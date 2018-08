Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 28 glasov Ocenite to novico! Abbas Issah, ki bo to poletje verjetno zapustil Olimpijo, je v 38. minuti mojstrsko meril in Olimpijo popeljal v vodstvo. Foto: BoBo Maksim Rudakov je bil ob strelu Issaha v 38. minuti nemočen, mladi ganski napadalec pa ga je premagal še v 60. minuti. Foto: BoBo Rok Kronaveter je v 50. minuti zanesljivo izvedel enajstmetrovko. Foto: BoBo Sorodne novice Začasni trener Olimpije: "Zadovoljni bomo s kakršno koli zmago" Dodaj v

Issahove vragolije v Stožicah in sanjskih 3:0

Na povratni tekmi naslednji četrtek brez Črnica

9. avgust 2018 ob 18:43,

zadnji poseg: 9. avgust 2018 ob 21:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije bi si težko želeli več: HJK Helsinke so z dvema zadetkoma Abbasa Issaha ugnali s 3:0 in imajo odprta vrata v zadnji predkrog kvalifikacij Evropske lige.

Edini temni madež je rdeči karton Matica Črnica (dobil ga je v 83. minuti), ki tako ne bo smel igrati na povratni tekmi naslednji četrtek. Issah je prvi gol dosegel s prefinjenim strelom, drugega pa po izjemni akciji, ko je v 60. minuti obrnil obrambo HJK-ja. Vmes je z enajstmetrovke zadel še Rok Kronaveter. Oba strelca konca tekme nista dočakala na zelenici, trener Aleksandar Linta je v želji, da Olimpija ne dobi gola, zaprl igro in uspel zadržati sanjski rezultat 3:0.

Ob polčasu 1:0

A začelo se ni obetavno. Gostje so takoj pritisnili in imeli že v prvi minuti veliko priložnost. Evans Mensah je streljal, vratar Aljaž Ivačič je preprečil zgodnji šok. V 17. minuti bi Olimpija skoraj povedla: vratnico je po strelu z roba kazenskega prostora stresel makedonski nogometaš Daniel Avramovski. Mendah je bil po pol ure igre spet preveč sam v kazenskem prostoru, toda z levico je streljal mimo vrat. V 38. minuti pa navdušenje v Stožicah, kjer se je zbralo 4.550 gledalcev: najprej je z volejem poskušal Črnic, žoga je prišla do Issaha, ki jo je v kazenskem prostoru mimo dveh branilcev mojstrsko poslal v mrežo.

Izjemna akcija Issaha

V zadnjih sekundah prvega polčasa je ruski vratar Maksim Rudakov posredoval na golovi črti in Črnicu preprečil zadetek. V drugem polčasu se je igra še bolj razživela. Francoski sodnik je v 50. minuti pokazal na belo točko, ker je osrednji branilec Hannu Patronen za roko povlekel Nika Kapuna. Rok Kronaveter je bil zanesljivi izvajalec enajstmetrovke. V 54. minuti bi Kapun skorajda povišal na 3:0, saj je po podaja Issaha že premagal Rudakova, a je Faith Obilor žogo zbil z golove črte. Po slabi uri igre pa je spet udaril Issah. Razpoloženi ganski najstnik je v slogu največjega mojstra opravil z obrambo gostov in matiral še Rudakova.

V zadnjem predkrogu s Crveno zvezdo?

Izjemen večer v Stožicah je nekoliko skalil le rdeči karton Matica Črnica zaradi nevarnega štarta nad Rafinho. V finišu Olimpija zaradi obrambne postavitve in igralca manj ni bila več nevarna, se je pa v zadnjih sekundah po protinapadu ponudila priložnost Kapunu, vendar je streljal čez gol. Statistični podatki sicer kažejo, da je bila tekma bolj izenačena, kot kaže izid. V strelih je bilo 12:12, v strelih v okvir vrat 6:6, v posesti žoge 56:44. Filip Valenčič, član helsinške ekipe, ni pripotoval v Ljubljano. Zmagovalec obračuna se bo v zadnjem predkrogu srečal s poražencem iz srečanja 3. predkroga Lige prvakov med Crveno zvezdo in Spartakom iz Trnave (prva tekma v Beogradu: 1:1).

EVROPSKA LIGA, 3. predkrog, prva tekma:

OLIMPIJA - HJK HELSINKI 3:0 (1:0)

4.550; Issah 38., 60., Kronaveter 50/11-m.

Olimpija: Ivačič, Putinčanin, Ilić, Zarifović, Štiglec, Tomić, Avramovski (85./Savić), Kapun, Črnic, Kronaveter (78./Gajić), Issah (71./Suljić)



HJK Helsinki: Rudakov, Rafinha (89./Chrisantus), Obilor, Patronen, Sumusalo, Annan, Dahlström (63./Domingez Rajo), Riski, Yaghoubi, Mensah (81./Alho), Klauss.

Sodnik: Benoit Millot (Francija)

T. O.