Kronaveter: Zavedamo se, kakšno priložnost imamo

29. avgust 2018 ob 21:37

Trnava - MMC RTV SLO, STA

"Zaostajamo z 0:2, ne preostane nam nič drugega kot napad," je pred povratno tekmo 4. predkroga Evropske lige dejal Rok Kronaveter, ki verjame, da ima Olimpija dovolj kakovosti za preobrat.

Olimpijo čaka na gostovanju v Trnavi težka naloga, saj je bil Spartak na prvi tekmi v Stožicah boljši z 2:0. Ljubljančani kljub zanje neugodnemu izidu s prve tekme niso obupali. Moštvo je sicer doživelo spremembe, (spet) ima novega trenerja, tokrat je kot začasni – za zmaje že tretji v sezoni po Iliji Stolici in Aleksandru Linti – vskočil Safet Hadžić, ki je v nedeljo sedel na klopi zeleno-belih, ko so v derbiju z 2:1 slavili na gostovanju v Domžalah.

"Igrata se dve tekmi. Prvo smo izgubili, bomo pa naredili vse, da gremo naprej. Po analizi Spartaka sem ugotovil, da je to kakovostna ekipa, ki se dobro brani in je disciplinirana. Težko jih je prebiti, ima pa Spartak tudi napake in mi jih bomo skušali izkoristiti ter naredili tisto, česar nismo v Ljubljani," je pred treningom na stadionu Antona Malatinskeho dejal začasni strateg zelenih.

V konici napada znova Issah

"Prva tekma rezultatsko ni bila dobra, igrali pa smo v redu in imeli priložnosti. Zaostajamo z 0:2, ne preostane nam nič drugega kot napad. Imamo dovolj kakovosti, zavedamo se, kakšna priložnost je to za nas," je dodal Kronaveter. Slovenski prvaki imajo sicer lepo popotnico in so lahko samozavestni po nedeljski zmagi v domačem prvenstvu proti Domžalam. Tam je bil junak tekme srednji napadalec Andres Vombergar, ki pa ga, tako kot še nekaterih drugih, tudi novinca Jucieja Lupete, tokrat ne bo, saj ga staro vodstvo ni uvrstilo na seznam igralcev za ta krog kvalifikacij. V napadu bo vlogo "špice" tako moral spet prevzeti Abbas Issah.

Samozavestnejši je tudi Kronaveter, ki je proti Domžalčanom zadel, kar je velika spodbuda zanj in za soigralce. "Zdaj je malo lažje. Nekaj zadnjih tekem je bila težava doseči gol. Zdaj bo lažje, a konec koncev ni pomembno, kdo zadene. Pomembno je, da zmagamo, in verjamem, da lahko gremo naprej," je dodal Mariborčan v zeleno-belem dresu.

Spartak je na prvi tekmi izkoriščal predvsem ljubljanske napake, tudi avtogol Branka Ilića, zato so v taboru zmajev prepričani, da je zaostanek dveh golov mogoče nadoknaditi. "Najprej moramo biti boljši v obrambi. Dobili smo dva poceni zadetka, kar pomeni, da nismo bili dovolj zbrani. Izkoristiti moramo priložnosti, ki jih je bilo dovolj. Verjamem, da jih bomo imeli tudi jutri, in upam, da bomo dosegli vsaj tri gole," razkriva recept za preobrat v Trnavi Kronaveter, ki je vesel tudi sveže vloge na igrišču za napadalcem, ker se tam najbolje znajde, nazadnje je v Domžalah spet igral na tem mestu.

Zelenica v Trnavi v zelo slabem stanju

Sicer izredno lep in sodoben nogometni objekt sredi Trnave pa ima večjo pomanjkljivost – travna podlaga je v zelo slabem stanju, a to, poudarjata tako Hadžič kot Kronaveter, ne bo imelo vpliva na igro. Zelenica bo pač slaba, toda enaka za obe ekipi in s tem se bo treba sprijazniti. "Teren me ne zanima, moramo razmišljati samo o tem, kako dobiti ekipo Trnave," pravi Hadžić.

Kronaveter je obenem poudaril, da se ne boji dobrega vzdušja, naperjenega proti njim. Slovaki so z množičnim obiskom nase opozorili že v Ljubljani, v četrtek se obetajo polne tribune, ki sprejmejo 19.000 gledalcev: "Za nas je dobro, da bo stadion poln. V igri je veliko, morali bomo biti pravi v glavah. A tekma z Domžalami nas je okrepila, dobro smo se pogovorili na poti do sem in jutri bomo skušali narediti preobrat."

4. PREDKROG, povratna tekma, četrtek ob 20.30:

SPARTAK TRNAVA - OLIMPIJA 2:0

V odebeljenem tisku je izid prve tekme.

