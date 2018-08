Domžalčani po novo evropsko senzacijo - bodo zrušili ruski stroj?

Zahtevna naloga za Velenjčane

Ob 20.30 bodo svojo povratno tekmo začeli tudi Velenjčani, v Bukarešti se bodo merili s FCSB-jem oziroma Steauo, ki je na prvi tekmi v gosteh slavila z 2:0. Izbrance Marijana Pušnika tako čaka zelo zahtevna naloga za obstanek v Evropi, kar bi jim prineslo 3. krog in boljšega iz obračuna med Slavijo Sofijo in splitskim Hajdukom. Hrvati so prvo tekmo dobili z 1:0.