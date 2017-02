Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Santos Borre je po četrt ure zatresel mrežo Rome, a to ni bilo dovolj za napredovanje Villarreala. Foto: Reuters Sorodne novice Mevlja zatresel mrežo Sparte, Ibrahimović čaral na Old Traffordu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Evropska liga: Fiorentina - Borussia (M) 2:4

Roma kljub porazu na Olimpicu v osmini finala

23. februar 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 23. februar 2017 ob 22:24

Firence - MMC RTV SLO

V Evropski ligi potekajo povratne tekme šestnajstine finala. Fiorentina je na prvi tekmi premagala Borussio iz Mönchengladbacha z 1:0.

Prejšnji četrtek je na Borussia Parku odločil Federico Bernardsechi z izjemnim prostim strelom. Nemci so imeli veliko priložnosti, a nikakor niso uspeli zatresti mreže.

Izbranci Dieterja Heckinga so tudi na stadionu Artemio Franchi vse stavili na napad. Visoki branilec Jannik Vestergaard je v 8. minuti z glavo stresel vratnico. Gostitelji so unovčili prvo priložnost, Federico Bernardeschi je podal do Nikole Kalinića, ki se je izognil prepovedanemu položaju in z desno nogo zatresel mrežo.

Po pol ure igre je Vestergaard naredil neverjetno napako. Žogo je skušđal izbiti izpred svojega kazenskega prostora, a jo je zgrešil in padel je po tleh. Pritekel je Borja Valero in z 12 metrov z levico le še potinsil žogo mimo Yanna Sommerja v mrežo.

Šestnajstina finala, povratne tekme:

Osmanlispor - OLYMPIACOS 0:3 (0:0) 0:0

Ansarifard 47., 86., Elyounoussi 70.

AJAX - Legia Varšava 1:0 (0:0) 0:0

Viergever 49.

APOEL - Athletic Bilbao 2:0 (0:0) 2:3

Soteriou 46., Gianniotas 56.

RK: Soteriou 65.; Iturraspe 91.



ROMA - Villarreal 0:1 (0:1) 4:0

Borre 16.

RK: Rüdiger 81./Roma

BEŠIKTAŠ - Hapoel Ber Ševa 2:1 (1:1) 3:1

Aboubakar 17., Tosun 87.; Nwakaeme 64.

Sodil je Matej Jug.

Zenit - ANDERLECHT 3:1 (1:0) 0:2

Giuliano 24., Dzjuba 72., Giuliano 78.; Thelin 90.

Ob 21.05:

FIORENTINA - BORUSSIA (M) 2:4 (2:1) 1:0

Kalinić 15., Borja Valero 29.; Stindl 43./11-m, 47., 54., Christensen 60.



Fiorentina: Tatarusanu, C. Sanchez, Gonzalo Rodriguez, Astori, Badelj (64./Babacar), Vecino, Chiesa, Maximiliano Olivera, Bernardeschi (63./Iličić), Borja Valero, Kalinić.

Borussia (M): Sommer, Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt, Kramer, Dahoud, Herrmann, Hofmann, T. Hazard (27./Drmić), Stindl.

Sodnik: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugalska)





KÖBENHAVN - LUDOGOREC -:- (0:0) 2:1

Verbič (Köbenhavn) je poškodovan.



GENK - ASTRA GIURGIU -:- (0:0) 2:2



LYON - AZ ALKMAAR -:- (4:1) 4:1

Fekir 5., 27., Cornet 17., Darder 34.; L. Garcia 26.

ŠAHTAR DONECK - CELTA VIGO -:- (0:0) 1:0

Sodnik: Slavko Vinčić



SPARTA PRAGA - ROSTOV -:- (0:1) 0:4

Poloz 13.

M. Mevlja (Rostov) je začel tekmo.

TOTTENHAM - GENT 2:1 (1:1) 0:1

Eriksen 10., Wanyama 61.; Kane 20./ag

RK: Alli 39./Tottenham





Odigrano v sredo:

St. Etienne - MAN. UNITED 0:1 (0:1) 0:3

Mhitarjan 16.

RK: Bailly 63./Man. Unnited

Berić (St. Etienne) je igral do 59. minute.



Fenerbahče - KRASNODAR 1:1 (1:1) 0:1

Souza 41.; Smolov 7.



SCHALKE - Paok 1:1 (1:1) 3:0

Schöpf 23.; Nastasić 25./ag

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku.

Žreb bo v petek ob 13.00.



A. G.