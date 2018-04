Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Jan Oblak in soigralci bodo vse misli usmerili v Evropsko ligo, saj v španskem prvenstvu zaostajajo za Barcelono devet točk. Foto: Reuters Aaron Ramsey je blestel na Emiratesu. Foto: Reuters Dodaj v

Evropska liga: Atletico - Sporting 2:0, Leipzig - Marseille 1:0

Kampl začenja na klopi

5. april 2018 ob 21:05,

zadnji poseg: 5. april 2018 ob 22:33

Madrid,Leipzig,Rim,London - MMC RTV SLO

V Evropski ligi so na sporedu prve tekme četrtfinala. Madridski Atletico se meri s Sportingom iz Lizbone. Jan Oblak je v vratih gostiteljev. V Leipzigu gostuje Marseille.

Atletico in Sporting sta se v Evropski ligi srečala leta 2009/10, takrat v osmini finala. Prva tekma v Madridu se je končala brez golov, povratna v Lizboni pa z 2:2. Tisto sezono je Atletico osvojil Evropsko ligo. Aprila ga čaka peklenski teden, saj bodo med obema obračunoma odigrali še mestni derbi z Realom. Srečanje na stadionu Santiago Bernabeu bo v nedeljo ob 16.15.

Trener Leipziga Ralph Hasenhüttl je Kevina Kampla pustil na klopi vso do 69. minute. Gostitelji so povedli v sodnikovem dodatku prvega polčasa po protinapadu. Emil Forsberg je odlično zaposlil Tima Wernerja, ki je z desne strani matiral vratarja Peleja.

Šov Ramseyja in Lacazetta v Londonu

Izjemen prvi polčas so videli tudi gledalci na stadionu Emirates v Londonu. Arsenal je povedel v 9. minuti, ko je Hector Bellerin z desne strani podal v kazenski prostor, kjer je Aaron Ramsey z desno nogo poslal žogo v mrežo. Rusi so se hitro pobrali. Po četrt ure igre je Aleksandr Golovin mojstrsko izvedel prosti strel, žogo je z 20 metrov zavrtinčil prek živega zidu v mrežo.

CSKA je igral zelo odprto in imel kar nekaj priložnosti, v obrambi pa je puščal preveč prostora. V 23. minuti je Georgij Ščenikov v kazenskem prostoru podrl Mesuta Özila. Z bele točke je bil natančen Alexandre Lacazette, ki je poslal Igorja Akinfejeva v napačno smer. Pet minut zatem je Özil z leve strani podal pred vrata, kjer je Ramsey velemojstrsko s peto poslal žogo prek Akinfejeva v mrežo. Pravi evrogol Valižana. Razigrani Özil je v 35. minuti vpisal še tretjo podajo, Lacazette pa je zadel z levo nogo z desetih metrov.

Danes ob 21.05:

RB LEIPZIG - MARSEILLE 1:0 (1:0)

Werner 45.

RB Leipzig: Gulacsi, Laimer, Konate, Upamecano, Klostermann, Demme, Keita, Forsberg, Bruma, Augustin (69./Kampl), Werner.

Marseille: Pele, Sakai, Kamara, Luiz Gustavo, Amavi, Sanson, Zambo, Sarr, Payet, Ocampos, Mitroglou.

Sodnik: Alberto Undiano Mallenco (Španija)



ARSENAL - CSKA MOSKVA 4:1 (4:1)

Ramsey 9., 28., Lacazette 23./11-m, 35.; Golovin 15.

Arsenal: Čech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Ramsey, Xhaka, Mhitarjan (61./Iwobi), Wilshere, Özil, Lacazette.

CSKA Moskva: Akinfejev, Ignaševič, V. Berezucki, A. Berezucki, Kučajev, Ščenikov, Natcho, Dzagojev (64./Vitinho), Golovin, Musa, Wernbloom.

Sodnik: Pavel Kralovec (Češka)



ATLETICO MADRID - SPORTING LIZBONA 2:0 (2:0)

Koke 1., Griezmann 40.

Atletico: Oblak, Juanfran, Savić, Godin, Lucas, Saul Niguez, Gabi, Correa (53./Gameiro), Koke, Diego Costa, Griezmann.

Sporting Lizbona: Rui Patricio, Piccini, Coates, Mathieu, Fabio Coentrao, William Carvalho (45./Acuna), Battaglia, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Ruiz, Dost.

Sodnik: Sergej Karašev (Rusija)



LAZIO - SALZBURG 4:2 (1:1)

Lulić 8., Parolo 49., Felipe Anderson 74., Immobile 77.; Berisha 30./11-m, Minamino 71.

Lazio: Strakosha, Radu, de Vrij, Luiz Felipe, Parolo, Lucas Leiva, Basta (65./Patric), Milinković-Savić, Lulić, Immobile, Luis Alberto (65./Felipe Anderson).

Salzburg: Walke, Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer, Samassekou, Haidara, Berisha, Schlager, Gulbrandsen , Dabbur.

Sodnik: Ovidiu Alin Hategan (Romunija)



Povratne tekme bodo 12. aprila ob 21.05.

A. G.