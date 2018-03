Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Hakan Calhanoglu je z izjemnim strelom s 25 metrov poskrbel za vodstvo Milana na stadionu Emirates. Foto: Reuters Fernando Torres je v drugem polčasu dvakrat zatresel mrežo. Foto: Reuters RB Leipzig se je uvrstil v četrtfinale. Foto: Reuters Sorodne novice Arsenal že v Milanu do lepe prednosti, tudi Atletico blizu napredovanja Dodaj v

Topničarji še drugič ugnali Milan, izpadla tudi Zenit in Borussia

15. marec 2018 ob 19:00,

zadnji poseg: 15. marec 2018 ob 22:59

London,Moskva - MMC RTV SLO

Arsenal je tudi na povratni tekmi osmine finala Evropske lige premagal Milan s 3:1 in se zanesljivo uvrstil med osem najboljših.

Nogometaši madridskega Atletica so v Moskvi napolnili mrežo Lokomotive (1:5). Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak ni bil v kadru. Izbranci Diega Simeoneja so večino dela opravili že prejšnji teden na stadionu Wanda Metropolitano, ko so prvo tekmo dobili s 3:0.

V Moskvi je Atletico v vodstvo popeljal Angel Correa, ki je bil natančen z diagonalnim strelom z desno nogo v 16. minuti po podaji Kokeja. Maciej Rybus je štiri minute kasneje izenačil z izjemnim strelom s 25 metrov z levico, vratar Atletica Axel Werner je bil prekratek.

Filipe Luis je na začetku drugega polčasa z leve strani podal pred vrata, kjer je Saul Niguez poskrbel za novo vodstvo Atletica. V 65. minuti je prodrl Antoine Griezmann, ki je vstopil po uri igre. Vratar Anton Kočenkov ga je podrl, Fernando Torres pa je bil natančen z bele točke. Pet minut zatem je "El Nino" zadel še po protinapadu, obramba Rusov je bila popolnoma neorganizirana. V 85. minuti je končni izid postavil Greizmann, ki je z roba kazenskega prostora mojstrsko lobal vratarja Kočenkova.

Leipzig brez Kampla v četrtfinale

V četrtfinale se je iz "slovenskega" obračuna osmine finala uvrstil RB Leipzig, ki je izločil Zenit. V St. Peterburgu sta se ekipi razšli z remijem (1:1), prejšnji četrtek pa so bili rdeči biki boljši z 2:1. Miha Mevlja je v dresu Zenita odigral celotno tekmo, Kevin Kampl pa je vso srečanje sedel na klopi za rezerviste.

Jean-Kevin Augustin je Leipzig popeljal v vodstvo v 22. minuti po lepi podaja Tima Wernerja, V sodnikovem dodatku prvega polčasa je izenačil Sebastian Driussi z volejem z bližine po lepem predložku kapetana Domenica Criscita.

Devet minut pred koncem je Mevlja podrl Wernerja v kazenskem prostoru. Daniele Orsato je pokazal na belo točko. Werner je zelo slabo izvedel najstrožjo kazen, Andrej Lunev je strel po sredini vrat odbil. Zaključni pritisk gostiteljev ni obrodil sadov.

Navijaški neredi v Lyonu in Bilbau

Tekmi v Lyonu in Bilbau so zaznamovali tudi navijaški neredi. Navijači Lyona, ki se je meril s CSKA-jem, so v spopadih lažje ranili osem policistov. Privrženci Marseilla, ki so igrali proti Athleticu iz Bilbaa, pa so poškodovali dva policista.

Težave v Lyonu so se začele pred tekmo, ko je skupina 100 do 150 navijačev Lyona pred stadionom začela spopad s policisti. Metali so razne predmete in poškodovali policijska vozila. Policisti so aretirali tri izgrednike.

V Bilbau so navijači Marseilla poškodovali dva varnostnika. Prvega so zabodli v vrat in so ga nemudoma odpeljali v bolnišnico, drugi pa je utrpel lažje poškodbe. Enega izgrednika so aretirali.

Osmina finala, povratne tekme:

Lokomotiva Moskva - ATLETICO MADRID 1:5 (1:1) 0:3

Rybus 20.; Correa 16., Saul Niguez 47., Torres 65./11-m, 70., Griezmann 85.

Oblak ni bil v postavi Atletica.

Dinamo Kijev - LAZIO 0:2 (0:1) 2:2

Lucas Leiva 23., de Vrij 81.

Verbič ni imel pravice nastopa za Dinamo.



Zenit - RB LEIPZIG 1:1 (1:1) 1:2

Driussi 45.; Augustin 22.

Werner (RB Leipzig) je v 82. minuti zapravil 11-m. Kampl je sedel na klopi Leipziga.

Zenit: Lunev, Ivanović, Smolnikov (85./Poloz), Mevlja, Criscito, Paredes, Kranevitter, Žirkov, Rigoni (90./Erohin), Driussi, Kokorin (8./Zabolotni).

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban (46./Konate), Upamecano, Bernardo, Demme (71./Ilsanker), Keita, Bruma, Forsberg, Augustin (92./Poulsen), Werner.

Sodnik: Daniele Orsato (Italija)



Athletic Bilbao - MARSEILLE 1:2 (0:1) 1:3

Inaki Williams 74.; Payet 38./11-m, Ocampos 52.

RK: Aduriz 76./Athletic Bilbao

Viktoria Plzen - SPORTING LIZBONA * 2:1, 2:0 (1:0) 0:2

Bakoš 6., 64.; Battaglia 105.

Dost (Sporting) je v 92. minuti zapravil 11-m.

* - po podaljšku

Lyon - CSKA MOSKVA 2:3 (0:1) 1:0

Cornet 58., Diaz 71.; Golovin 39., Musa 60., Wernbloom 65.

SALZBURG - Borussia (D) 0:0 2:1



ARSENAL - MILAN 3:1 (1:1) 2:0

Welbeck 40./11-m, 86., Xhaka 71.; Calhanoglu 36.

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny (11./Chambers), Monreal, Ramsey, Xhaka, Özil (79./Kolašinac), Wilshere, Mhitarjan (69./Elneny), Welbeck.

Milan: G. Donnarumma, Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez, Suso, Kessie (79./Locatelli), Montolivo, Calhanoglu (70./Bonaventura), Cutrone (67./Kalinić), Andre Silva.

Sodnik: Jonas Eriksson (Švedska)



Izidi prvih tekem so v krepkem tisku. Žreb bo v petek ob 13.00.

A. G.