simpatij in občudovanja. Foto: BoBo Aleksander Čeferin upa, da se bodo podobni dogodki ponavljali tudi v prihodnje. Foto: BoBo Med udeleženci prireditve sta bila tudi Borut Pahor in Mile Ačimović. Foto: BoBo Tekmo so s 6:1 dobili rdeči. V prvem polčasu sta zadela Aleksander Čeferin in Sandi Valentinčič, trener domačega drugoligaša Vitanest Bilje (na fotografiji levo). V drugem polčasu je dvakrat zatresel mrežo Milivoje Novaković (desno), po enkrat pa Luis Figo in Pierre van Hooijdonk. Edini gol za modre je prispeval Alessandro del Piero. Foto: BoBo Glavni sodnik je bil Damir Skomina, pomagala sta mu mednarodna sodnica Aleksandra Česen in Ljubomir Moravac, ki po hudi prometni nesreči v Mariboru pred dvema letoma, v kateri je izgubil spodnji del leve roke, kariero nadaljuje kot sodnik. Foto: BoBo Ob igrišču se je zbralo približno 4.000 obiskovalcev. Foto: BoBo VIDEO Del Piero po več kot 20 l... VIDEO Čeferin: Ni bilo težko pr... Sorodne novice Spektakel v Biljah: gledalcem najbolj pri srcu Del Piero Dodaj v

Dobrodelni, a hkrati tekmovalni: nekateri bi lahko še vedno igrali

Spektakel v Biljah uspešno spravili pod streho

2. september 2018 ob 10:21

Bilje pri Novi Gorici - MMC RTV SLO

"Bolj so zadovoljni, kot če bi jih peljali na Wembley," je vtise zvezdnikov na včerajšnji dobrodelni nogometni tekmi v Biljah strnil predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Dogodek, ki je v vasico pri Novi Gorici zvabil številne nekdanje nogometne ase najvišje kategorije, je uspel. Dopoldne je kazalo, da bi ga lahko pokvaril dež, a so se ravno ob pravem času oblaki začeli trgati in udeležence je večji del tekme spremljalo sonce.

Veliko radovednežev in lovcev na avtograme je Luisa Figa, Alessandra Del Piera in druge pričakalo že v hotelu Perla, največja gneča pa je bila ob stopnicah, po katerih so se nogometaši po "rumeni preprogi" spustili na igrišče v Biljah. Ob predstavitvi igralcev in po koncu tekme je tam marsikomu uspelo narediti selfi s kakšnim od osrednjih likov tokratne prireditve.

Nekateri nogometaši so se pred tekmo ustavili pri novinarjih, kmalu nato pa so se začeli ogrevati na pomožnem igrišču z umetno travo. Mile Ačimović je med trimčkanjem klepetal z Nemanjo Vidićem, kot vedno je bil odlično razpoložen Dejan Stanković in skrbel za dobro voljo. Pred odhodom na glavni oder so med sabo malce pokramljali člani slovenske "zlate" generacije, pa tudi Portugalci, ki jih je bilo poleg Slovencev v Biljah največ. Fotografi so seveda želeli fotografijo Čeferina z obema glavnima zvezdnikoma spektakla.

Del Piero: Igrišče je vedno enako veliko

Najbučnejši aplavz je (pričakovano) doživel Del Piero, med obiskovalci je bilo slišati tudi Italijane. Legendarni Juventusov kapetan se je v Novo Gorico vrnil po 24 letih, 8. septembra 1994 je namreč tam skupaj s Fabiom Cannavarom, Christianom Vierijem in Filippom Inzaghijem z mlado reprezentanco azzurrov igral v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo proti Sloveniji (1:1).

"Sem blizu doma, saj sem iz Veneta. Do sem je bila lahka pot," je dejal Del Piero in nadaljeval: "Poskušamo zbrati čim več denarja za pomoč tistim, ki jo potrebujejo. To je tudi priložnost za ponovno srečanje s prijatelji in nekdanjimi tekmeci z nogometnih zelenic. Trenutki, ki jih preživimo skupaj, so vedno prijetni. Številni smo začeli igrati nogomet v podobnih krajih, kot je ta. Tudi sam sem iz mesteca, ki nima niti 5.000 prebivalcev. Igrišče je vedno enako veliko."

Čeferin: Vsi so bili navdušeni

Da sloviti nogometaši nikakor niso vihali nosu nad prizoriščem, je potrdil tudi Čeferin in dodal, da jih ni bilo težko pripeljati v Slovenijo. "Fantje so izjemno humanitarni, vedno so pripravljeni pomagati. Uživajo igrati v takšnem okolju, kot je v Biljah. Hkrati pa seveda malo pomaga tudi to, če te vpraša predsednik Uefe, če boš prišel (smeh). Če bi potrebovali še več igralcev, bi jih še več tudi prišlo."



V pogovoru za TV Slovenija je še povedal: "Najprej jim nismo nič razlagali, kam jih peljemo. Včeraj sva skupaj s Figom potovala iz Monte Carla in je mislil, da bo prespal v Ljubljani. Rekel sem mu, da ne in da bo šel v Gorico, jutri pa igramo v eni majhni vasi. Vsi so navdušeni, tudi po tekmi so se mi zahvaljevali. Lahko smo počaščeni. Takšne zvezde so v tako množičnem številu do zdaj gostovale le v redko kateri državi na svetu."

Zvečer so se v improviziranem VIP-prostoru domačega drugoligaša ob lokalnih kulinaričnih dobrotah v sproščenem ozračju zadržali še kar nekaj časa. Na sredini mize sta sedela Čeferin in Figo, videti je bilo, da se počutijo kot doma. Tudi tam jih je še zmotil kakšen oboževalec ali oboževalka.

Galić: Najbolj sem srečen zaradi snidenja z nekdanjimi soigralci

Domači nogometaši so bili prav tako zelo zadovoljni. "Neverjeten občutek je, ko si na igrišču s takimi zvezdami. Star sem 48 let, a to mi bo ostalo v spominu do konca življenja. Figo in Del Piero sta dimenzijo višje, bila sta nogometna romantika, vrhunska igralca, mega zvezdi. Gaizki Mendieti pa sem že stal nasproti, ko smo na Euru 2000 igrali proti Španiji. Tedaj je bil pri Valencii in na višku kariere. Spomnim se, da je podal za drugi gol, s katerim so na Španci premagali z 2:1. Dogodek je fenomenalen, vsa čast organizatorjem in predvsem Aleksandru Čeferinu," nam je razlagal Marinko Galić, ki je bil še bolj vesel snidenja z nekdanjimi soigralci.

"Vedno sem najbolj srečen, ko se dobim z njimi - Miranom Pavlinom, Sašom Udovičem, Miletom Ačimovićem, Amirjem Karićem in drugimi. Skupaj smo preživeli vrsto uspešnih let. Kljub temu, da z nekaterimi živim v istem mestu, jih ne vidim skoraj nič. Vsakdo je v nekem svojem poslu. Odkar smo se z nekaterimi nazadnje srečali na neki drugi dobrodelni prireditvi, je minilo že skoraj eno leto. Lepo se je pogovoriti in obujati stare spomine," je še dejal Galić.

Kdo od nekdanjih asov se mu je zdel najbolje pripravljen? "Ricardo Carvalho in Vidić sta odigrala vrhunsko, da ne govorim o našem vratarju iz Grčije Antonisu Nikopolidisu. Branil je vse, očitno je imel tudi dober dogovor z vratnicami. Bil je vrhunski. Užitek je bilo gledati vse."

O tem je nekaj besed spregovoril tudi Čeferin: "Prikazali so lep nogomet. Nekateri bi lahko še vedno igrali, nad nekaterimi sem bil navdušen. Robbie Keane je najbolj tekmovalen od vseh in po tekmi me je jezno vprašal, kdo je sestavljal ekipe. Očitno s svojo ni bil zadovoljen."

Borbeni duh je že pred tekmo nakazal Marco Materazzi: "Ne maram izgubljati, res pa je, da gremo potem vsi skupaj na večerjo."



Pozitivna energija

Videli bomo, ali se bodo podobni dogodki v Biljah oziroma kje drugje v Sloveniji dogajali tudi v prihodnje. "Mislim, da dogodek ima prihodnost, ne želim pa obljubljati stvari, dokler ni gotovo. Kolikor sem videl te ljudi danes tu in pozitivno energijo, to je nekaj fantastičnega. Mi potrebujemo pozitivno energijo! Ti fantje jo lahko prinesejo, gledalci pa jo vračajo nazaj njim."

Čeferinu februarja prihodnje leto poteče mandat predsednika Evropske nogometne zveze, a je že vložil kandidaturo za novo izvolitev. Na čem bo tokrat poudarek v njegovem programu? "Izzivov je vedno veliko. Tržimo najboljši produkt na svetu, gre nam zelo dobro, ampak vedno so še rezerve za napredek. Eden večjih izzivov bo finančni ferplej, razlike med klubi so vsako leto večje. Zato sem se odločil, da bom ponovno kandidiral, ob tem pa je bilo seveda ključno, da imam podporo praktično vse Evrope."

Matej Rijavec