Evropska liga: Domžale - Široki 1:0; Tre Fiori - Rudar 0:3

Velenjčani praktično že v 2. krogu

19. julij 2018 ob 20:16,

zadnji poseg: 19. julij 2018 ob 21:58

Domžale,Fiorentino - MMC RTV SLO

Nogometaši Domžal in Rudarja lovijo uvrstitev v 2. krog kvalifikacij za Evropsko ligo. Vrsta Simona Rožmana gosti Široki Brijeg, Velenjčani pa gostujejo pri sanmarinskem klubu Tri Fiori.

Rudar si je napredovanje zagotovil že na prvi tekmi, ko je bil na domači zelenici boljši s kar 7:0. Zdaj morajo knapi v San Marinu le še potrditi 2. krog, kjer pa jih čaka bistveno težje delo, saj se bodo pomerili z nekdanjim evropskim velikanom Steauo iz Bukarešte.

Domžalčani so bili pred tednom dni v Širokem Brijegu v izvrstnem položaju, saj so vodili z 2:0, toda gostiteljem je uspel preobrat in so iztržili remi (2:2). Vseeno je izhodišče pred povratno tekmo dobro, v primeru zmage pa jih čaka ruska Ufa s kapetanom slovenske reprezentance Bojanom Jokićem.

Uvrstitev v 2. predkrog Evropske lige lovi tudi Maribor, tam pa bo po izpadu iz kvalifikacij Lige prvakov igrala tudi Olimpija.

Evropska liga, 1. predkrog, povratni tekmi, danes ob 21.00:

DOMŽALE - ŠIROKI BRIJEG 1:0 (1:0) 2:2

Melnjak 11.



Domžale: Milić, Širok, Dobrovoljc, Klemenčič, Melnjak, Husmani, Gnezda Čerin, Ibričić, Ibraimi, Bizjak, Nicholson.



Široki: Bilobrk, Ćorluka, Kovačić, Ba-rišić, Marković, Matić, Kožul, Begonja, Bagarić, Turčin, Silva.



Sodnik: Antti Munukka (Finska)

Ob 20.45:

TRE FIORI (SMA) - RUDAR VELENJE 0:3 (0:1) 0:7

Bolha 43., Šimunac 47., Kamara 71.



Tre Fiori: Pizzolato, Andreini, Filippi, Ghetti, Acquarelli, Succi, Teodorani, Constantini, Tamagnini, Della Valle, Vassallo.



Rudar: Pridigar, Pušaver, Vasiljević, Tomašević, Pišek, Bolha, Trifković (46./Parfitt-Williams), Solomun, Radić (46./Šimunac), Tučić, Kamara.



Sodnik: Fyodor Zammit (Malta)



V krepkem tisku sta izida prvih tekem.

T. J.