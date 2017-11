Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jakob Johansson je le štiri minute po vstopu v igro zatresel mrežo azzurrov. Foto: Reuters Zlatan Ibrahimović je s tribune Friends Arene spremjal srečanje. Foto: Reuters Dodaj v

Dodatne kvalifikacije za SP: Švedska - Italija 1:0

Povratna tekma bo v ponedeljek

10. november 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 10. november 2017 ob 22:24

Stockholm - MMC RTV SLO

V Stockholmu je na sporedu prva tekma dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Rusiji. Merita se Švedska in Italija, ki ni izpustila mundiala vse od leta 1962.

Gostitelji so brez Zlatana Ibrahimovića precej manj nevarni. Selektor Janne Andersson je poudaril, da njegovi izbranci niso pod pritiskom in lahko le presenetijo.

Italijani imajo zelo izkušeno ekipo, številni nosilci igre po svetovnem prvenstvu v Rusiji ne bodo več igrali za izbrano vrsto. Vratar Gianlugii Buffon bo poleti končal bogato kariero. Odlika Italije je granitna obramba. Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci in Andrea Barzagli imajo ogromno izkušenj z največjih tekem.

Senegal naslednji potnik v Rusijo

Reprezentanca Senegala si je zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Senegalci so za drugo uvrstitev na največje tekmovanje v Polokwaneju premagali Južnoafriško republiko z 2:0, tekmo so morali ponoviti zaradi vpliva sodnika na prvi tekmi, ki so jo dobili Južnoafričani.

Na prvi tekmi leta 2016 je zmagala JAR z 2:1, toda Fifa je pozneje ugotovila, da je ganski sodnik Joseph Lamptey vplival na izid tekme. V ponovljenem obračunu so z 2:0 zmagali Senegalci, zadel je Diafra Sakho, Thamsanqa Mkhize pa je dosegel še avtogol.

V afriških kvalifikacijah je Senegal že zmagal v skupini D, do konca je še en krog. Današnja tekmeca se bosta sicer pomerila še enkrat v torek v Senegalu, a ta tekma ne bo več odločala o potniku na SP. Senegalci imajo namreč pet točk naskoka pred Burkino Faso in Zelenortskimi otoki. Senegal je tretja afriška reprezentanci z vozovnico za SP 2018, tja sta že uvrščena Egipt in Nigerija. Za Senegal je to druga uvrstitev na SP po letu 2002, takrat so Senegalci prišli do četrtfinala.

Dodatne kvalifikacije, prve tekme, danes ob 20.45:

ŠVEDSKA - ITALIJA 1:0 (0:0)

50.000; Johansson 62.



Švedska: Olsen, Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Larsson, Ekdal (57./Johansson), Claesson, Forsberg, Toivonen, Berg (75./Kiese Thelin).

Italija: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Darmian, de Rossi, Parolo, Verratti (76./Insigne), Candreva, Belotti (65./Eder), Immobile.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

HRVAŠKA - GRČIJA 4:1 (3:1)

30.000; Modrić 13./11-m, Kalinić 19., Perišić 33., Kramarić 49.; Sokratis 30.

SEVERNA IRSKA - ŠVICA 0:1 (0:0)

18.270; Rodriguez 58./11-m

Sobota ob 20.45:

DANSKA - IRSKA



Povratne tekme bodo od 12. do 14. novembra.

