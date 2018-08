Kvalifikacije: Domžale - Ufa 0:0; Steaua - Rudar 1:0

Začetek obeh tekem ob 20.30

2. avgust 2018 ob 20:17,

zadnji poseg: 2. avgust 2018 ob 20:54

Domžale,Bukarešta - MMC RTV SLO

Domžale na domači zelenici izzivajo favorizirano rusko ekipo Ufo in upajo na nadaljevanje nastopov v Evropi. Tekma je odprta, saj sta ekipi na prvi tekmi remizirali.

Ravbarje opogumljajo dobre igre z začetka Prve lige, kjer so s stoodstotnim izkupičkom na 1. mestu. Na drugi strani so ruski debitanti v evropskih tekmovanjih obe prvi tekmi sezone odigrali 0:0, obe doma.

Če bo varovancem Simona Rožmana uspelo, bodo v nadaljevanju igrali proti boljšemu iz para Honved - Progres Niedercorn (Luksemburg). Madžari so prvi dvoboj v Budimpešti dobili z 1:0.

Najslabše v 2. predkrogu Evropske lige kaže Velenjčanom, ki so prvo tekmo proti Steaui oz. FCSB doma izgubili z 0:2. Zmagovalec se bo v v 3. krogu kvalifikacij pomeril z boljšim iz obračuna med Slavijo Sofijo in Hajdukom. Splitčani so prvo tekmo dobili z 1:0.

EVROPSKA LIGA

2. PREDKROG, povratni tekmi



Danes ob 20.30:

DOMŽALE - UFA (RUS) 0:0

0:0 (-:-)

Domžale: Milić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Ibričić, Gnezda Čerin, Mujan, Husmani, Širok, Bizjak, Ibraimi.

Ufa: Belenov, Suhov, Nedelcearu, Tumasjan, Alikin, Jokić, Salatić, Obljakov, PAurević, Fatai, Sly.

Sodnik: Arnold Hunter (Severna Irska)

Danes ob 20.30:

STEAUA BUKAREŠTA - RUDAR VELENJE 2:0

0:0 (-:-)

Tanase 22./11-m

Steaua Bukarešta: Balgradean, Maranhao, Balasa, Planić, Popescu, Nedelcu, Pintilii, Morutan, Tanase, Jakolis, Coman.

Rudar Velenje: Malnar, Pušaver, Tomašević, Vasiljević, Kašnik, Pišek, Šantek, Bolha, Muić, Solomun, Šimunac.

Sodnik: Sergej Ivanov (Rusija)



V krepkem tisku sta izida prve tekme.

D. S.