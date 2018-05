Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 13 glasov Ocenite to novico! Antoine Griezmann je izkoristil prvo priložnost Atletica. Foto: Reuters Poškodovani Dimitri Payet je v 32. minuti v solzah zapustil zelenico. Foto: Reuters Sorodne novice Simeone: Zdaj si želim še bolj "tečno" ekipo Dodaj v

Atletico po šovu Griezmanna do zmage v Evropski ligi - prva lovorika za Oblaka

Marseille izgubil tudi tretji finale v tem tekmovanju

16. maj 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 16. maj 2018 ob 22:33

Lyon - MMC RTV SLO

V finalu Evropske lige se v Lyonu merijo nogometaši Marseilla in Atletica. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak lovi svojo prvo evropsko klubsko lovoriko.



Evropski prvaki iz leta 1993 so začeli odločno. Že v 3. minuti je Dimitri Payet sijajno zaposlil Valera Germaina, ki se je izognil prepovedanemu položaju in z desne strani prišel pred Oblaka. Slovenski reprezentančni vratar je skušal zapreti kot, zato je zapustil vrata, Germain pa ni dobro zadel žoge in poslal jo je mimo vrat. Francozi so imeli precej večjo posest v uvodne četrt ure, na sredini igrišča so z agresivno igro prišeli do premoči.

Griezmann z veseljem sprejel darilo

Atletico v uvodnih 20 minutah ni sestavil niti ene akcije, v 21. minuti pa je povedel. Vratar Marseilla Steve Mandanda je slabo podal do Andreja Franka Zamba, žoga se je odbila naravnost na nogo Gabija, ki jo je takoj podaljšal do Antoina Griezmanna. Odlični napadalec je brez težav matiral Mandandaja z levo nogo.

Oblak igra v svojem tretjem velikem evropskem klubskem finalu. Potem ko je v sezoni 2013/14 že igral v finalu Evropske lige z Benfico in dve sezoni pozneje v finalu Lige prvakov z Atleticom, zdaj upa, da gre v tretje res rado.

Z evropskim klubskim naslovom se lahko pohvali le nekdanji selektor Slovenije Srečko Katanec, ki je v sezoni 1989/90 s Sampdorio v finalu takratnega pokala pokalnih zmagovalcev po podaljšku premagal Anderlecht. Katanec je sicer igral tudi v finalu Pokala Uefa s Stuttgartom in Lige prvakov s Sampdorio. V samostojni Sloveniji je v finalu Lige prvakov igral tudi Zlatko Zahovič, ki je izgubil finale Lige prvakov v dresu Valencie v sezoni 2000/01 po enajstmetrovkah proti Bayernu.

Atletico želi osvojiti tretji naslov v tem tekmovanju v zadnjih osmih letih, Marseille, zmagovalec Lige prvakov leta 1993, pa želi slaviti v tretjem finalu tega tekmovanja oziroma Pokala Uefe, potem ko je izgubil v letih 1999 in 2004. Atletico bo skupno zaigral v devetem evropskem finalu in petem po letu 2010. V letih 2010 in 2012 je slavil v Evropski ligi, v letih 2014 in 2016 pa je izgubil finale Lige prvakov proti madridskemu Realu.

Evropska liga, finale, Lyon:

MARSEILLE - ATLETICO MADRID 0:3 (0:1)

Griezmann 21., 49., Gabi 89.



Marseille: Mandanda, Amavi , Luiz Gustavo, Rami, Sarr, Zambo, Sanson, Ocampos ( 55./N'Jie), Payet ( 32./Lopez), Thauvin, Germain.



Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko ( 46./Juanfran), Gimenez, Godin, Lucas Hernandez, Gabi, Saul Niguez, Correa, Koke, Griezmann, Diego Costa.



Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

A. G.