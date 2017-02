Poudarki Pred torkovima tekmama Lige prvakov Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Neymar, Luis Suarez, Lionel Messi in Gerard Pique so preizksuili zelenico na Parku Princev. Foto: Reuters Angel di Maria in Edinson Cavani želita s soigralci presenetiti favorizirane Katalonce na prvi tekmi. Foto: Reuters Thomas Tuchel je bil zelo jezen na svoje varovance po porazu v Darmstadtu. V torek pričakuje pravi odgovor na stadionu Luz. Foto: Reuters Trener Benfice Rui Vitoria upa, da bodo njegovi izbranci znova prikazali odlično predstavo na domačem igrišču. Lani so v četrtfinalu Lige prvakov izpadli proti Bayernu (0:1 in 2:2). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Emery želi tudi brez Silve in Motte presenetiti Barcelono

Borussia v Lizbono na popravni izpit po sramotnem porazu

13. februar 2017 ob 20:20

Pariz, Lizbona - MMC RTV SLO

V torek se začenjajo izločilni boji v Ligi prvakov. Paris SG bo na prvi tekmi osmine finala gostil Barcelono. Ekipi se odlično poznata, saj se srečujeta že tretjič v zadnjih petih sezonah.

Katalonci so pred dvema letoma na poti do naslova gladko izločili Parižane v četrtfinalu. Vse je bilo odločeno že na Parku princev (1:3), na Camp Nouu pa so zmagali z 2:0. Blestela sta Luis Suarez in Neymar. Precej bolj napeto je bilo aprila 2013, ko sta se ekipi v Parizu razšli z remijem (2:2), Barca pa je na domači zelenici trepetala vse do konca (1:1).

Parižani zelo oslabljeni

"Mislim, da nas čakata dve zelo atraktivni tekmi. V odločilnih trenutkih moramo biti zbrani, dvoboji na sredini igrišča bodo ključni. Zavedamo se, da igramo proti eni izmed najboljših ekip na svetu. Vsi igralci so izjemno motivirani, niti slučajno se ne bojijo slovitih tekmecev. Vsi skupaj želimo spisati prav posebno zgodbo o uspehu," je poudaril trener Unai Emery. Thiago Motta je kaznovan, Thiago Silva pa poškodovan.

"Vsako leto je drugačno. Letos je prišlo bilo nekaj velikih sprememb v naši ekipi, zato potrebujemo nekaj časa, da se privadimo na nov sistem. Na zadnjih tekmah nam gre že precej bolje," je dodal napadalec Edinson Cavani, ki se veseli srečanja z rojakom Luisom Suarezom.

Luis Enrique: Obe ekipi se odlično poznata, skrivnosti ni

Pri Barceloni bosta manjkala poškodovana Arda Turan in Javier Mascherano, Aleix Vidal pa je z zlomljenim gležnjem že končal sezono. To je bil velik šok za celotno ekipo ob sobotni gladki zmagi nad Alavesom v Vitorii (0:6).

"Paris SG igra na zelo visoki ravni v zadnjih tednih. Poznam trenerja Emeryja, ki bo skušal ustaviti našo prepoznavno igro. Vsekakor bomo skušali že na prvi tekmi nadzorovati potek srečanja. Nikoli ni bil lahko igrati na Parku princev, v zadnjih letih imamo lepe spomine. Obe ekipi se odlično poznata, skrivnosti ni," je razlagal trener Barcelone Luis Enrique.

Borussia v Lizbono na popravni izpit po sramotnem porazu

Borussia iz Dortmunda nikakor ne najde prave forme v Bundesligi. V soboto je presenetljivo ostala praznih rok pri zadnjeuvrščenem Darmstadtu (2:1). V Lizbono ni odpotoval Mario Götze, ki ni v načrtih trenerja Thomasa Tuchla, ima pa tudi težave s poškodbo mišice.

"Vsi se zavedamo, da smo v Darmstadtu odpovedali na celi črti. Mislim, da moramo gledati naprej. Liga prvakov je popolnoma drugačno tekmovanje. Motiv sploh ne sme biti vprašljiv. Benfica je zelo nepredvidljiva ekipa, saj v portugalski ligi niso vsak teden na sporedu zelo zahtevne tekme. Vsi se veselimo sijajnega vzdušja na stadionu Luz," je poudaril kapetan Marcel Schmelzer.

Ronaldo treniral ločeno od soigralcev, Xabi Alonso odšepal s treninga

Pred sredino prvo tekmo osmine finala Lige prvakov imajo skrbi zaradi poškodb v taborih Bayerna in madridskega Reala. Pri Špancih je trening, ločen od soigralcev, opravil prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo, pri Nemcih pa je s treninga odšepal Xabi Alonso. A oba naj bi bila do srede pripravljena za največje napore.

V Madridu bo sodil Skomina

Ronaldo je v soboto na prvenstveni tekmi z Osasuno utrpel močen udarec v desno nogo. Pri Madridčanih verjamejo, da bo do sredine tekme z Napolijem pripravljen. Današnji trening je z ekipo opravil Gareth Bale, ki se vrača po trimesečni odsotnosti zaradi poškodbe. Bale za sredino tekmo še ne bo pripravljen. Na stadionu Santiago Bernabeu bo sodil Koprčan Damir Skomina.

Boateng in Ribery še vedno poškodovana

Z današnjega treninga v Münchnu je odšepal Xabi Alonso, španski vezist je trčil z rojakom Javijem Martinezom in se z bolečim kolenom odpravil v slačilnico. Bavarci, ki po zimskem premoru ne blestijo, se bodo v sredo pomerili z Arsenalom. Na prvi tekmi bosta manjkala poškodovana Jerome Boateng in Franck Ribery.

Osmina finala, prve tekme, torek ob 20.45:

BENFICA - BORUSSIA DORTMUND

Verjetni postavi:

Benfica: Ederson, Nelson Semedo, Luisao, Nilsson Lindelöf, Eliseu,- Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, Jonas, Mitroglou.

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer, Weigl, Castro, Guerreiro, Dembele, Reus, Aubameyang.

Sodnik: Nicola Rizzoli (Italija)





PARIS SG - BARCELONA

Verjetni postavi:

Paris SG: Trapp, Aurier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell, Rabiot, Verratti, Matuidi, di Maria, Cavani, Draxler.

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitić, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar.

Sodnik: Szymon Marciniak (Poljska)



Povratni tekmi bosta 8. marca ob 20.45.





Sreda ob 20.45:

REAL MADRID - NAPOLI

Verjetni postavi:

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modrić, Kroos, Vazquez, Benzema, Ronaldo.

Napoli: Reina, Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Zielinski, Jorginho, Hamšik, Jose Callejon, Mertens, Insigne.

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)





BAYERN - ARSENAL

Verjetni postavi:

Bayern: Neuer, Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba, Xabi Alonso, Vidal, Robben, Thiago, Douglas Costa, Lewandowski.

Arsenal: Čech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Gibbs, Coquelin, Elneny, Walcott, Oxlade-Chamberlain, Özil, Sanchez.

Sodnik: Milorad Mažić (Srbija)



Povratni tekmi bosta 7. marca ob 20.45.

Torek, 21. februarja, ob 20.45:

MANCHESTER CITY - MONACO



BAYER LEVERKUSEN - ATLETICO MADRID



Povratni tekmi bosta 15. marca ob 20.45.





Sreda, 22. februarja, ob 20.45:

PORTO - JUVENTUS



SEVILLA - LEICESTER



Povratni tekmi bosta 14. marca ob 20.45.

A. G.