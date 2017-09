Evropska liga: Milan - Rijeka 1:0

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Andre Silva je po četrt ure zatresel mrežo Rečanov. Foto: Reuters Richmond Boakye je dosegel edini zadetek v Kölnu. Foto: Reuters Dodaj v

28. september 2017 ob 21:05,

zadnji poseg: 28. september 2017 ob 21:36

Milano - MMC RTV SLO

V 2. krogu Evropske lige je najbolj zanimiv obračun v skupini D. Milan gosti Rijeko, izbrance Matjaža Keka čaka velik test na San Siru.

Hrvaške prvake podpira 4.000 navijačev. Rijeka je v uvodnem krogu izgubila proti AEK-u iz Aten z 1:2, Milan pa je odpravil Austrio na Dunaju (1:5). Milan ima sedem naslovov evropskega prvaka, vendar v zadnjih letih ne blesti. V nedeljo je doživel drugi poraz v Serie A, Sampdoria je bila boljša z 2:0.

Zmaga Crvene zvezde v Kölnu

Velika kriza nemških klubov v evropskih pokalih se nadaljuje. V Ligi prvakov so izgubili Bayern, RB Leipzig in dortmundska Borussia, tudi v Evropski ligi so bili klubi iz Bundeslige neuspešni.

Köln je doživel še drugi poraz v skupini H. Na razprodanem stadionu Rhein Energie je bila boljša Crvena zvezda (0:1). odločilni zadetek je dosegel Richmond Boakye po pol ure igre z 20 metrov z desno nogo, vrata Timo Horn je bil prekratek.

Kozlički trikrat v okvir vrat

V drugem polčasu so kozlički močno pritisnili in imeli so veliko smolo. V 58. in 66. minuti je vratnico zadel Miloš Jojić, ki zares ni imel sreče proti rojakom. Četrt ure pred koncem je okvir vrat s treh metrov zadel še rezervist Leonardo Bittencourt.

2. krog, skupina A:

MACCABI TEL AVIV - VILLARREAL



ASTANA - SLAVIA PRAGA 1:1 (1:1)

Tomasov 42.; Ngadeu Ngadjui 18.

Skupina B:

PARTIZAN - DINAMO KIJEV



SKENDERBEU - YOUNG BOYS

Skupina C:

BRAGA - ISTANBUL BASAKSEHIR



LUDOGOREC - HOFFENHEIM

Skupina D:

MILAN - RIJEKA 1:0 (-:-)

Andre Silva 14.

Milan: Donnarumma, Romagnoli, Bonucci, Musacchio, Borini, Kessie, Calhanoglu, Locatelli, Abate, Andre Silva, Cutrone.

Rijeka: Sluga, Zuta, Župarić, Elez, Vešović, Heber, Bradarić, Mišić, Kvržić, Pavičić, Puljić.

Sodnik: Orel Grinfeld (Izrael)





AEK ATENE - AUSTRIA DUNAJ

Skupina E:

LYON - ATALANTA



EVERTON - APOLLON LIMASSOL

Skupina F:

LOKOMOTIVA MOSKVA - ZLIN



ŠERIF TIRASPOL - KÖBENHAVN

Skupina G:

VIKTORIA PLZEN - HAPOEL BER ŠEVA 3:1 (1:0)

Petržela 29., Kopic 76., Bakoš 89.; Nwakaeme 69.



LUGANO - STEAUA BUKAREŠTA 1:2 (1:0)

Bottani 14.; Budescu 58., Maranhao 64.

Črnigoj (Lugano) je igral do 75. minute.

Lestvica: STEAUA BUKAREŠTA 2 2 0 0 5:1 6 HAPOEL BER ŠEVA 2 1 0 1 3:4 3 VIKTORIA PLZEN 2 1 0 1 3:4 3 LUGANO 2 0 0 2 2:4 0

Skupina H:

BATE BORISOV - ARSENAL 2:4 (1:3)

Ivanić 28., Gordejčuk 67.; Walcott 9., 22., Holding 25., Giroud 49./11-m



KÖLN - CRVENA ZVEZDA 0:1 (0:1)

Boakye 30.

Maroh (Köln) je sedel na klopi.

Lestvica: ARSENAL 2 2 0 0 7:3 6 CRVENA ZVEZDA 2 1 1 0 2:1 4 BATE BORISOV 2 0 1 1 3:5 1 KÖLN 2 0 0 2 1:4 0

Skupina I:

SALZBURG - MARSEILLE 1:0 (0:0)

Dabbur 73.



KONYASPOR - VITORIA GUIMARAES 2:1 (1:0)

Araz 24., Milošević 48.; Hurtado 74.

Skubic (Konyaspor) je igral vso tekmo in podal za drugi zadetek.

Lestvica: SALZBURG 2 1 1 0 2:1 4 MARSEILLE 2 1 0 1 1:1 3 KONYASPOR 2 1 0 1 2:2 3 VITORIA GUIMARAES 2 0 1 1 2:3 1

Skupina J:

ATHLETIC BILBAO - ZORJA LUGANSK 0:1 (0:1)

Haratin 26.



ÖSTERSUND - HERTHA BERLIN 1:0 (1:0)

Nouri 23./11-m

Lestvica: ÖSTERSUND 2 2 0 0 3:0 6 ZORJA LUGANSK 2 1 0 1 1:2 3 HERTHA BERLIN 2 0 1 1 0:1 1 ATHLETIC BILBAO 2 0 1 1 0:1 1

Skupina K:

LAZIO - ZULTE WAREGEM 2:0 (1:0)

Caicedo 18., Immobile 90.



NICE - VITESSE 3:0 (2:0)

Plea 16., 81., Saint Maximin 45.

Matavž (Vitesse) je igral vso tekmo.

Lestvica: NICE 2 2 0 0 8:1 6 LAZIO 2 2 0 0 5:2 6 VITESSE 2 0 0 2 2:6 0 ZULTE WAREGEM 2 0 0 2 1:7 0

Skupina L:

ZENIT ST. PETERBURG - REAL SOCIEDAD 3:1 (2:1)

Rigoni 5., Kokorin 24., 60.; Llorente 41.

Mevlja (Zenit) je igral vso tekmo.



ROSENBORG - VARDAR 3:1 (1:0)

Bendtner 25./11-m, Konradsen 56., Hedenstad 68.; Felipe 91.

Lestvica: ZENIT ST. PETERBURG 2 2 0 0 8:1 6 REAL SOCIEDAD 2 1 0 1 5:3 3 ROSENBORG 2 1 0 1 3:5 3 VARDAR 2 0 0 2 1:8 0

