Evropska liga, 2. predkrog: Ufa - Domžale 0:0

Prva tekma 2. predkroga letošnje Evropske lige

26. julij 2018 ob 16:00

Ufa - MMC RTV SLO

Ob 16. uri se je v Rusiji začela prva tekma 2. predkroga letošnje Evropske lige. Domžale gostujejo pri Ufi, za katero igra tudi slovenski reprezentančni branilec Bojan Jokić.

Domžalčani so se na težko gostovanje odpravili v torek, iz Zagreba so najprej poleteli v Moskvo, nato pa jih je čakal še dveurni let v Ufo.

“Pred nami je nova izjemna izkušnja, proti zelo kakovostnemu nasprotniku iz močne ruske lige. Imamo svoje želje in ambicije, prepričan sem, da bodo fantje srečanje odigrali po najboljših močeh," je pred tekmo povedal trener Domžalčanov Simon Rožman.

Zmagovalec dvoboja bo 3. predkrogu igral z boljšim iz dvoboja med budimpeštanskim Honvedom in luksemburškim ekipo Progres Niederkorn.

Evropska liga, 2. predkrog, prva tekma

Danes ob 16.00:

UFA (RUS) - DOMŽALE 0:0 (-:-)

Ufa: Belenov, Živogljadov, Nedelcearu, Tumasjan, Tabidze, Jokić, Paurević, Obljakov, Šalatić, Igboun, Krotov.

Domžale: Milič, Širok, Dobrovoljc, Klemenčič, Melnjak, Husmani, Ibraimi, Gnezda, Ibričić, Kirm, Bizjak.

Sodnik: Donatas Rumčas (Litva)

M. L.