Kvalifikacije za Evropsko ligo: Crusaders - Olimpija 1:1 (2. polčas)

V 3. predkrogu zmagovalec obračuna proti ekipi HJK Helsinki

2. avgust 2018 ob 20:58,

zadnji poseg: 2. avgust 2018 ob 22:05

Belfast - MMC RTV SLO

Olimpija v Belfastu lovi uvrstitev v 3. predkrog Evropske lige. Ljubljančanom dobro kaže, saj so na prvi tekmi severnoirskega prvaka Crusaders ugnali s kar 5:1. Povratna tekma se je začela ob 21. uri.

Na povratni tekmi v Belfastu, ki se bo začela ob 21.00, v ospredju ne bo goli dvoboj s križarji, temveč to, kako se bodo zeleno-beli odzvali na torkove dogodke, ko je Milan Mandarić odpustil trenerja Ilijo Stolico. Ob kar precej spremenjenem moštvu, ki je odpotovalo na Severno Irsko, bo pomembno, ali bodo Ljubljančani sploh zadevali: na petih uradnih tekmah so mrežo nasprotnikov tresli samo proti Crusadersu.

Zmagovalec obračuna se bo v 3. predkrogu pomeril z ekipo HJK Helsinki, poražencem 2. predkroga Lige prvakov.

Tekmo lahko spremljate prek Olimpijinega kanala Youtube.

Kapun zadel vodilni gol

Zmaji so si že na prvi tekmi priigrali visoko prednost, povratno srečanje so prav tako dobro odprli, že v šesti minuti je Štiglec zaposlil Kadrića, ki pa ni mogel ujeti predolge žoge. V 13. minuti so poskusili tudi gostitelji - globinsko podajo je poslal Burns, z glavo je streljal Caddell, a je bil na pravem mestu Vidmar. V 21. minuti pa so Ljubljančani po hitri akciji prišli do vodilnega zadetka - Kadrić je podal do Savića, ki je potegnil v sredino in podal Kapunu, ki je streljal z vrha kazenskega prostora v levi kot in zadel (0:1).

Olimpija je nizala priložnosti, po dolgi podaji Kronavetra se je Črnic znašel v podobni situaciji kot na prvi tekmi, streljal je proti oddaljenejši vratnici, a tokrat ni bil dovolj natančen, strel je končal prek gola. Črnic je nato lepo zaposlil Ilića, ki je utekal, streljal je iz prve, branil je O'Neill, Ilićev poskus je za nekaj centimetrov končal mimo vrat.

Crusaders izkoristil zmedene zmaje

Zmaji so uspešno napadali, a v obrambi so bili nepazljivi, v 40. minuti je Burns izvedel prosti strel, poslal je dolg predložek, Heatley pa je izkoristil zmedo v obrambi Ljubljančanov (1:1).

EVROPSKA LIGA

2. PREDKROG, povratna tekma



Danes ob 21.00:

CRUSADERS (S. IRS) - OLIMPIJA 1:5

1:1 (1:1)

Heatley 41.; Kapun 15.

Crusaders: O'Neill, Brown, Owens, Coates, Burns, Heatley , Ward , Snoddy, Caddell , Forsythe, Carvill.

Olimpija: Vidmar, Ilić, Zarifović, Maksimenko, Štiglec , Tomić, Savić, Kapun , Kronaveter, Črnic, Kadrić ( 46./Boateng).

Sodnik: Oliver Drachta (Avstrija)



V krepkem tisku je izid prve tekme.

D. S.