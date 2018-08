Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 16 glasov Ocenite to novico! Olimpija bo v vročem četrtkovem večeru gostila skandinavsko ekipo HJK Helsinki. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Začasni trener Olimpije: "Zadovoljni bomo s kakršno koli zmago" Dodaj v

Evropska liga: Olimpija - HJK Helsinki 0:0

Povratna tekma bo naslednji četrtek

9. avgust 2018 ob 18:43,

zadnji poseg: 9. avgust 2018 ob 20:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije v Stožicah igrajo prvo tekmo 3. kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Tekmec je finski prvak HJK Helsinki.

Trenutni izid je 0:0. V 17. minuti je vratnico po strelu s 17 metrov stresel makedonski nogometaš Daniel Avramovski.

Zmaga brez prejetega zadetka, to bi bil najboljši scenarij. Trener Aleksandar Linta ocenjuje, da so serijski finski državni prvaki trd nasprotnik, ki se ponaša predvsem s kolektivno igro in disciplino. Olimpija ima določene taktične zamisli za takšnega nasprotnika.

Filip Valenčič, član helsinške ekipe, ni pripotoval v Ljubljano.

Glavni sodnik je Francoz Benoit Millot. Povratna tekma bo naslednji četrtek.

Zmagovalec tega obračuna se bo v zadnjem predkrogu Evropske lige srečal s poražencem iz srečanja 3. predkroga Lige prvakov med Crveno zvezdo in Spartakom iz Trnave. Prva tekma v Beogradu se je končala z remijem (1:1).

EVROPSKA LIGA, 3. predkrog, prva tekma, danes ob 20.00:

OLIMPIJA - HJK HELSINKI 0:0 (-:-)

Olimpija: Ivačič, Putinčanin, Ilić, Zarifović, Štiglec, Tomić, Avramovski, Kapun, Črnic, Kronaveter, Issah.



HJK Helsinki: Rudakov, Rafinha, Obilor, Patronen, Sumusalo, Annan, Dahlström, Riski, Yaghoubi, Mensah, Klauss.

Sodnik: Benoit Millot (Francija)

T. O.